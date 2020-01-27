Гомельский – о гибели Брайанта: На игре Кобе учились, учатся и будут учиться поколения Американец погиб в результате авиакатастрофы.

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский оставил запись в соцсети после новости о гибели легенды НБА Кобе Брайанта.

«Баскетбольное сообщество потеряло Великого игрока, прекрасного спортсмена, многократного чемпиона. На игре Кобе учились, учатся и будут учиться поколения баскетболистов. Когда уходят такие люди, возникает ощущение, будто потерял близкого родственника.

Коби был одним из величайших игроков в истории мирового баскетбола. Он тот игрок, который создавал историю, многократный олимпийский чемпион и чемпион НБА. Это был человек, который сделал баскетбол еще более популярным. Его игрой восхищались все без исключения. Трагическая гибель Коби – огромная потеря для всего баскетбольного мира», – написал Гомельский в инстаграме.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще четыре человека разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.