Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 20:06БоксМысин Николай

Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только

«Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ?

Если вы уже успели увидеть все главное о футболе, баскетболе и гонках, настало время более жесткого кино. Жесткого - как в плане вида спорта (а речь пойдет о боксе, MMA и прочих единоборствах). Так и в плане жанра. Мы сознательно избегали простеньких фильмов о драках (а-ля вся фильмография Ван Дамма), а выбрали только серьезные картины – с сильным сценарием, постановкой и актерской игрой. И почти каждый фильм в списке имеет либо номинации, либо премии «Оскар».

При этом - абсолютно заслуженно.

ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Год: 2002
Режиссер: Уолтер Хилл
В главных ролях: Уэсли Снайпс, Винг Рэймз, Питер Фальк, Майкл Рукер
Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (9461). Рейтинг IMDB: 6,2 (27 876).

Обсуждению не подлежит

Чемпион по боксу в тяжелом весе получает срок за изнасилование и попадает в тюрьму, где ему заново придется доказывать свое право быть лучшим на ринге - пусть и всего лишь в пределах этой самой тюрьмы. Прототипом персонажа Снайпса наверняка стал Майк Тайсон (отсидел 3 года по такому же обвинению), но ничего общего с реальными событиями фильм не имеет. Получилась простая, в то же время - цепляющая драма. Без претензий на статус шедевра, но способная скрасить вам пару свободных часов.

НОКДАУН

Год: 2005
Режиссер: Рон Ховард
В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зельвегер, Пол Джаматти
Рейтинг Кинопоиска: 8,2 (116 113). Рейтинг IMDB: 8,0 (170 908).

Нокдаун

История боксера-неудачника, который пытается прокормить семью в годы Великой депрессии и получает шанс вернуться на ринг. Авторы явно вдохновлялись рассказом Джека Лондона «Кусок мяса» (лучшее, что когда-либо писали о боксе), и это наложило свой отпечаток на общий тон повествования. Вышло мощное кино, ради роли в котором Рассел Кроу похудел на 22 кг, провел огромное число тренировок с реальными профи, заработал сотрясение мозга, растяжение плеча и лишился нескольких зубов… Но оно того стоило. Рон Ховард (который впоследствии снимет «Гонку») пополнил свое портфолио очередным шикарным фильмом, Пол Джаматти заслужил номинацию на «Оскар» (в активе «Нокдауна» их сразу три, но остальные - технические), а зрители получили одну из лучших картин о боксе, когда-либо выходившую на большой экран.

ВОИН

Год: 2011
Режиссер: Гэвин О’Коннор
В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (125 707). Рейтинг IMDB: 8,2 (418 891).

Воин

Родные братья с разной мотивацией участвуют в боях MMA, готовясь к престижному турниру «Спарта», где им придется встретится друг с другом. Сюжет не так прост, как кажется – на выходе получилась мощнейшая драма с отличной актерской игрой и номинацией на «Оскар» для Ника Нолти – за роль отца двух главных персонажей. Только не спутайте картину с российской поделкой (и, в общем, подделкой) под одноименным названием. Последнюю можно смотреть только в обзоре BadComedian.

РОККИ

Год: 1976
Режиссер: Джон Г. Эвилдсен
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэззерс
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (82 891). Рейтинг IMDB: 8,1 (495 200).

Рокки

Картина, открывшая Сталлоне дорогу в большой Голливуд и сразу принесшая ему две номинации на «Оскар» («Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль»). Еще три статуэтки фильм в итоге выиграл (в том числе, две самые престижные - «Лучший режиссер» и «Лучший фильм»). Вряд ли кто-то не знает сюжет, но все же напомним – история повествует о молодом боксере с окраин Филадельфии, который волею судьбы становится соперником чемпиона в матче за титул. При затратах на производство в 1 100 000 долларов, «Рокки» принес создателям баснословные по тем временам 225 миллионов и стал отправной точки саги, включившей в себя еще пять картин. Лучшей из них принято считать «Рокки Бальбоа», вышедшую уже в 2006 году (спустя 30 лет после первой части). Самой популярной (как у нас, так и в Америке) – «Рокки 4» (1985), где Дольф Лундгрен шикарно воплотил на экране стереотипный, но харизматичный и запоминающийся образ советского безжалостного бойца Ивана Драго. В любом случае, посмотреть можно все.

КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ

Год: 2015
Режиссер: Райан Куглер
В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон
Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (40 007). Рейтинг IMDB: 7,6 (236 763).

Крид

КРИД 2

Год: 2018
Режиссер: Стивен Кейпл-младший
В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен
Рейтинг Кинопоиска: 6,6 (18 636). Рейтинг IMDB: 7,1 (94 173).

Крид 2

Спустя почти 10 лет после заключительной части «Рокки» Сталлоне вдохнул новую жизнь в свою историю. Правда – уже с другим главным персонажем. Герой Слая теперь тренирует сына своего первого соперника, Аполло Крида, убитого на ринге Иваном Драго в четвертом фильме. Роль Крида-младшего открыла дорогу в большое кино будущему антагонисту «Черной пантеры» Майклу Б. Джордану (буква «Б» в имени специально – чтобы актера не путали с легендой НБА). К удивлению многих, и сам фильм, и его продолжение вышли добротными и сильными, собрав отличную кассу (400 000 000 долларов в сумме) и заслужив похвалу критиков и зрителей. А за вторую часть Сталлоне снова заработал номинацию на «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана). Правда, опять остался без статуэтки. И да – мы все же дождались возращения Драго!

ЛЕВША

Год: 2015
Режиссер: Антуан Фукуа
В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рэйчер МакАдамс, Форест Уитакер, Кертис Джексон
Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (89 149). Рейтинг IMDB: 7,4 (208 661).

Левша

Чемпион мира в полутяжелом весе теряет все, что было важно в его жизни – титул, деньги, жену (трагически погибшую в ссоре с другим боксером) и даже дочку, которую забирает служба защиты детей. Чтобы вернуть себе любимого ребенка, придется подняться с самого низа. Классическая история о саморазрушении, осознании и преодолении в сильной постановке Факуа («Тренировочный день») и с мощной актерской игрой Джилленхола, МакАдамс и Уитакера. Слабо верится, но изначально «Левша» планировался как продолжение «8 мили» с Эминемом. Правда, легендарный рэпер в итоге не смог принять участие в съемках, да и сценарий очень сильно изменили. Но без близкого друга Эминема Кертиса Джексона (он же более известен как 50 cent) в касте не обошлось.

АЛИ

Год: 2001
Режиссер: Майкл Манн
В главных ролях: Уилл Смит, Джейми Фокс, Джон Войт, Микелти Уильямсон, Джада Пинкетт Смит, Майкл Мишель
Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (27 395). Рейтинг IMDB: 6,8 (90 455).

Али

История Кассиуса Клея, более известного под именем Мохаммеда Али, как великого боксера и иконы своего времени (борца за права чернокожих и т.д.). Все это - в сильной постановке Майкла Манна («Схватка») и с отличными ролями Уилла Смита и Джейми Фокса (оба получили номинации на «Оскар»).

БОЕЦ

Год: 2010
Режиссер: Дэвид О. Расселл
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Марк Уолберг, Эми Адамс
Рейтинг Кинопоиска: 7,8 (92 286). Рейтинг IMDB: 7,8 (327 897)

Боец

Воплощение на большом экране непростой биографии Микки Уорда по прозвищу «Ирландец» - о трудностях, через которые ему пришлось пройти, чтобы выиграть титул (правда, по версии WBU). Сюжет отчасти похож на «Рокки», но поставлен по реальным событиям, а сама картина вышла настолько мощной, что получила сразу семь номинаций на «Оскар». И две из них выиграла (Бэйл и Лео за роли второго плана). Бэйл, кстати, опять жестко худел (на 25 кг), чтобы соответствовать своему прототипу (Дикки Эклунду). И этим даже напугал Марка Уолберга. Но мы-то знаем – в Голливуде нет другого актера, который так решительно готов менять свой вес ради искусства. Причем – в любую сторону! Роли в «Машинисте», «Афере по-американски» и «Ford против Ferrari» - наглядное тому подтверждение.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ

Год: 2008
Режиссер: Джефф Уодлоу
В главных ролях: Шон Фэрис, Эмбер Херд
Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (63 736). Рейтинг IMDB: 6,6 (93 268).

Никогда не сдавайся

Главный герой – Джейк Тайлер – переезжает в Орландо вместе с семьей, чтобы поддержать брата – профессионального теннисиста. Но попадает в круговорот событий, которые приводят его на площадки боев без правил. Фильм – некая смесь «Карате-пацана» и «Кровавого спорта», так что обязателен к просмотру всем фанатам подобных картин. При этом поставлен значительно лучше – как в техническом, так и в драматическом плане.

