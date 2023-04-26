Французский штурман Лихтлюхтер погиб в аварии на ралли-рейде

Француз Лоран Лихтлюхер погиб в аварии на ралли-рейде Morocco Desert Challenge. Он был членом команды Xtreme+, которая и сообщила в соцсетях о случившейся трагедии.

Авария произошла при прохождении спецучастка, на 54-м километре. В условиях плохой видимости экипаж пилота Гарруста и штурмана Лихтлюхера столкнулся с другим участником ралли-рейда. Удар пришелся со стороны штурмана, после чего машина загорелась. Лихтлюхер погиб на месте, Гарруст смог выбраться самостоятельно, однако получил серьезные ожоги.

Команда Xtreme+ выразила соболезнования родным и близким покойного, который был членом коллектива двадцать лет. У Лихтлюхер остались жена и трое детей.

Это уже не первая трагедия в мире авто и мотоспорта в апреле. Ранее на тестах в Хорватии погиб раллийный пилот Крейг Брин, затем в Испании сначала погиб раллийный экипаж, а пару дней спустя авария унесла жизнь еще одного пилота.