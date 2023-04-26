ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Французский штурман Лихтлюхтер погиб в аварии на ралли-рейде

Его напарник, пилот Патрис Гарруст госпитализирован с серьезными ожогами.
26 апреля 2023 23:04
автор: Александр Евграфов

Француз Лоран Лихтлюхер погиб в аварии на ралли-рейде Morocco Desert Challenge. Он был членом команды Xtreme+, которая и сообщила в соцсетях о случившейся трагедии.

Авария произошла при прохождении спецучастка, на 54-м километре. В условиях плохой видимости экипаж пилота Гарруста и штурмана Лихтлюхера столкнулся с другим участником ралли-рейда. Удар пришелся со стороны штурмана, после чего машина загорелась. Лихтлюхер погиб на месте, Гарруст смог выбраться самостоятельно, однако получил серьезные ожоги.

Команда Xtreme+ выразила соболезнования родным и близким покойного, который был членом коллектива двадцать лет. У Лихтлюхер остались жена и трое детей.

Это уже не первая трагедия в мире авто и мотоспорта в апреле. Ранее на тестах в Хорватии погиб раллийный пилот Крейг Брин, затем в Испании сначала погиб раллийный экипаж, а пару дней спустя авария унесла жизнь еще одного пилота.

источник: «Советский спорт»
Французский штурман Лихтлюхтер погиб в аварии на ралли-рейде
Его напарник, пилот Патрис Гарруст госпитализирован с серьезными ожогами.
26.04.2023 23:04
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустит из-за травмы третий подряд Гран-при
Мотогонщик не примет участия в домашней гонке на трассе в Хересе.
26.04.2023 17:22
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Организаторы чемпионата MotoGP отменили этап в Казахстане
Первый в истории чемпионатов этап на постсоветском пространстве отменен чуть больше чем за два месяца до его проведения.
26.04.2023 16:53
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Умер один из первых российских призеров ралли «Дакар» Николай Страхов
Обстоятельства смерти не уточняются.
26.04.2023 13:00
Авто/Мото
автор: Максим Скороходов
Резервный гонщик «Феррари» Шварцман финишировал седьмым в дебютной гонке чемпионата GT
Россиянин дебютировал в новом для себя чемпионате.
23.04.2023 23:56
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Протестующие попытались сорвать гонку «Формулы-Е»
Активисты протестовали против выбросов углекислого газа, пытаясь сорвать гонку серии, работающей исключительно на электричестве.
23.04.2023 22:23
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
В Испании погиб еще один раллийный гонщик, чья машина сорвалась с высоты 50 метров
В Испании погиб еще один раллийный гонщик, чья машина сорвалась с высоты 50 метров
Трагедия случилась во время местного ралли-спринта.
23.04.2023 21:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Новозеландец Кэссиди, стартовав восьмым, выиграл восьмой этап чемпионата мира «Формулы-Е»
Лидер чемпионата Паскаль Верляйн финишировал седьмым и вновь смог сохранить первую строчку в личном зачете.
23.04.2023 17:48
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российский гонщик Николай Грязин стал вторым на этапе раллийного чемпионата мира в Хорватии
Россиянин проиграл 16 секунд победителю французу Йоану Росселу.
23.04.2023 17:20
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мазепин обратился в суд Канады с требованием отменить веденные в отношении него санкции
Спортсмен провел единственный сезон в «Формуле--1», но ни разу не финишировал в очках.
22.04.2023 19:17
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика