Финансовый аудит СБР продлен до окончания пандемии На состоявшемся в понедельник, 27 апреля, заседании Правления Союза биатлонистов России принято решение продлить срок проведения аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии организации.

«В связи с ограничительными действиями в период пандемии и невозможностью доступа к документам по деятельности СБР, полноценного взаимодействия с контрагентами и партнерами СБР, продлить срок проведения аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии СБР до окончания пандемии и возможности работать с финансовыми и другими документами СБР», - говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России.

Также, правление организации утвердило списки спортсменов-кандидатов в сборные команды России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2020/21.

Напомним, ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что проверка финансовой деятельности Союза биатлонистов России может привести к тому, что ревизионная комиссия созовет внеочередную конференцию для избрания нового главы организации.