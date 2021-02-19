Касаткина выиграла турнир WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне, обыграв представительницу Чехии Марию Боузкову в трех сетах – 4:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Статистика эйсов – 4-1 в пользу Касаткиной. При этом 23-летняя спортсменка совершила меньше двойных ошибок при подачах (5-8). Что касается брейк-пойнтов, то россиянка реализовала семь своих попыток из 15. У соперницы четыре выигранных брейка из шести.

Отметим, что Касаткина завоевала свой первый трофей на турнирах WTA c 2018 года. Тогда она стала победительницей Кубка Кремля.

На данный момент Дарья является 75-й ракеткой мира.