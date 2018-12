Кениец Кипчоге признан «Лучшим спортсменом» года по версии IAAF

Напомним, что на Берлинском марафоне Кипчоге установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Добавим, что на награду также претендовали кенийцы американский бегун Кристиан Коулман, швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), француз Кевин Майер (многоборье) и спортсмен из Катара Абдеррахман Самба (бег с барьерами).

What a way to end a perfect year for @EliudKipchoge 🇰🇪



Hear from the man himself below⬇️ pic.twitter.com/pw64IXPHui