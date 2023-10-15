Крутой советский тренер загадочно погиб на Украине. Тело подняли со дна реки

В советское время негативные новости о происходящем в стране зачастую тщательно замалчивались. Одним из событий, которые до сих пор окутаны загадкой из-за жёсткой цензуры СССР, стала гибель известного баскетбольного тренера Наполеона Каракашьяна. Крутой специалист закончил свой жизненный путь на дне Днепра вместе с ещё десятками людей.

Прошёл войну

Наполеон Каракашьян родился в Донецкой области, в армянской семье. В 1937 году переехал в Киев, где стал учиться на врача. Когда в город зашли немецкие войска, помогал подпольному сопротивлению, но вскоре командованием было принято решение перевести мужчину в Одессу. В тамошнем партизанском отряде он отвечал за связь, а заодно работал доктором.

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После войны Каракашьян вплотную занялся любимым видом спорта — баскетболом. Сначала играл сам, затем перешёл на тренерскую позицию. Работал в основном в командах, связанных с армейскими структурами, по сути поднимая баскетбол на Украине. В итоге именно Наполеон стал первым баскетболистом из УССР, которому дали звание мастера спорта Советского Союза.

Фото: Наполеон Каракашьян

В 1960 году Каракашьян стал главным тренером команды «СКА-Киев». Именно в этом клубе Каракашьян будет работать до конца своей жизни, которая неожиданно оборвётся в 48 лет.

Загадочная катастрофа

25 апреля 1967 года Каракашьян собирался на матч своей команды с соперниками из Одессы. Всё как обычно: вышел из дома, сел в привычный автобус. Ничто не предвещало беды.

Роковое событие случилось, когда автобус добрался до моста имени Патона, пересекающего Днепр. Нетерпеливый водитель решил обогнать грузовик с овощами, но не рассчитал, что на мосту было организовано также трамвайное движение. Зацепившись за трамвай, следовавший в том же направлении, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Затем автобус по инерции пробил заграждение и упал прямо в реку.

Официально о трагедии так и не сообщили. При этом Каракашьяну посвятили некролог в газете, без упоминания деталей произошедшего.

«Преждевременная и неожиданная смерть вырвала из наших рядов выдающегося специалиста физического воспитания, мастера спорта СССР, заслуженного тренера УССР и СССР Наполеона Карловича Каракашьяна», — написала «Спортивная газета».

Интересно, что сообщение о смерти тренера появилось только через два дня после того, как случилась трагедия на мосту. Вообще о дате смерти Каракашьяна спорят до сих пор. Впрочем, архивные документы всё-таки указывают на то, что автобус свалился в Днепр именно 25 апреля.

Фото: Наполеон Каракашьян

Вместе с Каракашьяном погибли и другие пассажиры автобуса. Здесь точных цифр тоже никто не приводит. Одни источники говорят о 27 погибших, другие — о 37, третьи — о 54… Какое-то время вообще ходили слухи, что в тот день на мосту погибла целая команда спортсменов, но эти данные ничем не подтверждаются. Спастись удалось лишь единицам.

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Тело Каракашьяна могли и не опознать, если бы не фотография, оказавшаяся у него в кармане. По случайному стечению обстоятельств в больнице в тот день дежурила сокурсница дочери Наполеона, которая и была изображена на карточке. Так и стало известно, что тренер погиб.

При жизни добиться значимых побед со СКА Каракашьяну, увы, не удалось. Удивительно, но буквально на следующий год после его смерти команда впервые попала в призы чемпионата Советского Союза, заняв второе место. Похоронили Напу, как называли специалиста товарищи, со всеми почестями, как героя не только спортивного мира, но и войны. На панихиду собралось так много людей, что кто-то даже подумал, что это церемония в преддверии Дня Победы, а не похороны одного человека.