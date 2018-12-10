Дворцы построили, зрелища будут, но народ недоволен. Универсиада в Красноярске

Универсиада 10 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Менее ста дней остается до старта зимней Универсиады 2019 в Красноярске.

Real Winter, или, если по-русски, то «Настоящая зима» – это девиз зимней Универсиады в Красноярске.

Зима-то ненастоящая!

Сразу начинаем с обмана, потому что формально студенческие игры пройдут весной – со 2 по 12 марта. Справедливости ради стоит заметить, что эта Универсиада станет не первой «весенней». До этого пару раз игры поводились даже в апреле.

Понятно, что организаторы имели в виду не календарное время года, а знаменитые сибирские морозы, воспетые в рассказах красноярского писателя Виктора Астафьева. Именно в дом, где он жил, который теперь стал музеем, организаторы первым делом повезли пресс-тур в составе двух десятков журналистов федеральных изданий, которые прилетели в новенький терминал красноярского аэропорта, открытого как раз к Универсиаде.

Мороз и правда чувствовался – хотелось со двора скорее забежать в дом бабушки писателя из сруба – такой теплый на вид. Вот только в марте «настоящую зиму» гости Красноярска уже могут не прочувствовать – средняя температура по марту в этом северном российском городе редко опускается ниже нуля. Изредка в начале марта бывают и морозы до -15, которые дольше пары дней не длятся.

Дворцы готовы

Естественно, кроме музея в программу пресс-тура входило посещение подготовленных к Универсиаде спортивных объектов. Ну разве кого-то удивит, что они все уже готовы принимать международные соревнования? Это Россия, детка. За долгие годы, прошедшие с 2013 года, когда чемпионат мира по легкой атлетике прошел в Москве, мы научились проводить международные соревнования: летняя Универсиада, зимняя Олимпиада, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу... Если уж в Сочи с инфраструктурой во время зимних Игр 2014 года все было в полном порядке, то что уж говорить о студенческих соревнованиях.

Вообще, мы взяли моду гордиться тем, что делаем что-то как надо. А тем временем это не что-то из ряда вон выходящее, это – норма. Даже удивляет, почему у нас вызывает такой восторг просто качественно выполненная работа, почему мы хвастаемся тем, что вовремя построили неплохие объекты? Почему мы аплодируем пилоту, посадившему самолет? Ну давайте награждать аплодисментами журналиста, как только он допишет статью, а еще неплохо было бы рукоплескать каждый раз как из-под рук работника фаст-фуда выходит гамбургер. Простите за это лирическое отступление, просто хочется, чтобы хорошо выполненная работа в нашей стране начала восприниматься, как норма.

Но в Красноярске и правда есть чем гордиться. На фоне вполне качественных , но достаточно стандартных «Платинум Арены» для соревнований по фигурному катанию, Академии зимних видов спорта и Академии биатлона, а также «Кристалл Арены» для хоккея и фанпарка «Бобровый лог» для горных видов спорта, реконструированный хоккейный стадион «Енисей» выглядит просто произведением искусства. Да он и не на фоне чего-то выглядит впечатляюще.

Вы хоть раз бывали на хоккее с мячом? Вместо обычной хоккейной коробки там – залитое льдом поле размером с футбольное. В Красноярске все это умудрились накрыть куполом. Само по себе это не чудо. Чудо – то, как выполнен купол. Тяжелейшая конструкция держится на балках длиной 99 метров из… дерева. Да, представьте себе, крыша громадной арены с трибунами на 7 тысяч человек держится на деревянных балках. А еще они не горят и не ломаются, и выглядят воздушно и экологично. Здесь и правда можно похлопать. Эта арена – шедевр архитектурной мысли.

Проститутки, бомжи, бродячие псы и студенты

Если честно, то про красноярскую Универсиаду в России пока пишут не так часто – все-таки она не такая масштабная, как летняя в Казани, да и на фоне отгремевшего чемпионата мира выглядит не так внушительно. Поэтому даже не все журналисты сразу поняли, что имели в виду руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов и посол студенческих игр Светлана Хоркина, говоря о сложностях, недочетах и «шероховатостях», без которых не обойтись, и которые нужно еще устранить.

