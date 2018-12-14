Мастер-Карен и Дарья-Красавица. Итоги года в теннисе

Теннис 14 декабря 2018 19:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

«Советский спорт» - о главных итогах и самых ярких теннисных событиях в уходящем году.

Возвращение Новака Джоковича на вершину рейтинга, прорыв Карена Хачанова и Дарьи Касаткиной, скандал в женском финале US Open и сложный период в карьере Марии Шараповой…

СОБЫТИЕ ГОДА. ДВА ТИТУЛА НОВАКА

Концовку прошлого года Новак Джокович пропустил из-за травмы локтя, потратив осенью и начало зимы на восстановление, общение с друзьями и посещение матчей баскетбольной «Црвены Звезды» в Белграде. А в январе вернулся – сияя белой, незагорелой из-за долгого ношения лангета правой рукой, под ярким солнцем «Мельбурн-парка» на Australian Open. Триумфального камбэка не вышло. В Австралии Новак уступил в четвертом круге Хену Чону, что было неожиданно, но не стало сенсацией (тем более, кореец в итоге дошел до полуфинала). Сенсацией стало то, как серб играл дальше. Поражения в первых кругах Индиан-Уэлса и Майами от Таро Даниэля и Бенуа Пэра, вылет от Мартина Клижана в Барселоне, провал в четвертьфинале «Ролан Гарроса» в поединке с итальянцем Марко Чеккинато… Не такого мы ждали от Джоковича! В начале июня он покинул топ-20, откатившись на 23-е место в рейтинге. В какой-то момент показалось – просвета не будет. В конце концов, Новаку исполнилось 32 года…

Все это больше не важно. В июле Джокович выиграл Уимблдон, в августе – US Open, добавил к ним титулы в Цинциннати и Шанхае, а в ноябре гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года. Став самым возрастным теннисистом в истории, которому такое удалось! Пусть концовку сезона смазали поражения в финалах в Париже (от Карена Хачанова) и Итогового чемпионата ATP (от Александра Зверева) – не суть, не страшно. Фанаты Новака готовы кричать от восторга – после столь сложного начала года он все-таки вернулся на вершину! И снова начал доминировать, пока Роджер Федерер ощутимо стареет, а Рафаэль Надаль опять борется с травмами. Осталось понять, как долго это продлится? И сможет ли Джокович удержать свой бешенный темп в новом году?

ГЕРОЙ ГОДА. НОВАК ДЖОКОВИЧ И СИМОНА ХАЛЕП

Понятно, кто главный герой у мужчин – о нем сказано выше. А кто – героиня у женщин?

В женском Туре нет такой гегемонии прежних звезд, как в мужском. Второй год подряд все «Большие шлемы» и до кучи Итоговый выигрывают разные девушки. Конкуренция выровнялась, удивить может любая, и даже Каролина Возняцки завоевала свой первый мейджор-титул (выиграв Australian Open). Но даже в подобных условиях румынка Симона Халеп сумела ярко доказать – среди всех равных она, все же, «равнее». Как и датчанка, Халеп покинула клуб «первых ракеток без титулов «Большого шлема» - взяла, наконец, любимый свой «Ролан Гаррос» (хотя и уступала один сет в финале Слоан Стивенс). Добавила к нему победы в Шеньжене с Монреалем. А в сентябре обеспечила лидерство в рейтинге и статус «чемпионки мира ITF». При том, что осенью Симона играла откровенно плохо – сказались болезни и травмы, из-за которых румынка пропустила и «Кубок Кремля» (чем расстроила нас) и даже Итоговый (что куда больше огорчило уже ее саму). Но тем не менее! Нет, в женском Туре хватало героинь. От вернувшейся после рождения ребенка Серены Уильямс (дошедшей до финалов Уимблдона и US Open) до Элины Свитолиной, взявшей титул в Сингапуре. Но, все же, именно Халеп на протяжении большей части сезона смотрелась надежнее, стабильнее, мощнее всех остальных. Из-за чего и сохранила статус первой ракетки планеты, завоеванный еще в прошлом году.

СКАНДАЛ ГОДА. ФИНАЛ US OPEN

Когда все плохо, кричи, что ты – мать, что ты – женщина, что тебя ущемляют в правах. Такая логика Серены Уильямс… Мерзкое шоу, которое она устроила в финале US Open, повергло в шок всех. Оно понятно – решающий матч, на кону – громкий титул и солидные деньги (правда, вряд ли они так волнуют Серену), нервы – на пределе, эмоции – зашкаливают, возможны срывы и прочее… И все же Уильямс-младшая перешла черту. Дело не только в том, что ни за что был унижен и обруган один из лучших теннисных рефери планеты – Карлос Рамос. И не в том, что Серена украла заслуженный праздник у победившей ее по всем статьям Наоми Осаки. А в том, что Уильямс это сошло с рук! Вот этот вот бред про «Я никогда не вру, ведь у меня ребенок!» и «Это все потому, что я женщина!» (хотя Рамос не раз и не два в аналогичных ситуациях наказывал и мужиков, включая топ-звезд вроде Надаля и Джоковича). Серену обсмеяли в американских шоу, но в целом обошлось без санкций. Наоборот – ее стали оправдывать. И поддерживать. Чиновники – в первую очередь. Это, правда, не спасло Уильямс от реакции судей, которые пригрозили бойкотом всех ее матчей, пока она не извинится перед Рамосом. И от осуждения большинства болельщиков. Извиняться Серена не стала – просто досрочно закончила сезон. И начала готовиться к новому. Надеясь, видимо, что все утихнет-позабудется, и все останутся при своих.

