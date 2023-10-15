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Крутой советский тренер загадочно погиб на Украине. Тело подняли со дна реки

Трагическая история Наполеона Каракашьяна. 
Крутой советский тренер загадочно погиб на Украине. Тело подняли со дна реки
15 октября 2023 00:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: РИА Новости

В советское время негативные новости о происходящем в стране зачастую тщательно замалчивались. Одним из событий, которые до сих пор окутаны загадкой из-за жёсткой цензуры СССР, стала гибель известного баскетбольного тренера Наполеона Каракашьяна. Крутой специалист закончил свой жизненный путь на дне Днепра вместе с ещё десятками людей.

Прошёл войну

Наполеон Каракашьян родился в Донецкой области, в армянской семье. В 1937 году переехал в Киев, где стал учиться на врача. Когда в город зашли немецкие войска, помогал подпольному сопротивлению, но вскоре командованием было принято решение перевести мужчину в Одессу. В тамошнем партизанском отряде он отвечал за связь, а заодно работал доктором.

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После войны Каракашьян вплотную занялся любимым видом спорта — баскетболом. Сначала играл сам, затем перешёл на тренерскую позицию. Работал в основном в командах, связанных с армейскими структурами, по сути поднимая баскетбол на Украине. В итоге именно Наполеон стал первым баскетболистом из УССР, которому дали звание мастера спорта Советского Союза.

Фото: Наполеон Каракашьян

В 1960 году Каракашьян стал главным тренером команды «СКА-Киев». Именно в этом клубе Каракашьян будет работать до конца своей жизни, которая неожиданно оборвётся в 48 лет.

Загадочная катастрофа

25 апреля 1967 года Каракашьян собирался на матч своей команды с соперниками из Одессы. Всё как обычно: вышел из дома, сел в привычный автобус. Ничто не предвещало беды.

Роковое событие случилось, когда автобус добрался до моста имени Патона, пересекающего Днепр. Нетерпеливый водитель решил обогнать грузовик с овощами, но не рассчитал, что на мосту было организовано также трамвайное движение. Зацепившись за трамвай, следовавший в том же направлении, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Затем автобус по инерции пробил заграждение и упал прямо в реку.

Официально о трагедии так и не сообщили. При этом Каракашьяну посвятили некролог в газете, без упоминания деталей произошедшего.

«Преждевременная и неожиданная смерть вырвала из наших рядов выдающегося специалиста физического воспитания, мастера спорта СССР, заслуженного тренера УССР и СССР Наполеона Карловича Каракашьяна», — написала «Спортивная газета».

Интересно, что сообщение о смерти тренера появилось только через два дня после того, как случилась трагедия на мосту. Вообще о дате смерти Каракашьяна спорят до сих пор. Впрочем, архивные документы всё-таки указывают на то, что автобус свалился в Днепр именно 25 апреля.

Фото: Наполеон Каракашьян

Вместе с Каракашьяном погибли и другие пассажиры автобуса. Здесь точных цифр тоже никто не приводит. Одни источники говорят о 27 погибших, другие — о 37, третьи — о 54… Какое-то время вообще ходили слухи, что в тот день на мосту погибла целая команда спортсменов, но эти данные ничем не подтверждаются. Спастись удалось лишь единицам.

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Тело Каракашьяна могли и не опознать, если бы не фотография, оказавшаяся у него в кармане. По случайному стечению обстоятельств в больнице в тот день дежурила сокурсница дочери Наполеона, которая и была изображена на карточке. Так и стало известно, что тренер погиб.

При жизни добиться значимых побед со СКА Каракашьяну, увы, не удалось. Удивительно, но буквально на следующий год после его смерти команда впервые попала в призы чемпионата Советского Союза, заняв второе место. Похоронили Напу, как называли специалиста товарищи, со всеми почестями, как героя не только спортивного мира, но и войны. На панихиду собралось так много людей, что кто-то даже подумал, что это церемония в преддверии Дня Победы, а не похороны одного человека.

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