Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт заявил, что Россия может быть не допущена к Олимпиаде 2020 года. По его данным, Всероссийская федерация легкой атлетики подделала медицинские документы, чтобы на Играх в Токио смог выступить прыгун в высоту Данила Лысенко.

«Россия столкнется с запретом на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за высокопоставленных чиновников федерации легкой атлетики, причастных к сокрытию допинг-преступлений со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх. Подробности завтра», — написал Арбутнотт в «Твиттере».

Russia is facing a ban from competing in the 2020 Olympics over allegations its top athletics officials oversaw the fabrication of medical documents to cover-up a doping offence by a high jumper tipped to win gold at the games. Insight in tomorrow’s @thesundaytimes @JCalvertST