Только такое не забудешь!

Обидно, что великая спортсменка и самая успешная теннисистка в истории вот так, практически в один момент, на корню загубила свою репутацию и стала объектом карикатур и насмешек. Впрочем… Никто в этом, кроме самой Серены, не виноват.

ОТКРЫТИЕ ГОДА. СТЕФАНОС ЦИЦИПАС И НАОМИ ОСАКА

Так-то в этом сезоне удивили многие молодые ребята. Хен Чон сыграл в полуфинале в Мельбурне, Марко Чеккинато – на «Ролан Гарросе», Карен Хачанов взял «Мастерс» в Париже, а Александр Зверев победил на Итоговом (правда, последний на приз «Открытие года» не претендовал изначально – как никак, уже давно стоит в топ-10!). Но все-таки Стефанос Циципас добился наибольшего прогресса, за что и получил приз ATP. Забавно – прошлой осенью юный грек даже на Молодежный турнир не попал, а нынешний закончил в топ-20! И если весной Циципас отметился только процеженной сквозь зубы фразой «долбанный русский», брошенной в адрес Даниила Медведева после поражения от него в Майами, то, начиная с лета, Стефанос зажигал по полной! И в финал в Торонто вышел, одолев по дороге четырех соперников из топ-10 подряд (включая, кстати, Джоковича), и уступив только Рафе Надале в свой собственный 20-й день рождения. И титул в Стокгольме завоевал. И на 15-е место в рейтинге поднялся. И тот самый Молодежный итоговый за собой оставил. Страшно представить, что он покажет в будущем году – если продолжит прибавлять тем же темпом! И да, фраза про «долбанного русского» звучит особенно забавно, если вспомнить, что Циципас – сам русский наполовину. Как ни крути, а Стефанос – внук великого футболиста Сергея Сальникова (чемпиона ОИ в Мельбурне-1956) и сын известной теннисистки Юлии Сальниковой.

У девушек тоже хватало открытий. От 17-летней Анастасии Потаповой, сыгравшей два финала WTA и попавшей в топ-100. До белоруски Арины Соболенко, резко прибавившей летом после начала совместной работы с Дмитрием Турсуновым, а ныне занимающей 13-е место в рейтинге. Но кто поспорит, что Наоми Осака – вне конкуренции? В начале января японка была 68-й ракеткой мира. Ныне она же – 5-я. Титулы в Индиан-Уэлсе (где в финале Наоми обыграла нашу Дарью Касаткину) и на US Open (добытый в том самом памятном матче с Сереной) говорят сами за себя. А ведь Осаке – всего 21!

КАК НАШИ?

Мы ждали, что Мария Шарапова свой первый полноценный сезон после возвращения в Тур проведет куда лучше. Не вышло – ни новых титулов, ни прорыва в топ-10 в исполнении Маши ее фанаты не увидели. В сентябре она и вовсе взяла новую паузу, чем слегка напугала – а ну как собралась уйти из тенниса? Но нет – сейчас опять тренируется и ударно готовится к новому году. Возможно – последнему в ее карьере. По крайней мере, так, скорее всего будет, если Шарапова не сможет прибавить – продолжить болтаться в третьем десятке ей захочется вряд ли.

Что другие? У всех – своя история. Светлана Кузнецова завоевала титул в Вашингтоне, но в конце года не попала в топ-100 – это был самый сложный сезон в карьере экс-второй ракетки мира. Резко сдали Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова. Завершил выступления в ATP-Туре Михаил Южный. Простился с ним и Дмитрий Турсунов – пока неофициально, но всем понятно, что личный тренер Соболенко вряд ли решил сам снова выйти на корт. Елена Веснина недавно родила ребенка – и тоже между строк дала понять, что в роли игрока мы ее вряд ли снова увидим.

Прежнее поколение уходит. Но новое растет! Про Потапову уже сказано выше. Прогрессируют Софья Жук, Анна Калинская, Анна Блинкова – те девушки, которые недавно сносили всех по юниорам, теперь пробиваются в звезды уже во взрослом Туре. Дарья Касаткина взяла «Кубок Кремля» и дебютировала в топ-10. Даниил Медведев и Карен Хачанов добыли по три титула и нашли себя в топ-20 – а там из россиян не было никого с 2013 года! При этом Хачанов оформил победу в Париже – на «Мастерсах» российские ребята не брали титулов с 2009-го (Николай Давыденко в Шанхае). Сейчас Карен – 11-й в рейтинге. Даниил – 16-й. И есть еще Андрей Рублев, которому сезон испортили проблемы с поясницей, но который способен прибавить так же резко, как Хачанов с Медведевым. Мы дождались новых громких имен среди наши ребят и девчонок! Тем интереснее следить за ними в наступающем году.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Что покажет Шарапова? Как заиграет Серена, которая пока не собирается покидать Тур? Долго ли будут удерживать вершину Джокович, Надаль и Федерер? Кто из молодых россиян сумеет совершить новый прорыв и, скажем, побороться за мейджор? (Касаткина, Медведев и Хачанов, как кажется, к такой борьбе готовы). У нового сезона хватает интриг. А ждать совсем недолго - первые турниры стартуют в самом конце декабря.