Зеппельт вновь атакует Россию - Советский спорт
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02 июня 2019 19:57Легкая атлетикаКоноплев Александр

Зеппельт вновь атакует Россию

Скандально известный журналист вновь всех подозревает.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт считает, что слухи о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпийских Игр-2020 – повод вспомнить старые обвинения.

– Это кажется еще одной частью бесконечной истории. Разве функционеры из Всероссийской федерации легкой атлетики так и не усвоили урок? – написал Зеппельт в своем твиттере.

Зеппельт был одним инициаторов масштабных обвинений в нарушении допинг-правил со стороны российских спортсменов.

Днем ранее Sunday сообщил, что Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за нарушений антидопинговых правил со стороны легкоатлета Данила Лысенко.

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