Сборная России массово отравилась перед решающим матчем. Скандал на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу всегда была одной из лучших в мире. На чемпионат Европы 2003 года наши девушки ехали в статусе фавориток, однако неприятное происшествие перечеркнуло все надежды на медали в Турции.

Прямо перед игрой с хозяевами турнира россиянки массово отравились…

Роковая шаурма

Старт чемпионата Европы получился для российской сборной, занимавшей на тот момент первое место в рейтинге, довольно лёгким. Наши спортсменки играючи расправились сначала с соперницами из Сербии, а затем со словацкими волейболистками. Однако уже к третьему матчу с Турцией начались проблемы.

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В отеле, где проживала сборная России и ещё несколько команд, случилось массовое отравление. Всего пострадали 20 волейболисток из разных стран, из них семь россиянок. Из симптомов — температура и рвота. Неудивительно, что к матчу с хозяевами чемпионата наша национальная команда подходила в разобранном состоянии.

Во время матча россиянки выглядели бледно и устало. Наши спортсменки допускали очень много невынужденных ошибок и иногда просто дарили мячи соперницам. Как итог — поражение со счётом 0:3 от 44-й команды мира.

«Могли бы победить, если бы боролись только с соперницами. Однако нам пришлось сражаться ещё и с болезнью, а это ой как непросто. Ведь на площадку здоровыми у нас вышли только Тюрина и Чуканова. Все остальные играли на таблетках», — рассказывал главный тренер команды Николай Карполь «Спорт-Экспрессу».

СМИ сообщали, что причиной отравления стала шаурма, которую волейболистки ели в отеле. Шведский стол в итоге отменили, и спортсменок стали кормить индивидуальными порциями. Однако утешения от этих мер было мало: сборная упустила шанс побороться за медали и в итоге заняла на турнире только пятое место.

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В России тогда много возмущались из-за того, что организаторы не отменили матч, что действительно было бы логичным шагом. Это вкупе с тем, что турки на турнире жили отдельно от остальных, навевало подозрения о том, что отравление могло быть намеренным. Впрочем, тот же Карполь призывал не жаловаться на судьбу. Сборная России тогда заняла лишь пятое место.

Повторение истории

Удивительно, но спустя пять лет скандальная история повторилась практически в точности. Когда сборная России выступала в квалификации Гран-при в Турции, команда вновь отравилась.

«Сильное пищевое отравление. С нами в Турции такое уже не первый раз — вспомните случай с командой Николая Карполя на чемпионате Европы, который проходил здесь в 2003 году. Несколько дней вся сборная, включая тренеров и врачей, просто лежала. Некоторые игроки даже в обморок падали», — рассказывал генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владимир Паткин «Советскому спорту».

Журналисты сообщали, что в 2008-м некоторые спортсменки настолько ослабли из-за отравления, что в самолёт их буквально грузили под руки. Отравления россиянок в Турции вообще стали какой-то нехорошей традицией. Подобные случаи впоследствии были зафиксированы и перед Олимпиадой в Лондоне, и перед Играми в Рио.

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