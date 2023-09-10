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Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе

Команда Гордона Герберта в финале чемпионата мира по баскетболу сенсационно обыграла сербов.
Сборная Германии — чемпион мира. Ни слова о футболе
10 сентября 2023 19:43
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

«Футбол — это игра 11 против 11, в которую играют все, а побеждают немцы». Эта фраза Гари Линекера в своё время облетела весь земной шар, став в какой-то степени крылатой, но в последние годы ситуация в игровых видах спорта складывается совсем не так.

После поражения футбольной сборной Германии от японцев, да ещё и с разгромным счётом 1:4, не мог не возникнуть вопрос — а насколько бундестим готова к домашнему чемпионату Европы? И реакция не заставила себя долго ждать — Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку.

Общественность в Германии долго бы обсуждала поражение футбольной сборной, если бы на Филиппинах в воскресенье не произошло то, что может всерьёз и надолго изменить расклад сил в мировом баскетболе. Немецкая сборная, незадолго до этого не пустившая в финал первенства планеты американцев, впервые в своей истории примерила золотые медали чемпионата мира.

В финале была повержена сборная Сербии, которая ещё со времён единой Югославии относится к числу сильнейших баскетбольных держав земного шара. Перечислить сербов, которых знает любой, кто хоть раз видел или держал в руках оранжевый мяч, несложно. Что же касается представителей Германии, тут поиск будет связан с целым рядом трудностей.

Да, Германия дала баскетбольному миру Дирка Новицки. И в Техасе его до сих пор вспоминают с благодарностью. Именно он привёл не самый выдающийся «Даллас» к титулу чемпионов НБА.

Getty Images

Но говорить о немецком баскетболе в контексте успехов Дирка Новицки — это всё равно, что отождествлять сборную Германии по хоккею с Уве Круппом, в начале девяностых добравшимся даже до матча звёзд НХЛ.

Крупп, безусловно величина в немецком хоккее, но когда бундестим выигрывала серебро Олимпийских игр в Корее и выходила в финал чемпионата мира этого года, Уве, всё-таки, уже давно закончил карьеру. Та же аксиома вполне работает и в баскетболе.

Кто сейчас вспомнит о том, какая сборная стала первым чемпионом Европы после распада СССР? При этом именно команда Германии, пусть и на домашнем паркете, примерила золото Евробаскета-1993, остановив в решающем матче сборную России. Тогда это не вызвало шока только потому, что национальная команда нашей страны вообще чудом приехала на этот турнир. Но с тех пор немцы упорно подбирались к вершине. И появление на мировом баскетбольном небосклоне персоны Новицки было только серединой большого пути.

Год назад сборная Германии добралась до ещё одних медалей чемпионата Европы. И обратить на неё внимание стоило ещё тогда. Но специалисты и болельщики привычно махнули на бундестим рукой. А команда, руководимая канадским специалистом Гордоном Гербертом, не только не отправилась почивать на лаврах, но и стала чемпионом мира. Лидер атак сборной Германии Деннис Шрёдер был признан самым полезным игроком турнира. И вполне возможно, что меньше, чем через год в Париже именно он станет для немецкой команды новым Дирком.

Getty Images

Список фаворитов олимпийского турнира 2024 года во многом неожиданно пополнился ещё одним пунктом. И безусловным фаворитам любого старта баскетбольных сборных — американцам — явно стоит подумать, как не наступить на те же грабли ещё раз.

источник: «Советский спорт»
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