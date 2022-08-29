«Такие праздники, как Спартакиада, нам необходимы!»

В МОСКВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ВАТЕРПОЛИСТОК

Москва в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших принимала у себя любимый многими вид спорта - женское водное поло, которое, кстати, попало в программу олимпийских дисциплин только в 2000-ом году, в то время как мужчины участвовали в Олимпиаде уже с начала 20 века.

Ватерпольный турнир собрал под сводами «Акватории ЗИЛ» сильнейших спортсменок, и борьба за первые места получилась действительно напряженной. Откровенно слабых команд на соревнованиях не было. Но как заметил вице-президент Федерации водного поло России Геннадий Карпюк, конкуренция могла бы сложится еще острее, если бы до турнира также добралась и команда Ленинградской области - важный элемент российской ватерпольной семьи. Тем не менее соревнования получились, высокий уровень турнира был подтвержден практически каждым матчем. Открытием этого турнира, безусловно, стала сборная Нижегородской области - самая молодая, но показавшая неплохую игру и отвоевавшая себе третье место в ожесточенном противостоянии с командой Ханты-Мансийского автономного округа — 11:10. После игры мы задали несколько вопросов самому активному болельщику на трибунах, председателю Федерации водного поло Нижегородской области Павлу Комарову:

- Видно было, что вы очень переживаете. Вчера также за игрой следили?

- Обычно я не такой активный, не кричу так громко (улыбается). Но сегодня для нас была важная игра и я не мог остаться в стороне. Наша сборная на этом турнире - самая молодая: средний возраст девчонок 17 лет, самой старшей скоро исполнится 21 год. И несмотря на это, команда выложилась и доказала, что все в водном поло равны. Было бы желание.

- Кого могли бы назвать основной надеждой Нижегородской сборной?

- Сложно выделить кого-то одного. Команда есть команда. Но в больше степени, наверное, это Диана Хамраева - она неплохой вратарь, Татьяна Черкасова и Ксюша Шигина, которая у нас самая юная - 2006 года рождения, ее еле-еле допустили до этих соревнований. Так что, у нас растет отличная смена - второе поколение нашей ведущей сборной. В этом году Нижегородская команда выиграла все, что смогла: все первенства России по всем возрастам. Теперь успешно выступили на Спартакиаде, которая в кратчайшие сроки была организована просто блестяще.

- По игре есть какие-то замечания?

- Конечно, пока у нас достаточно детских ошибок. Но от этого никуда не деться с таким молодым составом. А в остальном - все прекрасно: тренер у нас хороший, рисунок игры четко видно.

Также мы не могли не перехватить после финального свистка и капитана команды и по совместительству - ее непробиваемого вратаря, Диану Хамраеву:

- Ваши эмоции после игры, довольны ли завоеванным третьим местом?

- Турнир для нашей сборной получился очень насыщенным. Нам не так просто дался выход из группы, но мы сделали это. Правда, со второго места и сразу попали на сильную команду. Вчерашний матч у нас не пошел, выйти в финал не получилось, так что сегодня мы должны были выложиться по полной. Теперь же мы выходили только побеждать.

- Волновались перед сегодняшней игрой?

- Особо нет. Настрой такой же, как и на каждый матч. Конечно, хотелось выиграть. Здесь не как в финале, где ты в любом случае уйдешь с медалью. Здесь - все или ничего. Поэтому надо было побороться.

- Почему вы выбрали для себя вратарскую позицию?

- Особо не выбирала, наверное, она сама меня выбрала (улыбается). В 10 лет я пришла на первую тренировку и меня сразу поставили в ворота. Возможно, потому, что мой дядя, в свое время, тоже стоял в воротах.

- Я вижу у вас немного травмирован глаз, часто такое случается?

- На самом деле, это даже не во время игры произошло, а во время разминки. Мяч отлетел от штанги. Такое не часто, но случается. Когда мяч попадает в голову - это, конечно, не самое приятное, это больно, но спорта без травм не бывает.

Самая зрелищная и упорная борьба, конечно, случилась в финальном противостоянии и, без сомнения, стала той самой розочкой на торте ватерпольного турнира Спартакиады сильнейших. Сборная Челябинской области и сборная Москвы сошлись в водах бассейна «Акватории ЗИЛ», чтобы решить, кто из них все-таки сильнейший. И что важно отметить, обе команды были обеспечены серьезной поддержкой трибун. Еще на старте матча, в первом периоде, фаворит противостояния не был явным, но довольно быстро игра перевернулась. Ватерполистки сборной Южного Урала, которую, кстати, представляли игроки и тренеры клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста, на протяжении оставшихся трех периодов буквально расстреливали ворота московской команды. И хотя атака у столичной сборной была хороша, этого не хватило, чтобы перекрывать проблемные зоны в обороне. Игра завершилась со счетом 9:4 в пользу Челябинской области. Ну, а у ватерполисток сборной Москвы в активе теперь заслуженное «серебро», что тоже серьёзное достижение для столичной команды.

После финала мы сразу же на кромке бассейна решили поймать главного тренера сборной Москвы Марата Закирова, чтобы понять его эмоции:

- Марат, расстроены, что не удалось вырвать первое место?

