Звонарева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева успешно преодолела первый круг турнира St.Petersburg Ladies Trophy, обыграв в двух сетах австралийку Арину Родионову – 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету Звонаревой, занимающей 145-е место в рейтинге WTA, один эйс, две двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных и реализовала два брейка из шести.

В следующем раунде 36-летняя россиянка сыграет против Фионы Ферро из Франции.