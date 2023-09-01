Сессия на все пятёрки. В Екатеринбурге с успехом прошла Универсиада

ЮБИЛЕЙ СТОЛИЦЫ УРАЛА

В нынешнем году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания. И к этой знаменательной дате крупный уральский промышленный центр получил шикарный подарок – город был выбран столицей Международного фестиваля университетского спорта. Изначально Екатеринбург должен был принимать Всемирную Универсиаду, но по всем известным причинам FISU отказала России в этом праве. Однако любители спорта на Урале не успели даже толком приуныть. Очень скоро стало известно, что праздник спорта этим летом всё же пройдёт в заранее запланированном месте.

Первыми приглашения в Екатеринбург получили представители стран БРИКС, ШОС и СНГ. А в итоге география соревнований получилась даже шире, чем ожидалось изначально. На спортивных аренах Фестиваля собрались представители 36 стран, которые за время проведения спортивного праздника пережили одно из самых незабываемых приключений в своей жизни. И запомнят его очень и очень надолго.

Предоставлено Дирекцией МФУС

Он вместил в себя всё, что зрители и участники ждут от состязаний самого высокого ранга – победы и разочарования, спортивные драмы и истории преодоления себя. Конечно, не обошлось и без курьёзов. Но самое главное, что все без исключения гости Фестиваля покидают гостеприимный Екатеринбург с мощным зарядом положительных эмоций.

КОРОЛЕВА БАССЕЙНА

Предоставлено Дирекцией МФУС

Конечно, российские любители спорта в первую очередь ждали побед от соотечественников. Тем более что в Екатеринбурге собрались представители почти всех регионов нашей страны. Но не оценить спортивный подвиг бразильской пловчихи Летиции Силвы не могли даже самые преданные болельщики российского спорта.

Девушка, прилетевшая на Урал из другого полушария, стала настоящей королевой бассейна. Причём награды она выигрывала не только в любимом вольном стиле, но и в комплексном плавании. Всего в её активе семь медалей, из них четыре – высшего достоинства. Летиция стала чемпионкой на двух индивидуальных дистанциях и внесла существенный вклад в успех сборной бразильских университетов в двух эстафетах.

«Советский спорт», ставший информационным партнёром Фестиваля, признал Летицию Силву главной героиней соревнований. К сожалению, сама скромная девушка не ожидала, что, помимо медалей, она увезёт из Екатеринбурга ещё и специальный приз, поэтому отправилась домой сразу по завершении плавательного турнира. Но награда обязательно найдёт свою героиню. Заместитель главного редактора «Советского спорта» Андрей Иванов торжественно вручил её представителям Летиции. Так что жаркими бразильскими вечерами она не раз и не два вспомнит о гостеприимной России. И обязательно ещё вернётся в нашу страну.

Предоставлено Дирекцией МФУС

ТРИУМФ ШЛЕЙХЕРА

Из российских спортсменов, ярко проявивших себя на Фестивале, в первую очередь стоит отметить прыгуна в воду Никиту Шлейхера, представлявшего Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

В этом виде программы российским участникам не было равных – они выиграли восемь из девяти видов программы, оставив извечным друзьям-соперникам из Китая лишь одно золото – на метровом трамплине у девушек.

Но успехи Шлейхера выделяются даже на этом фоне – из Екатеринбурга он увозит три золотые медали, добытые в каждом из индивидуальных видов. Победы Никиты на метровом и трёхметровом трамплинах, а также на вышке получились красивыми и уверенными. Так что награды уральской пробы займут достойное место в его богатой коллекции.

ДРАМЫ ФЕСТИВАЛЯ

Из драматичных историй стоит выделить три. Первая из них имела по-настоящему счастливую развязку. Пловчиха Дарья Устинова меньше чем за месяц до выступлений в Екатеринбурге сломала нос, причём при очень необычных обстоятельствах. Спортсменка была в гостях у подруги, и ничто не предвещало беды. Но у стула, на котором сидела Дарья, подломилась ножка, и Устинова ударилась лицом о стол.

Казалось, что о соревнованиях в ближайшее время можно забыть. Но Дарья, пропустив старты в Кемерове, решила не отказываться от выступлений на Фестивале в Екатеринбурге. И совершила практически невозможное, выиграв любимые дистанции – 50 и 100 метров на спине.

Неожиданное разрешение получила и ситуация вокруг иранской дзюдоистки Сабзкар Марзие, которая должна была выступать в весовой категории свыше 78 килограммов. Выступать на турнире она планировала в хиджабе, как этого требуют строгие религиозные правила её страны. Но незадолго до выхода спортсменки на первую схватку выяснилось, что Сабзкар должна привести свою форму в соответствие с регламентом. В противном случае она не могла быть допущена к соревнованиям.

Иранская дзюдоистка отказалась снимать хиджаб и была отстранена от выступлений, но при этом не была дисквалифицирована – ей просто было присуждено поражение. Так что, учитывая тот факт, что в этой весовой категории у девушек было заявлено всего четыре спортсменки, а по правилам дзюдо бронзовые награды присуждаются двум участницам, Марзие всё-таки покидает Екатеринбург с медалью, пусть даже и не проведя ни одной схватки.

Наконец, для афганского пловца Мира Абдула Варена Карими всё завершилось не столь удачно. В предварительном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем у него свело ногу, и добраться до финиша он не сумел. Эта история могла иметь и куда более печальное продолжение, не приди вовремя на помощь сотрудники Дворца водных видов спорта, которые помогли ему выбраться из бассейна. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи спортсмен, что называется, отделался лёгким испугом. А медали в его спортивной карьере обязательно ещё будут.

ДО ВСТРЕЧИ, ЕКАТЕРИНБУРГ!

Подводя итоги Фестиваля, можно с уверенностью сказать, что спортивный праздник на Урале удался. В каких-то аспектах он даже превзошёл традиционные Всемирные Универсиады, которые проводит FISU. Во-первых, город получил сразу несколько современных арен, которые будут использоваться для проведения крупнейших соревнований ещё долгие годы.

Предоставлено Дирекцией МФУС

Во-вторых, Фестиваль открыл массу новых имён, многие из которых мы ещё не раз услышим в связи с большими спортивными победами. Ну и, наконец, 13 соревновательных дней показали всему миру – дух спорта, несомненно, выше политических разногласий. И во многих случаях помогает их преодолеть. Спасибо, Екатеринбург, за эти незабываемые дни праздника молодости, дружбы и спорта. С юбилеем, славный город на Урале!