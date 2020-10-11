Вот где настоящий чемпион. «Кузбасс» разнес «Локомотив»

Не все согласились с таким чемпионством. В плей-офф до конечной станции «Локомотив» еще не доходил. Как минимум, «Зенит» и «Кузбасс» выглядели теми командами, которые могут обыграть победителя «регулярного первенства». Настолько мощно начали они весну.

Только начался плей-офф, как Всероссийская федерация волейбола остановила соревнования из-за коронавируса и отдала титул чемпиона «Локомотиву», который показал лучший результат в усеченном (из-за Олимпиады) чемпионате России. Показатели «Локомотива» в чемпионате не удивляли, потому что клуб не был заигран в еврокубках в отличие от конкурентов.

И если кемеровчане в 2019 году создали мощный коллектив, который отлично провел регулярный сезон и потом уничтожил всех конкурентов в плей-офф, новосибирцы пошли другим путем. Им подфартило.

Необычная картина для российского волейбола: записные фавориты казанский «Зенит», «Белогорье», московское «Динамо» не побеждали в чемпионате страны в последние два сезона. Вместо них первыми титулами в этот период обзавелись «Кузбасс» и «Локомотив».

«Зенит» уже выиграл у «Локомотива» в новом сезоне, а «Кузбасс» здорово начал чемпионат, одержав три победы. В том числе на выезде над «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Какой сейчас «Кузбасс»

Влияние коронавирус в межсезонье на «Кузбасс» оказалось минимальным, но другие российские клубы изрядно ослабили состав кемеровчан. Питерский «Зенит» забрал Виктора Полетаева и Дмитрия Пашинского. Но сделал это как-то не слишком успешно. Пашинский смотрит на игры с трибуны, потому что Международная федерация волейбола не сменила ему спортивное гражданство, и он до сих пор считает легионером в нашей стране.

Чувствительными потерями стали уход из команды тренера Георге Крецу, а также доигровщица Ярослава Подлесных и либеро Лаури Керминена. Румынский специалист пока сидит без работы (как раз в Белгороде есть вакансия), а игроки трудоустроились в московском «Динамо». И особенно чувствителен уход финна Керминена, который влюбил в себе кемеровских болельщиков изумительной игрой в защите. За последние три года именно Лаури был лучшим игроком своего амплуа в российском чемпионате. Поэтому именно позиция либеро вызывала наибольшие опасения.

На другие позиции кемеровский клуб нашел усиление. Причем Иван Зайцев в диагонали смотрится даже солиднее Полетаева, поскольку он не подвержен частым травмам. Александр Маркин и Петар Крсманович – сопоставимые замены другим ушедшим игрокам. Но новички на позицию либеро Владимир Шишкин, и особенно Алексей Обмочаев – это коты в мешке.

Расклад сил

Иван Зайцев / Фото: kuzbass-volley.ru

«Кузбасс» сходу вошел в игру и «Локомотив» ощутил ранее невиданные в этом сезоне «прелести» жизни. Стартовые 6:5 буквально за минуту превратились в 14:7. Как же хороша была кемеровская команда в эти минуты. Связующий Игорь Кобзарь легко работал с первыми темпами, Иван Зайцев настольно естественно влился в коллектив, будто играл там уже три года, а Владимир Шишкин держал уровень своего именитого финского предшественника и доставлял мячи под сетку. В итоге 25:14 и настоящий чемпион был виден невооруженным взглядом.

Но стоит отметить и относительно новое лицо в составе «Кузбасса» – 22-летнего Романа Пакшина, который с этого сезона впервые в карьере получил место в стартовом составе и сразу стал оправдывать доверие Алексея Вербова. В первом сете он сосредоточился на приеме, где показал 100%. Со второй партии Роман начал работать в атаке. В итоге он набрал девять очков при итоговых 56% и 57% в приеме и в атаке. Фантастика. А у «Локомотива» неожиданно провалился самый надежный волейболист – Марко Ивович. Итоговые цифры сербского легионера оказались пострашнее искусства Зураба Церетели. Только одно очко за весь матч (с подачи) и ни одной удачной атаки.

Нащупав слабое место «Кузбасс» вышел на концовку с отрывом 24:19. «Локомотив» посопротивлялся. Сергей Савин доставил проблемы сложной подачей. Но получилось только сократить отставание – 25:23. А финальную точку поставил Пакшин.

В заключительной партии на новых скоростях заработал кемеровский блок. В итоге хозяева набрали 16 очков на этом элементе. И только четыре раза заблокировали соперника игроки «Локомотива». Окончательно разладилась игра у лучшего бомбардира чемпионата Дражена Лубурича. Всего семь очков при 23% в атаке. Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов даже заменил его в третьей партии, хотя резервного диагонального у него в команде не было. Павел Круглов травмирован. Поэтому появился Ивович. Как говорится, шило на мыло. Также невыразительный матч провел еще один лидер команды Ильяс Куркаев (2 очка). К тому же он получил небольшое повреждение, но сменивший его Дмитрий Лызик за половину партии провел продуктивнее, чем двух основных центральных матч – пять очков и один блок.

«Кузбасс» же весь матч провел без замен и одержал четвертую победу в сезоне, продолжая занимать первое место в турнирной таблице, а вопрос «Кто настоящий чемпион?» уже стал риторическим.

Мужская Суперлига. 4-й тур

Кузбасс – Локомотив – 3:0 (25:14, 25:23, 25:17)

Крсманович (16), Зайцев (12), Щербаков (9) – Савин (10), Родичев (9), Лубурич (7)