Генсек ВФВ – после вылета с чемпионата Европы: Сборная России задачу не выполнила Национальная команда не смогла защитить титул.

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался после поражения национальной команды от сборной Словении в ¼ финала чемпионата Европы.

«Задачу сборная не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать.

Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша сборная хуже, сыграли не так, как могли», – цитирует Яременко ТАСС.