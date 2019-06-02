Зеппельт вновь атакует Россию

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что слухи о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпийских Игр-2020 – повод вспомнить старые обвинения.
– Это кажется еще одной частью бесконечной истории. Разве функционеры из Всероссийской федерации легкой атлетики так и не усвоили урок? – написал Зеппельт в своем твиттере.
Зеппельт был одним инициаторов масштабных обвинений в нарушении допинг-правил со стороны российских спортсменов.
Днем ранее Sunday сообщил, что Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за нарушений антидопинговых правил со стороны легкоатлета Данила Лысенко.
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