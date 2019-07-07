Кудашев и Пригода стали чемпионами Универсиады

Россиянин Александр Кудашев выиграл золото Универсиады-2019 в плавании на 200 метров баттерфляем. Он преодолел дистанцию за минуту 55,63 секунды. Другими медалистами соревнований стали японцы Нао Оромура (1.55,94) и Такуми Тэрада (1.55,99). Россиянин Владимир Кудряшов (1.57,55) стал пятым.
Кирилл Пригода стал чемпионом Универсиады в плавании на 200 метров брассом. Его результат – две минуты 8,88 секунды. Российский пловец Илья Хоменко (2.09,42) стал вторым, а бронза досталась американцу Даниэлю Рою (2.09,63).
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