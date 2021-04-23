Едем в Стамбул за билетами в Кельн. ЦСКА – в шаге от выхода в «Финал четырех» Евролиги

ПРОБЛЕМЫ «ФЕНЕРА»

Слишком много было непонятного, в каком состоянии «Фенербахче» приедет в Москву. Было даже неясно, приедет ли в принципе. С последним вопросом помог ЦСКА – напряг связи в госорганах и выбил «Фенеру» возможность вылета в российскую столицу. Которая была под вопросом из-за локальной вспышки эпидемии в турецкой команде.

Напомним, там незадолго до старта плей-офф Евролиги ковидом заразились сразу восемь человек!

При этом до последнего было неясно, кто именно подхватил вирус. И кто не сможет сыграть в первом матче (помимо Иржи Веселы – он из-за травмы выбыл изначально и в лучшем случае вернется уже в третьей игре – на домашней площадке «Фенера» в Стамбуле). Но инсайдеры не ошиблись – Дайшон Пьер, Эдгарас Улановас, Ахмет Дивероглу, Джарелл Эдди и Бобби Дискон (он же – Али Мухаммед), имена которых всплывали в сводках информагентств, как потенциальных носителей коронавируса, действительно не вышли на паркет. При этом Пьер и Дивероглу в Москву, все-таки, прилетели. А первый даже был в заявке на первой официальной игре – просто так и остался на лавке. И не смог помочь «Фенеру» в борьбе с ЦСКА, которая была проиграна со счетом 76:92. Хотя разница в этом счете обманчива. О разгроме тут речи не шло. Армейцы даже и второй состав соперников обыграли с огромным трудом. В основном – за счет характера и физики, сыгравшей ключевую роль в последней четверти. А до нее была примерно равная борьба.

За двухдневную паузу ситуация слегка изменилась. И тот же Пьер получил допуск (как от медиков, так и от тренерского штаба), все-таки выйти на паркет. Да, Дайшон – не так, чтобы лидер. Он не из тех, кто решает результаты стамбульского клуба. Но, все же, это было солидное подспорье для борьбы с ЦСКА по ходу второй игры серии. Проигрывать которую «Фенер» не хотел. Ведь в этом случае шанс вернуться в Москву на решающий матч снижался почти до нуля.

Вот только это мало волновало армейцев. Которые, с одной стороны, сделали все возможное, что четвертьфинал стартовал четко вовремя. С другой – не накопили ни толики жалости к оппонентам и не были готовы делать скидки на всех их проблемы именно в борьбе на площадке. ЦСКА нужен «Финал четырех». И ЦСКА сделал все, чтобы приблизиться к нему до дистанции последнего шага.