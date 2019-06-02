Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады - Советский спорт
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02 июня 2019 01:47Легкая атлетикаКоноплев Александр

Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады

Российская легкая атлетика в центре скандала.

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт заявил, что Россия может быть не допущена к Олимпиаде 2020 года. По его данным, Всероссийская федерация легкой атлетики подделала медицинские документы, чтобы на Играх в Токио смог выступить прыгун в высоту Данила Лысенко.

«Россия столкнется с запретом на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за высокопоставленных чиновников федерации легкой атлетики, причастных к сокрытию допинг-преступлений со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх. Подробности завтра», — написал Арбутнотт в «Твиттере».

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