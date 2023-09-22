Никаких больше сенсаций. «Зенит» без проблем расправился с турками

Чемпион Единой Лиги ВТБ сезона 2021-2022 в Суперкубке Единой лиги ВТБ (Кубок Гомельского) резонно считался фаворитом, хоть клуб в прошедшем сезоне и не попал в призы внутреннего первенства. Команды совсем недавно уже играли между собой товарищеский матч в Турции и тогда сильнее казались россияне. Турки не особо хорошо выглядят во внутреннем чемпионате, но, правда, впервые за 7 лет сыграют в этом сезоне в еврокубке ФИБА.

Не самая результативная игра получилась в первой половине встречи. В первой четверти «Зенит» взял с места в карьер и привёз стамбульской команде сразу 10 очков отрыва 28:18, но хороший баскетбол тем и хорошо, что как бы ты не играл первые минуты матча, на паркете всё может поменяться в каких-то пару минут. Вторую четверть «Бешикташ» начал более собранно, слаженно действуя на своём кольце и стараясь больше забирать на чужом. В итоге, турки максимально приблизились к российскому гранду, взяв вторую четверть 9:16.

Единая лига ВТБ

Особенно рьяно у гостей выглядели американский защитник Джона Мэтьюс и лёгкий форвард Мэтт Митчелл. Они то и сыграли основную в роль в погоне за игроками питерского клуба. У российского клуба выделялся опытные Андрей Зубков и Сергей Карасёв, а также черногорский бородатый центровой Боян Дублевич. Они то на двих и набрали больше всех очков в первой половине встречи.

Единая лига ВТБ

Вязко налась третья четверть. Вроде «Зенит» рванул вперёд и даже положил трёшку, но стамбульский клуб не отпускал россиян в отрыв и постоянно мелкими шажками приближался к питерцам. С другой стороны, такое сопротивление - хорошая тренировка перед официальными играми. Под конец третьего отрезка минимальный разрыв и вовсе подзастыл, но «Зенит» смог прибавить и уйти на небольшой перерыв перед четвёртой четвертью ведя 9 очков (61:52).

РИА Новости

Не сказать, что клуб из Питера прям уж сносил соперника с паркета. Была обычная игра, где одна команда удерживает на приличном расстоянии другую. Кажется, что турки перестали верить в свой успех минуты за три до конца матча. А подопечные Паскуаля не настаивали на разгроме оппонента, а просто доигрывали, понимая разницу в классе, дав стамбульцам чуть подышать в концовке. Спокойная победа 72:69.

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