Мария Ласицкене: Происходящее сейчас оказывает негативное влияние на подготовку к Олимпиаде

– В каком состоянии начинаю олимпийский сезон? К сожалению, не в том, в каком бы хотелось. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и спортсмены находятся в очень плачевном положении. Последние три года мы выступали в нейтральном статусе, а сейчас даже на это не имеем права. Каждый старт для меня очень важен, мне необходима конкуренция на самом высоком уровне. Происходящее сейчас оказывает негативное влияние на подготовку к Олимпиаде, если вообще удастся на нее поехать.
Однако я продолжаю верить, что все наладится, тренируюсь с полной отдачей, работаю над собой. Если до окончания зимы ситуация не изменится, буду участвовать во внутренних соревнованиях. Впереди меня ждет очень интересный старт «Битва полов», чемпионат России. Честно говоря, уже настолько ко всему привыкла, что на моем настрое эти проблемы никак не сказываются, – передает слова Ласицкене RT.
Напомним, что накануне Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На встрече обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская легкая атлетика.
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