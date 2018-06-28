Спортсмен, тренер, предприниматель, 15-кратный Ironman, глава и старший тренер клуба JusTTri рассказывает о том, как готовиться к преодолению дистанции Enduroman A2A.

– Когда и с чего начался Ваш путь в триатлоне?

– Мне было 18 лет, когда я впервые узнал о триатлоне. С детства я занимался плаванием. Практически все школьные годы свое свободное от учебы время я проводил в бассейне. Выступал за сборную города, области и региона. Дважды участвовал в Спартакиаде молодежи России, где лучшим моим результатом стало 3-е место в плавании на спине. Поступив в Петербургский Университет Путей Сообщения, я оставил спорт и сосредоточился на учебе, но уже к концу первого курса понял, что не могу жить без спорта. Я возобновил занятия плаванием вместе со сборной университета, а на 2 курсе узнал о триатлоне. Этот вид спорта сразу понравился мне своей динамичностью и разнообразием. Мой отец в студенческие годы занимался велоспортом, а мама – КМС по легкой атлетике. Так что со всеми тремя видами (плавание, велоспорт и бег) я был знаком с детства.

Через знакомых я нашел телефон секции триатлона при Училище Олимпийского Резерва и пришел на первую тренировку. Четыре года я совмещал занятия триатлоном и учебу в университете. Так как я учился не в спортивном вузе, особых послаблений от преподавателей у меня не было. После поездок на соревнования мне приходилось «нагонять» пропущенные занятия, а некоторые дисциплины сдавать экстерном. После окончания университета я решил попробовать себя в длинном триатлоне и этот вид меня «затянул». До сих пор занимаюсь.

– Сейчас триатлон – это ваше основное занятие?

– Моя основная деятельность – спортивная, но профессиональным спортсменом я себя назвать не могу, поскольку деньги я зарабатываю не выступлениями на соревнованиях – они как раз для меня уже перешли в разряд хобби и развлечения. В данный момент я тренер, предприниматель, владелец спортивного клуба JusTTri. Вместе с моей супругой Варварой Зверьковой мы занимаемся управлением и развитием нашего клуба, который создали с нуля без каких-либо сторонних инвестиций. Помимо непосредственно предпринимательства я сам занимаюсь организацией тренировочного процесса в клубе и непосредственно тренерской деятельностью. Имея за плечами два высших образования – инженерное и тренерское, я разработал собственную систему спортивной подготовки спортсменов-любителей, которые хотят попробовать свои силы в триатлоне. Система базируется на моем собственном немалом опыте и опыте уважаемых мною коллег – тренеров по триатлону мирового уровня. В свободное время изучаю существующие современные методики и технологии спорта, посещаю интересные семинары, снимаю обучающие и обозревательные видеоматериалы, пишу статьи для спортивных изданий, занимаюсь организацией различных спортивных соревнований и мероприятий. И в перерывах между трудовой деятельностью стараюсь тренироваться и принимать участие в соревнованиях.

Триатлон -циклический олимпийский вид спорта, который включает в себя плавание, велогонку и бег. Все этапы проходятся последовательно и без остановок. Спортсмены меняют экипировку в так называемых «транзитных зонах», время прохождения которых также учитывается в итоговом временном результате. Дистанции триатлона различны и помимо олимпийского формата (1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) существует еще спринт (750 м / 20 км / 5 км), полужелезная дистанция (1.9 км / 90 км / 21 км) и классический Ironman (3.8 км / 180 км / 42 км). Также есть множество гонок на нестандартные дистанции, а также ультратриатлоны, дистанции которых превосходят Ironman. Что такое триатлон?

– Какой триатлон из тех, в которых Вам приходилось участвовать, можете назвать самым трудным в преодолении?

– Сложных стартов у меня было предостаточно. На гонке в Мексике я получил тепловой удар и упал в обморок на пункте питания. На чемпионате мира во Франции во время горного подъема на велосипеде я начал задыхаться из-за недостатка кислорода и был госпитализирован. В Италии я упал на велоэтапе и доезжал гонку со сломанным рулем и неработающим переключением передач на велосипеде, весь в крови и ссадинах. В прошлом году я страдал от горной болезни на сложнейшем триатлоне Alpe De’Huez. В целом было много непростых соревнований и гонок, в которых я принимал участие, трудности были разными, и выделить что–то одно наиболее трудное я не могу.

– В июле Вы планируете преодолеть самый сложный ультратриатлон в мире – Enduroman Arch to Arc. Чем он сложен? Расскажи об этом триатлоне.