- Расстройство - это такое эфемерное чувство. Конечно, у нас есть разочарование, что не смогли сделать последний шаг к вершине. С другой стороны, девчонки все силы, которые у них были по ходу турнира, сегодня полностью отдали. Знаете, бывают такие игры, которые просто не идут. Не наш день, можно сказать. Нужно все это пережить. И учиться дальше играть такие матчи. Это была хорошая школа для нас. И тем не менее, поздравляю вас и нас с тем, что команда Москвы все же оказалась в финале. У нас уже давно не было больших финалов.

- Основная проблема оказалась в защите?

- Я не думаю, что все так однозначно. У нас одна из лучших атак в плане большинства - шесть на пять, мы очень хорошо разыгрывали. Я думаю, сегодня что-то нарушилось в плане командной химии. И наш соперник был объективно сильнее, они играли по-чемпионски.

И конечно, теперь уже «золотая» сборная Южного Урала попыталась объяснить нам, как им удалось стать лучшими на этом турнире среди ватерполистов России. Святослав Накоряков, генеральный директор ватерпольного клуба «Уралочка», ассистент и сын главного тренера сборной Михаила Накорякова рассказал, как команда готовилась к финальному матчу:

- Вы выиграли с серьезной разницей в счете. Таков был план на игру?

- Я бы так не сказал. Вся игра была неровная и тяжелая. Вообще, с командой Москвы редко получается сделать какой-то большой разрыв в счете. Традиционно Москва всегда играет в хорошую защиту. А мы просто уперлись, настроились и поэтапно наращивали преимущество.

- Можно ли сказать, что сегодня на игру вы выходили, ощущая себя фаворитами?

- Вчера в сообществе водного поло делали прогноз на финальную встречу: расклад был 50/50. Поэтому, я бы не сказал, что мы выходили на эту игру абсолютными лидерами. Этот турнир стал для нас непростым, но именно этот матч получился у нас одним из лучших. Девчонки выполнили все установки тренера, отлично сыграли и в защите, и в атаке.

- А как вам в целом на Спартакиаде - понравилось ли атмосферно?

- Я знаю, что на организацию этого турнира было заложено не так много времени, но в результате, Спартакиада получилась настоящим спортивным праздником. Все четко в плане организации, инфраструктуры, и спортсменам всегда приятно, когда на трибуны приходят болельщики, чтобы поддержать. Хотелось бы, чтобы Спартакиада в таком формате осталась с нами на регулярной основе. Огромное спасибо Министерству спорта и всем организаторам за праздник!

САМАРСКИЙ И МОСКОВСКИЙ РЕГИОНЫ - ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ЛУЧШИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

В Москве завершились соревнования фехтовальщиков в рамках Спартакиады. Турнир проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и собрал 89 команд, 373 спортсмена из 27 регионов страны. В течение шести дней лидеры российского фехтования определяли сильнейших в личных и командных турнирах саблистов, шпажистов и рапиристов.

Закрывалась программа фехтования в субботу соревнованиями рапиристов. Естественно, самые напряженные поединки пришлись на финальную стадию. Сначала сборные Санкт-Петербурга и Московской области мерялись силами за «бронзу». И несмотря на то, что в составе подмосковной команды была восходящая «звездочка» российской рапиры Марсель Нагимов, сборная борьбу за третье место проиграла. Поначалу все складывалось в пользу команды Московской области, разница держалась всего в один укол. Но в какой-то момент Марсель не смог справиться со своими эмоциями, несмотря на грозные окрики тренера: «Играешь много, заканчивай острее!»

В завершающем для себя раунде Нагимов так расстроился, что, уходя с дорожки, бросил рапиру перед собой и отказался подходить к тренеру, показывая, что ему надо остыть. С другой стороны, Марселю всего 18 лет, и такая реакция понятна. Помимо того, что он спортсмен с большими перспективами, он еще и человек с интересной биографией - Нагимов родился в Уфе, учился в США и решил вернуться на родину, чтобы представлять российское фехтование. Уверены, у Марселя все еще впереди. А пока пальму первенства у него перехватил еще один подающий большие надежды рапирист, чемпион мира среди юниоров, представитель сборной Санкт-Петербурга Захар Козлов. Его выход стал решающим в этом поединке. С разницей всего в два укола питерская команда одержала победу. Мы решили узнать у Захара, как он настраивал себя на этот непростой финал:

- Борьба за третье место всегда напряженная. Какие эмоции испытывали перед поединком?

- Я думал, что за мной стоит команда. Ребята вытаскивали бой за боем, и я не мог их подвести. Это давало мне дополнительный стимул и силы. У меня не было права проиграть.

- Вы заранее знали, что вам завершать борьбу?

- Да. Это обсуждается перед боем, вместе с командой. Окончательное решение принимает тренер. Но уже как-то так сложилось, что в сборной Санкт-Петербурга эта миссия всегда на мне.

- Вам нравится быть завершающим, это ведь особенная степень ответственности?

- Я умею абстрагироваться. Если все получилось, то хорошо - если нет, значит, надо работать больше.

