Британский журналист рассказал о возможном отстранении России от Олимпиады

Журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт заявил, что Россия может быть не допущена к Олимпиаде 2020 года. По его данным, Всероссийская федерация легкой атлетики подделала медицинские документы, чтобы на Играх в Токио смог выступить прыгун в высоту Данила Лысенко.
«Россия столкнется с запретом на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за высокопоставленных чиновников федерации легкой атлетики, причастных к сокрытию допинг-преступлений со стороны прыгуна в высоту, который может выиграть золото на Играх. Подробности завтра», — написал Арбутнотт в «Твиттере».
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