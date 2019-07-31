«Химки» объявили о подписании контракта с Мозговым - Советский спорт
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31 июля 2019 13:30БаскетболЛипкин Антон

«Химки» объявили о подписании контракта с Мозговым

Центровой возвращается в Россию спустя восемь лет.

«Химки» подписали контракт с центровым Тимофеем Мозговым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 33-летнего игрока с серебряным призером Единой лиги ВТБ рассчитано на один год.

Напомним, Мозгов начинал свою карьеру в «Химках» в 2006 году и выступал за клуб до 2010 года. Через сезон он возвращался в команду на время локаута в НБА.

За океаном в карьере Мозгова были «Нью-Йорк» (2010-2011), «Денвер» (2011-2015), «Кливленд» (2015-2016), «Лейкерс» (2016-2017), «Бруклин» (2017-2018) и «Орландо» (2018-2019).

При этом из-за травмы Мозгов так и не сыграл за «Орландо», пропустив весь прошлый сезон.

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