- В заключительных раундах вы указывали судье на ногу. Травма беспокоит?

- Нет, забилась мышца, неприятно. Мешала сосредоточится. Поэтому приходилось просить паузы.

А вот в финале встретились два мастодонта российского фехтования - сборные Самарской области и Башкортостана. В составе обеих команд - призеры и победители Олимпийских игр. Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Егор Баранников, Искандер Ахметов представляли башкирскую сборную, а Кирилл и Антон Бородачевы, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков - Самару.

Тренерские установки – «Эмоции убери. Нужна холодная голова» - не помогли рапиристам из Башкортостана. Несмотря на то, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях Тимур Сафин один из раундов провел просто блестяще, нанеся противнику 9 уколов подряд и отыгравшись со счета 5:16, дальше его партнеры по команде контроль над поединком потеряли. Сборная Самарской области вырвала «золото» со счетом 45:35. Видимо, поэтому после финала Тимур от комментариев отказался. А вот его тренер, один из ведущих специалистов башкирского фехтования Лира Грушина, не стала скрывать своих чувств:

- Я так понимаю, вы не очень довольны финальным поединком?

- Не получилось реализовать ту работу, которую проделали дома. Мы достаточно серьезно подошли к этим стартам, занимались теоретической подготовкой, разбирали команду соперника. Все знали, что делать, но, к сожалению, установки до конца не выполнялись.

- Вы выходили сегодня только за «золотом»?

- Конечно.

- То есть слабых мест у вас не было?

- Слабые места всегда есть у всех. А это значит, что команда соперника сделала эту работу лучше нас. Все наши промахи они использовали в свою пользу.

- Тимур Сафин после поединка отказался говорить. Был слишком расстроен...

- Ну, может его эмоции ему и мешают. Потому что в любой ситуации надо быть объективным и спокойным. В любой ситуации надо уметь рассказать, что произошло и почему.

Конечно, победители первой Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов избегать комментариев не стали. Один из лидеров сборной Самарской области - Антон Бородачев, поделился сразу после боя с нами своим настроением:

- В финале вы вышли на очень сильного соперника. Как настраивались на это противостояние?

- Мы уже не раз встречались со сборной Башкортостана. Третий раз с ними фехтуем. С ними надо настраиваться по-особенному. До этого все наши встречи заканчивались со счетом 45:44, а сегодня нам удалось серьезно оторваться. И тем не менее, борьба была сложной.

- Эмоции не мешали?

- Я - не эмоциональный спортсмен.

- Вашей команде сразу удалось выйти на преимущество в уколах, но потом разрыв снова стал совсем незначительным. В какой момент поединок переломился?

- Да, мы начали очень уверено. Но у Димы Трофимова не получилось удержать счет, он немного игру упустил.

- Как спортсмен, который уже побывал на Олимпиаде, скажите: если изоляция продлится, как будете себя дальше мотивировать?

- Пока мотивация и надежда на Олимпиаду у меня не пропадают. Опять же, Министерство спорта решило нас своевременно подбодрить таким замечательным турниром. За это огромное спасибо организаторам. Спортсменам такие турниры – в помощь.

- В финальном поединке почти в каждом раунде спортсмены просили у судьи видеоповторы. Это нормальная ситуация?

- В рапирном фехтовании без видеоповторов никак. У нас здесь тонкое судейство. Конечно, бывает, что судьи ошибаются, но спортсмены тоже от этого не застрахованы.

- А после поединка вы можете опротестовать решение судьи, если оно вам не понравилось?

- В фехтовании нет такой практики (улыбается).

Мы задали несколько вопросов старшему тренеру сборной команды Самарской области, заслуженному тренеру России Элине Орловой:

- На финальный поединок выходили, ощущая себя сильнее соперника?

- Нет, со сборной Башкирии такого ощущения не бывает никогда. Эта команда являлась безоговорочным лидером много лет. Просто у нас был хороший настрой на приемы, на борьбу и инициативы.

- На кого-то из своих спортсменов делали особенную ставку?

- К нам в сборную Самарской области недавно перешел еще один сильный спортсмен из Ярославля и сейчас он нам очень помогает. Но, чтобы выделить кого-то определенного - такого нет. Потому что наш костяк - братья Кирилл и Антон, они, примерно равные и идут под номером один и два в российском рейтинге.

- Насколько сегодня важен такой проект для спортсменов как Спартакиада?

- Этот турнир, в данный момент, просто необходим для спорта высших достижений. Мы пока сидим без зарубежных турниров и такие праздники, как Спартакиада, нам необходимы. Тем более, что уровень проведения такой же как на чемпионатах мира и Европы - все солидно. И у спортсменов есть ощущение основного старта сезона. Спартакиада стала для нас своего рода чемпионатом мира, которого у нас в этом году не случилось.

А среди женских сборных волевую победу одержала команда Московской области, которая в финале встретилась с соперницами из Курской области. В решающем матче Анна Соловьева, Айла Мамедова, Лейла Пириева и Ксения Глебова победили сборную из города Курчатов - Полину Козаеву, Кристину Самсонову, Виталину Анащенкову и Анастасию Безносикову на приоритете со счетом 44:41.