Обязательно знать! 10 фактов о финале Евролиги, и победе в ней ЦСКА - Советский спорт
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22 мая 2019 19:00БаскетболАндронов Алексей

Обязательно знать! 10 фактов о финале Евролиги, и победе в ней ЦСКА

Завтра ЦСКА возвращается к активной спортивной деятельности – матчу против «Зенита». А последние болельщики еще только улетают из Испании – полные впечатлений.

СТРАНА БАСКОВ

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Вообще Евролига приучила всех к проведению финалов в мегаполисах. Население Витории – чуть менее 250 тысяч жителей. Это было довольно необычно.

Разумеется, возникла проблема с отелями, никаких мест в которых невозможно было найти уже осенью. Так что очень многие разместились в окрестных городах – Бильбао, Эйбаре, Сан-Себастьяне. Не только армейским – всем болельщикам удалось посмотреть на страну басков во всем ее великолепии.

Кстати, на том, что это именно «страна басков» – яростно настаивали местные жители. Плакаты, гласящие «Вы не в Испании, и не во Франции» – встречались на каждом углу.

В целом, для региона – это конечно, было «Событие». Хотя Баскония – достаточно богатая провинция, что в частности отражается на состоянии дорог. Идеальных. От слова «совсем».

КУЛИНАРНЫЙ УКЛОН

Сан-Себастьян считается гастрономической столицей Европы, да и в целом эта земля довольно интересна с точки зрения гурмана. У баскетболистов режим, в том числе и питания, а вот их поклонники оторвались по полной.

Баскония славится своими пинчос – закусками в виде маленького бутерброда, собранного с помощью шпажки. Их – несметное количество, в каждом баре будет что-то свое, эксклюзивное, вдобавок к традиционным омлетам-тортилья, и багетам с хамоном (запрещен на территории РФ).

Вот своеобразный пинчос-тур и ждал каждого добравшегося до «страны басков». Пьют здесь в основном вино или сидр (его наливают примерно треть стакана, и выпивать полагается залпом). Вино в два раза дешевле пива, и в полтора – чая или кофе.

Главное блюдо, без которого путешествие в Басконию будет не полноценным – каре ягненка. Ну и «падроны» – жареные миниаютюрные зеленые перчики. Вообще это блюдо из Галисии, но в Басконии оно популярно невероятно. Как горячее, так и холодное.

БУДУЩЕЕ ФИНАЛОВ

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Само проведение финала четырех в Витории,как кажется, открывает путь для многих других городов. Журналисты и болельщики, съезжающиеся на решающие матчи каждый год – уже давно задавались вопросом, почему финал никак не приедет в Каунас? Казалось, проблема в размерах города, или его статусе. Все-таки, Стамбул, Мадрид, Берлин, даже Прага с Белградом – имеют совершенно другой масштаб.

После Витории, в которой на арену может поместиться каждый 15-й житель города – подобных препятствий у Каунаса быть не должно. Дело за самим городом, и, естественно, «Жальгирисом». Уж в плане «баскетбольности» литовцы точно не уступят испанцам (и баскам – тем более).

Следующий финал четырех Евролиги пройдет в Афинах, в зале, построенном к Олимпиаде-2004. И как тут не вспомнить, что Евролига давно собиралась проводить финал в Москве, на новом «Динамо». Но сроки срывались не единожды, и сейчас о такой возможности уже подзабыли. Самое время вспомнить.

СКРОМНЫЙ ВЫЕЗД

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Как говорят завсегдатаи финалов четырех, меньше количество армейских болельщиков приезжало только в Тель-Авив (многих отпугнула напряженная ситуация в регионе). Тогда было около 200 болельщиков, сейчас 400-500.

В этот раз в роли «сдерживающего фактора» выступила стоимость поездки (не менее 800 евро на человека), и сложная логистика. Прямых рейсов в северные испанские города из России не существует (ближайший – Мадрид, это примерно 300 километров), вариантов с пересадкой в небольшой аэропорт Бильбао мало, а в саму Виторию практически нет.

Без поддержки ЦСКА, впрочем, не остался. В полуфинале местная публика, ненавидящая «Реал» и все, что с ним связано яростно поддерживала армейцев, в финале же включились болельщики «Фенербахче», даже устроившие несколько потасовок с коллегами из «Эфеса».

МЕСТО ИТУДИСА В ИСТОРИИ

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До грека по два трофея на континенте ЦСКА приносили Евгений Алексеев (60-е годы прошлого века) и Этторе Мессина (прошлое десятилетие). У обоих между победами – по два года. У Димитриса получилось три. И надо сказать, это совсем другой ЦСКА, не тот, что выиграл в 2016-м.

В ЦСКА Итудис работает пятый сезон, каждый год его команда выходила в «финал четырех», и вот теперь достигнута вторая победа. Строго говоря, ЦСКА – это и есть практически вся самостоятельная карьера Итудиса, 13 сезонов работавшего ассистентом в «Панатинаикосе». И результат, которого он добился – впечатляет.

Невозможно не отметить и еще одно достижения – массажиста Аскера Барчо. Легендарный «Дед», работающий в ЦСКА с 1976-го – выиграл уже свой 6-й титул. Живой символ армейского баскетбола только посмеивался во время празднования, ведь когда он пришел в команду, ни одного из нынешних игроков еще не было на свете, а Итудису было 6 лет.

ЕДИНЕНИЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

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Баскетбольный ЦСКА – куда более приветливая организация, чем это обычно принято в российском спорте. Вообще баскетбол не избалован таким вниманием прессы, как хоккей, и, тем более, футбол. Но зато и истерик вокруг него меньше, а сами игроки гораздо спокойнее.

Способствует личностному развитию и работа в одной команде с большим количеством иностранцев. Думаю, в ЦСКА просто не найти игрока, не говорящего на английском хотя бы бегло.

Большая победа – большая радость. ЦСКА всегда устраивает «Базу 25» для своих поклонников, полностью арендуя ресторан на дни финала. Как правило, в непосредственной близости от арены. В Витории такого попросту не нашлось – располагался он почти в 5 километрах от арены. И даже не все еще успели туда добраться, как пролетела весть – команда собирается праздновать титул в одном из ночных клубов, болельщики могут туда прийти, и поздравить своих кумиров.

На месте выяснилось, что ЦСКА еще и оплатил напитки и закуски для своих поклонников. К приезду команды они выстроили чемпионский коридор, а после того, как баскетболисты поужинали – вдоволь пообщались с командой. Чемпионское гуляние длилось до утра.

РОССИЙСКОЕ УЧАСТИЕ

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Уже после полуфинала в соцсетях началось ехидство – против «Реала» ни одного очка не набрал ни один российский баскетболист. Разговоры о том, «тот или не тот» этот ЦСКА оборвал трехочковый Никиты Курбанова, с которого, собственно, и начался финальный матч.

Правомерность подобных дискуссий уже масштабно разобрал мой коллега Лев Тигай. Добавить к этому можно только одно – два года назад турецкие игроки в составе «Фенербахче» (Махмутоглу и Дювероглу) вышли на паркет лишь за 36 секунд до конца матча. Бобби Диксон (он же теперь Али Мохамед) не в счет.

Для современного спорта все это обычная история – английские клубы нередко играют в футбол без английских игроков, команда НХЛ вполне может содержать канадцев и европейцев, а не американцев.

И все разговоры о «нерусскости» победы – нелепы. Итудис говорит по-русски, что он продемонстрировал болельщикам после финала.

АМЕРИКАНСКИЙ КАПИТАН

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Еще одна история, изрядно раздражавшая интернет. Как это? Почему? Кто допустил? Кто за это ответит? Речь о том, что капитаном ЦСКА является американский центровой Кайл Хайнс.

Во-первых, Кайл – один из самых титулованных игроков команды. Нынешний титул победителя Евролиги – для него уже четвертый. Во-вторых, спорт – отнюдь не место для ненужной игры в демократию. Достаточно посмотреть на футбол, чтобы понять, к чему порой приводят «выборы капитана». Капитан – один из помощников главного тренера, и совершенно логично, что его назначает он. В третьих, Хайнс – настоящая душа команды, он «толкает» в раздевалке удивительно простые и понятные, но серьезно мотивирующие речи. А уж то, как он возглавил празднование…

Короче, не о чем тут говорить вообще. Итудис, на чистом русском поблагодаривший болельщиков за то, что они добрались до Витории – наверное, и не представляет, сколько у его команды завистников. И пусть лучше и не знает об этом.

Когда Промес забивает за «Спартак», Де Коло за ЦСКА, а Азеведо за «Ак Барс» – они приносят славу российскому спорту. Точка.

ВОПРОСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

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Довольно забавно, что из игроков ЦСКА опыт выступлений в НБА имеют в основном не американские игроки, а европейские. И Серхио Родригес, и Нандо Де Коло пробовали свои силы за океаном, да и наверняка (особенно в случае француза) не прочь туда вернуться.

Почти у всех легионеров ЦСКА сейчас заканчиваются контракты. Исключение составляет Родригес, да и с MVP финала Уиллом Клайберном клуб вроде бы готов заключить новый контракт.

Кто остается? Кто уходит? Пожалуй, победный финал не просто не закрыл ни одного вопроса, он наплодил массу новых. Например, разговоры об отставке Итудиса начались еще в прошлогоднем Белграде, и продолжались практически весь этот сезон. Болельщики уже были готовы к тому, что Витория подведет черту под работой греческого специалиста в ЦСКА.

А теперь? Сам Итудис сразу после финала заявил, что подпишет новый контракт с ЦСКА, если тот будет ему предложен. Ждем.

НОВЫЙ ЦСКА?

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Что уж говорить об Итудисе, если даже про уход президента клуба Андрея Ватутина шептались на трибунах. К чести руководителя, он ко всему относится с юмором, и, проходя по чемпионскому коридору из болельщиков, не раз напомнил, что слышал всякое. Но зла ни на кого не держит.

Понятно, что об отставке Ватутина сейчас не может быть и речи. Скорее всего, останется в ЦСКА и Итудис. Но вот команду им придется обновлять довольно серьезно. Не факт, например, что в ней останутся Андрей Воронцевич, Михаил Кулагин и Семен Антонов. Каждый из них хочет иметь игровое время, в ЦСКА с этим стали возникать проблемы.

Турнир Лиги ВТБ требует от команд соблюдения лимита, в Евролиге с этим все несколько проще. Однако ЦСКА не может позволить себе мыслить категориями одного турнира.

Минувший год показал, что Итудис и вся команда сумели сделать выводы из фиаско в Белграде год назад. Теперь у ЦСКА новый вызов.

И еще неизвестно, что проще – оттолкнуться от поражения, и снова пойти вверх, или удержать вершину.

ЦСКА: 9 игроков и Итудис – без контрактов. А теперь уходит и Ватутин?

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