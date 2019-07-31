Тимофей Мозгов: Общий язык с Куртинайтисом точно найдем без проблем Центровой вернулся в «Химки».

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о своей подготовке к новому следующему сезону.

В среду подмосковный клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 32-летним игроком.

«Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона, – приводит слова Мозгова официальный сайт «Химок». – Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем».

Напомним, Мозгов играл в «Химках» под руководством Куртинайтиса в 2011 году во время локаута в НБА.

Мозгов пропустил прошлый сезон из-за травмы и не сыграл ни одного матча за «Орландо». Ранее стало известно, что из-за своей нынешней формы он не поможет сборной России на чемпионате мира в Китае.