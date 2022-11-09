Защитник «Зенита» Эртель может вернуться в состав сборной Франции

Во Франции передумали отстранять от игр за национальную команду баскетболиста «Зенита» Томаса Эртеля.

Напомним, что 33-летний защитник в конце сентября подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга. После это во французской федерации заявили, что Эртель пожизненно отстранен от сборной.

«Мы можем обсуждать только настоящее. В будущем мы примем решение. Эртеля не убирали из сборной Франции, но он пока не в команде», — приводят французские СМИ слова генменеджера национальной команды Бориса Дьяо.

В составе сборной Эртель стал серебряным призером чемпионата Европы-2022. «Трехцветные» уступили в финале команде Испании (76:88).