– Enduroman A2A – нестандартный триатлон на ультрадистанции. Во-первых, здесь виды спорта выполняются не в классической последовательности. Сначала будет бег, потом плавание и уже после – велосипед (против классического плавания-вело-бег). Во-вторых, это «линейный» триатлон. Нет возврата в исходню точку. Старт дается у Мраморной арки в Лондоне, а финиш – у Триумфальной арки в Париже. В-третьих, каждый из этапов гонки – это три сложнейшие ультрадистанции: 140 км – бег от Лондона до Дувра, 36 км – плавание через пролив Ла-Манш и 300 км – индивидуальная велогонка от Кале до Парижа. В-четвертых, секундомер включается при старте в Лондоне и выключается только один раз – на финише в Париже. Никакие паузы на сон, отдых, еду не вычитаются из итогового временного результата. Ну и наконец, главная особенность – это не групповой старт, а соло-триатлон. Т.е. участие индивидуальное. У спортсмена должна быть своя команда сопровождения, которая знает о гонке все, имеет план поддержки и вовремя обеспечивает атлета едой, экипировкой, водой и всем необходимым, так как ни пунктов питания, ни зон отдыха и восстановления на трассе нет. Подготовкой и реализацией плана гонки и всех нюансов по питанию, экипировке, пунктам отдыха, логистике занимается сам спортсмен со своей командой. У этого триатлона ряд специфических правил и особенностей, которые организаторы высылают участнику для изучения. В процессе прохождения испытания со спортсменом всю дорогу следует персональный судья, который следит за выполнением всех правил и состоянием спортсмена. Каждый из этапов Enduroman A2A – это непростой вызов для многих подготовленных спортсменов, а сочетание их внутри одного триатлона делают его одним из самых сложных и опасных в мире. За 17 лет проведения данного старта финишерами, признаны только 27 человек. Каждый год порядка 10-15 спортсменов изъявляют свое желание участвовать в данном триатлоне, но финиша доходят лишь единицы. Из-за непредсказуемой погоды в проливе Ла-Манш, волн, сильнейших течений, имеющих свойство быстро меняться, стай крупных медуз, которых нужно оплывать, плавательный этап становится настоящим испытанием. Также Enduroman печально известен тем, что для некоторых участников его преодоление, к сожалению, закончилось летальным исходом. И хотя в последние годы организаторы стали проводить достаточно серьезный отбор участников, даже хорошо подготовленные спортсмены иногда не справляются с погодными условиями и дистанцией данного триатлона. К примеру, в 2017 году погиб триатлет Douglas Waymark. На его счету было множество финишей Ironman и ультратриатлонов.

Гонка очень серьезная, сложная и опасная, требует серьезной подготовки и большого внимания буквально к каждой детали, требует стопроцентной отдачи команды сопровождения спортсмена.

– Вы все же готовы рискнуть и участвовать в этой гонке. Как вы пришли к такому решению?

– Об этом старте я узнал года 3 назад, и в тот момент эта гонка показалась мне чем-то находящимся за гранью понимания. Ведь я никогда не бегал дистанции больше марафона (и то только в составе триатлона Ironman) и никогда не плавал больше 10 км, а мой самый длинный веловыезд составлял 210 км. Но именно эта кажущаяся на первый взгляд непреодолимость и привлекла меня. Как инженеру и тренеру мне очень интересно решать сложные задачи и как любому практику – вдвойне интереснее пробовать на себе.

Примерно год назад я решил, что если правильно все спланировать и продуктивно подготовиться, а также если сложатся все независящие от меня обстоятельства, то я смогу вполне комфортно финишировать этот триатлон. Когда-то ведь и Ironman мне казался чем-то нереальным. Но когда человек ставит цель не бездумно, а осознанно и приверженно движется по пути к ее преодолению, постоянно анализируя, перерасчитывая и корректируя свой план, то постепенно она становится достижимой.

– Для прохождения такого испытания нужна особая подготовка. В чем она состояла в вашем случае?

– Моя жизнь до самого старта на Enduroman A2A расписана буквально по дням. Еще раз подчеркну, что я не профессиональный атлет, а любитель. Условно в моей жизни может быть выделено три основных составляющих:

1. Мой бизнес (спортивный клуб JusTTri) и непосредственно работа (развитие клуба, тренерская деятельность)

2. Собственные тренировки и подготовка к старту

3. Личные и семейные дела

Все эти три компоненты я учитывал при планировании своей подготовки к старту. С января по май я провел пять тренировочных сборов для спортсменов нашего клуба и «встраивал» свою подготовку в эту рабочую занятость. В перерывах между обучением и тренировкой учеников на этих сборах мне удавалось тренироваться самому, набирать форму. В рамках подготовки к триатлону от арки до арки я «пробил» скорость на трех «полужелезных» триатлонах Ironman 70.3 в Дубае, Китае и Барселоне.

В мае я закончил скоростной период подготовки и начал более глобальный набор объемов в каждом из видов. Особый акцент сделал на беге и плавании, так как считаю их основополагающими в этом триатлоне. В плане велоподготовки – уделил большое внимание интервальным работам, а также также использую вел по максимуму для наработки аэробной базы, так как от больших объемов на беге идет чрезмерная нагрузка на колени. Из-за повышенного риска возникновения всевозможных травм опорно-двигательного аппарата при увеличении объемов, я также серьезно работал над укреплением мышц-стабилизаторов коленей и голеностопов.

Для репетиции длительного бега в мае я преодолел ультрамарафон 100 км WHEW100 в Дюссельдорфе. А чтобы подготовить себя и команду сопровождения к Ла-Маншу, буквально 21 июня я потренировал длительное плавание в Финском заливе, преодолев заплыв на дистанции 25 км Санкт-Петербург-Кронштадт и поставив новый рекорд трассы – 6 часов 58 минут 44 секунды.

В те недолгие периоды, что я бываю на родине, мой график плотно забит работой с учениками в Питере, Москве и других городах России, куда я периодически приезжаю потренировать и обучить спортсменов, провести функциональные тестирования или настроить велопосадку. Будучи в Питере, провожу необходимое обучение тренеров нашего клуба, уделяю повышенное внимание ученикам, решаю бизнес-вопросы, а также стараюсь уделять время семье и не забывать об отдыхе и восстановлении.

В общем, подготовка сложная и скучать не приходится. Я нахожусь в режиме постоянного труда как в физического, так и умственного. Вся моя подготовка к гонке – это большой и важный для меня опыт, возможность экспериментов и набора ценных практических навыков. Очень надеюсь, что звезды сложатся так, чтобы я смог максимально точно реализовать свой план. Но даже сама попытка участия в этой гонке дает мне многое как с точки зрения собственной спортивной карьеры, так и со стороны тренерства. Хочется поблагодарить всех моих партнеров и спонсоров, кто поддерживает и помогает мне в этом нелегком деле.