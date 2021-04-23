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Едем в Стамбул за билетами в Кельн. ЦСКА – в шаге от выхода в «Финал четырех» Евролиги
23 апреля 23:32
автор: Николай Мысин
автор фото: EuroLeague

Едем в Стамбул за билетами в Кельн. ЦСКА – в шаге от выхода в «Финал четырех» Евролиги

Столичные армейцы вновь одолели «Фенерабахче» (78:67) и повели в серии до трех побед со счетом 2:0. До выхода в решающую стадию турнира осталась лишь одна победа.

ПРОБЛЕМЫ «ФЕНЕРА»

Слишком много было непонятного, в каком состоянии «Фенербахче» приедет в Москву. Было даже неясно, приедет ли в принципе. С последним вопросом помог ЦСКА – напряг связи в госорганах и выбил «Фенеру» возможность вылета в российскую столицу. Которая была под вопросом из-за локальной вспышки эпидемии в турецкой команде.

Напомним, там незадолго до старта плей-офф Евролиги ковидом заразились сразу восемь человек!

При этом до последнего было неясно, кто именно подхватил вирус. И кто не сможет сыграть в первом матче (помимо Иржи Веселы – он из-за травмы выбыл изначально и в лучшем случае вернется уже в третьей игре – на домашней площадке «Фенера» в Стамбуле). Но инсайдеры не ошиблись – Дайшон Пьер, Эдгарас Улановас, Ахмет Дивероглу, Джарелл Эдди и Бобби Дискон (он же – Али Мухаммед), имена которых всплывали в сводках информагентств, как потенциальных носителей коронавируса, действительно не вышли на паркет. При этом Пьер и Дивероглу в Москву, все-таки, прилетели. А первый даже был в заявке на первой официальной игре – просто так и остался на лавке. И не смог помочь «Фенеру» в борьбе с ЦСКА, которая была проиграна со счетом 76:92. Хотя разница в этом счете обманчива. О разгроме тут речи не шло. Армейцы даже и второй состав соперников обыграли с огромным трудом. В основном – за счет характера и физики, сыгравшей ключевую роль в последней четверти. А до нее была примерно равная борьба.

За двухдневную паузу ситуация слегка изменилась. И тот же Пьер получил допуск (как от медиков, так и от тренерского штаба), все-таки выйти на паркет. Да, Дайшон – не так, чтобы лидер. Он не из тех, кто решает результаты стамбульского клуба. Но, все же, это было солидное подспорье для борьбы с ЦСКА по ходу второй игры серии. Проигрывать которую «Фенер» не хотел. Ведь в этом случае шанс вернуться в Москву на решающий матч снижался почти до нуля.

Вот только это мало волновало армейцев. Которые, с одной стороны, сделали все возможное, что четвертьфинал стартовал четко вовремя. С другой – не накопили ни толики жалости к оппонентам и не были готовы делать скидки на всех их проблемы именно в борьбе на площадке. ЦСКА нужен «Финал четырех». И ЦСКА сделал все, чтобы приблизиться к нему до дистанции последнего шага.

ОДИН ГУДУРЧИ ПРОТИВ ВСЕГО ЦСКА

Второй матч вышел жестче, чем первый. Хотя и первый был – огонь!

С первых минут есть ощущение, что главная задача Итудиса – нейтрализовать француза Нандо Де Коло. Именно на его опеку главный тренер армейцев бросает свои главные силы. Уж больно сильно насолил экс-армееец в первой встрече. Хотя, по сути, у него не было выбора – в отсутствие всех обозначенных выше ребят, кроме Нандо никто не мог в принципе дать бой красно-синим.

Тут важен и тот факт, что сам Де Коло отлично знаком с командой соперника (за которую выступал много лет и выиграл титулы Евролиги в сезонах-2016 и -2019). И тот, что сами соперники (сиречь ЦСКА) тоже отлично знают Нандо, и знают, как его сдерживать.

Допустим, в первом матче не вышло. А во втором – вышло вполне! Де Коло был закрыт по всем линиям и смог набрать всего 9 очков – против 27 двумя днями ранее. Вот только оказалось, что у «Фенера» есть и другие снайперы, способные вскрывать защиту ЦСКА. В данном случае им стал Марко Гудурич.

Именно действия серба приводят к тому, что первую четверть «Фенер» завершил в свою пользу (27:25). Марко почти не ошибался в проходах, стабильно забивал издали и с хладнокровностью маньяка, пытающего свою жертву, реализовывал штрафные броски. Но, все же, только усилий Гудурича было мало. Уже к большому перерыву армейцы – за счет действий почти всей дюжины игроков в заявке на матч (на площадку не вышел лишь Александр Хоменко) - сумели вырваться в лидеры. И вплоть до финальной сирены это лидерство не уступили.

Никто из ЦСКА не выбил даже 15 очков. Гудурич набрал 27! Но «Фенер» проиграл. Причем, практически без шансов в концовке. А ЦСКА выиграл. Не за счет лидеров или суперзвезд. А именно за счет командной работы. И грамотных действий Итудиса в ключевые моменты.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как правильно заметил коллега Лев Тигай, отыграться с 0:2 у армейцев – задача практически невыполнимая. Шансов на то, что серия вернется в Москву, уже не так много (даже если в «Фенере» восстановится Веселы). Шансы, что в этом случае ЦСКА на домашнем паркете уступит решающий матч, и вовсе стремятся к нулю.

Но это – баскетбол! Тут надо быть готовым ко всему. Скрестим пальцы и попридержим радость о выходе армейцев в «Финал четырех». Пусть даже до него так близко…

источник: «Советский спорт»
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