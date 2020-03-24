World Athletics рассматривает возможность изменения сроков проведения чемпионата мира 2021 года Всемирная легкоатлетическая организация (World Athletics) рассматривает возможность переноса старта чемпионата мира 2021 года с целью освободить эти сроки под Олимпийские игры 2020 года.

- Всемирная легкоатлетическая организация уже обсуждала с организационным комитетом Oregon 21 возможность переноса Олимпийских игр на следующий год. Они, в свою очередь, заверили нас, что будут работать со всеми своими партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить возможность проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне в альтернативные сроки. Если это окажется необходимым, - цитируют «Известия» пресс-службу World Athletics.

Ранее World Athletics объявила о том, что чемпионат мира в помещениях, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте нынешнего года, перенесен на март 2021-го.

О необходимости переноса сроков проведения Олимпийских игр в Токио заявили национальные олимпийские комитеты США, Канады, Испании, Норвегии, Словении, Сербии, Хорватии, США, Франции, и Бразилии.

Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике должен пройти в американском Орегоне с 6 по 21 августа 2021 года.