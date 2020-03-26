С завтрашнего дня присутствие игроков БК ЦСКА на базе клуба не является обязательным Единая лига ВТБ на фоне быстрого распространения коронавируса 26 марта приняла решение досрочно завершить сезон.

«Клуб приложит максимальные усилия, чтобы у каждого, кто решит остаться в Москве, была возможность работать над поддержанием физической формы. Уверен, вне зависимости от местонахождения, игроки будут сохранять кондиции на случай возобновления соревнований», - прокомментировал данное решение президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Ранее почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировали решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон.

Напомним, что вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.