Йоханнес Бе: Готовы приехать и выпить с Логиновым по чашке чая, это было бы отлично Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бе прокомментировал ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова, завоевавшего две медали на чемпионате мира в Италии.

- В первую очередь надо сказать, что вчера Логинов победил, проведя великолепную гонку, он чисто отстрелял и быстро прошел последний круг. Сейчас ему тяжело, поскольку, как и все остальные спортсмены, он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера.

Если он пригласил всю биатлонную семью, хочется верить, что он с супругой купил большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично. Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать все необходимое для борьбы за чистоту спорта, считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт, - передает слова Бе ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил уверенность в том, что биатлонист Александр Логинов не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин.

Позже четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов также заявил, что российский биатлонист принимал допинг под давлением.

Добавим, что сразу после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) Логинов заявил о готовности принять у себя дома любого спортсмена, желающего узнать подробности его допингового прошлого.

Напомним, что 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.