- У нас все отлажено, от соревнований к соревнованиям получается все лучше. Конечно, бывают некоторые шероховатости, но мы это учитываем, самое главное, чтобы все было удобно для спортсменов и тренеров, которые являются главными действующими лицами, - призналась Хоркина, пообщавшись с журналистами перед турниром по керлингу для прессы, который она же и провела.

Да, о проблемах «уполномоченные» люди не любят говорить никогда. О проблемах говорят только простые горожане. Благо в пятницу вечером в баре недалеко от гостиницы было с кем пообщаться.

- Что думаешь про Универсиаду? – спрашиваю у девушки за барной стойкой, уже готовой без лишней скромности отвечать на такие каверзные вопросы.

- Блин, ненавижу я эту Универсиаду.

- Почему?

- У нас все пары перенесли из нового здания университета в другой корпус. Туда и ездить неудобно, и хуже оно.

- А что в основном здании?

- Да они там то ли охрану, то ли журналистов размещать собрались. Точно не знаю. Понастроили какие-то коробки на свободных площадях перед университетам. Страшно все это выглядит.

- Ты в общаге живешь?

- Нет, слава Богу. Я и раньше там не жила, а теперь тем более не стала бы.

- Что случилось?

- Иногородних ребят переселили в старые общежития – там все обшарпанное, души ужасные, кухни убитые и места мало. Если в обычной общаге жили в нормальных блоках подвое, то теперь живут в этих втроем, а то и вчетвером. Многие уже решили снимать квартиры. Из-за этого ценник на аренду резко подскочил.

Проблема со студентами, кстати, не надуманная. Летом иногородних студентов начали выселять из новых комфортабельных общежитий в старые, где на человека по словам выселенцев приходится по три квадратных метра в комнате а душ и туалет – на этаже, а не в блоке. Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю университет пообещал материальную поддержку в виде ежемесячных отчислений по 5 тысяч рублей тем студентам, кто решит снимать квартиру вместо выселения в старую общагу. Тем, кто согласится на старый жилфонд снизили плату за общежитие.

- У нас тут пробки ужасные из-за этой Универсиады, присоединяется к разговору бармен. – Они постоянно что-то реконструирую, что-то ремонтируют – не пройти, не проехать. Теперь я понял, что значит жить в Москве – постоянно стоишь и никуда проехать не можешь. Выделенные полосы придумали какие-то.

- Вам же лучше. Универсиада пройдет, а новые дороги останутся.

- Я не против, но это можно было делать как-то постепенно, а не за полгода-год до старта, всем миром навалившись сразу по всему городу. Да и выделенки зачем нам в сентябре нужны были, если Универсиада в марте? Зачем просто так полгода стоять в пробках? Они хотят, чтобы мы пересели на автобусы, а возят всех на «пазиках» и каких-то списанных развалюхах.

Еще к «шероховатостям» можно отнести бомжей, бездомных собак и представительниц древнейшей профессии, то бишь проституток. Им местные власти объявили настоящую войну.

С проститутками несложно – их можно припугнуть законом, хотя «убрать», как обещают власти, не получится – максимум штрафовать и «драконить».

Еще легче – с собаками. Их просто будут отлавливать и отправлять на передержку. Вроде правозащитники молчат – грантов на «умерщвление» бродячих животных пока на сайте с госзакупками никто не откопал – подержат и отпустят после Универсиады.

Сложнее – с бомжами. С ними-то что делать? Выгонять за город? Переселять? Давать жилье? В городе и так выделили порядка 1,5 млрд рублей на переселение жителей их ветхого жилья. Но про бомжей там речи не шло. В тюрьму их не посадить, насильно из города не выгнать… Да и вообще в наличие бомжей в Красноярске верится с трудом. Здесь из бара-то выйти покурить сложно, когда на улице -16, которые ощущаются как -28. Как при такой погоде жить на улице? Может их хоть в теплое место на время Универсиады поселят.

Что мы имеем в сухом остатке? Уже традиционную возню перед стартом крупного международного соревнования на территории России: великолепные спортивные объекты, которые вводят к эксплуатацию в последний момент; недовольных горожан, которые на выхлопе получат отличную городскую инфраструктуру; а также ущемление самых незащищенных слоев населения: бомжей, проституток, студентов и, конечно, бездомных животных.