Станислав Поздняков: Российская команда примет участие в Играх в Токио - Советский спорт
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02 июня 2019 12:51Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

Станислав Поздняков: Российская команда примет участие в Играх в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию, что российские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики.

Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — цитирует Позднякова агентство ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что Россия может быть отстранена от Олимпиады-2020 в Токио из-за возможной причастности руководства ВФЛА к допинговым нарушениям прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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