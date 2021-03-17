Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Монтеррее

Российская теннисистка Анна Калинская успешно преодолела барьер первого круга турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
22-летняя спортсменка, являющаяся 130-й ракеткой мира, в двух сетах победили Надю Подороску из Аргентины со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету Калинской две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Ее соперница реализовала один эйс, допустила две двойных и реализовала два брейка из пяти.
Следующей соперницей Калинской на турнире станет представительница Сербии Нина Стоянович.
источник: «Советский спорт»