ОХОТНИК НА ЛИС

Год: 2014
Режиссер: Беннетт Миллер
В главных ролях: Стив Карелл, Чейнинг Татум, Марк Руффало, Сиена Миллер, Ванесса Редгрейв
Рейтинг Кинопоиска: 6,5 (30 619). Рейтинг IMDB: 7,0 (130 070).

Охотник на лис

Олимпийские чемпионы Лос-Анджелеса (1984) по борьбе, братья Дэйв и Марк Шульцы, после окончания спортивной карьеры переживают не лучшие времена. Особенно Марк, который, несмотря на все свои трофеи, ведет почти нищенское существование и перебивается случайными заработками. Неожиданно оба получают приглашение стать тренерами в клубе Foxcatcher («Охотник на лис»), который создал и спонсирует мультимиллионер Джон Дюпон.

Тонкая психологическая драма, поставленная по реальным событиям (хотя и с серьезными допущениями), и ставшая одним из лучших фильмов года (пять номинаций на «Оскар»). Татум доказал, что может здорово играть не только красавчиков-стриптизеров, Карелл – что является мощнейшим драматическим актером, а не только популярным комиком. Настоящий Марк Шульц выступил консультантом картины.

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН

Год: 2004
Режиссер: Клинт Иствуд
В главных ролях: Хилари Суонк, Клинт Иствуд, Морган Фриман, Джей Барушель, Энтони Маки.
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (174 843). Рейтинг IMDB: 8,1 (610 009).

Малышка на миллион

Престарелый, не особо удачливый тренер по боксу внезапно получает шанс вырастить настоящую чемпионку – из 31-летней официантки местного кафе. Одна из лучших режиссерских работ старины-Иствуда и шикарная роль Хилари Суонк, принесшая ей второй «Оскар». Фильм стал лучшим в 2004 году, собрав четыре статуэтки от Киноакадемии. И вошел в историю, как самая трагичная и трогательная картина о спорте.

РЕСТЛЕР

Год: 2008

Режиссер: Даррен Аронофски
В главных ролях: Микки Рурк, Мариса Томей,
Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (65 190). Рейтинг IMDB: 7,9 (283 054).

Рестлер

Давно вышедший в тираж рестлер вопреки запретам врачей решает выступить в очередном шоу, осознавая, что оно может стоить ему жизни. Картина Аронофски наделала много шума, получив «Золотого льва» на Канском фестивале и следом – две номинации на «Оскар». Микки Рурк играет, по сути, самого себя – как его персонаж получает возможность вновь вернуться в «высшую лигу», так сам актер после десятилетия забвения, проблем с алкоголизмом и прозябания на самом дне, благодаря «Рестлеру» реанимировал карьеру и снова оказался на большом экране. Рестлинг, конечно, такой себе спорт, но фильм поднимает проблемы, типичные в этом жанре. Он, все же, не о медалях и титулах, а о преодолении себя, стальной воле и железном характере, присущих всем великим чемпионам.

Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Мартен Фуркад: Пожелал Логинову в будущем принимать только правильные решения Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:41 Хоккей Славин Виталий
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал не лишать футболистов даже части зарплаты. И явно имел в виду игроков своей команды, контракты которых пока не урезали. 09.04.2020 22:00 Футбол Сергеев Иван
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
20:06 Футбол Тренер «Зенита» предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии
20:05 Бокс Бивол хотел бы сразиться с Бетербиевым
19:59 Футбол «Городея» обыграла минское «Динамо»
19:58 Футбол Федун назвал сроки восстановления рынка нефти
19:41 Фигурное катание Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео)
19:40 Футбол Россиянин Архипов забил за «Городею»
19:24 Хоккей Бывший форвард «Ванкувера» Голдобин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
18:56 Хоккей Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
18:29 ММА Тренер Макгрегора предложил провести турнир c участием Конора, Хабиба, Фергюсона и Гэтжи
18:13 Футбол Роман Павлюченко: Догадываюсь, для чего Черчесов приглашал Ари, свои схемы есть, агенты работают
18:01 Футбол ВОЗ рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий в Белоруссии
17:50 Футбол «Торпедо-БелАЗ» обыграло лидера чемпионата «Энергетик-БГУ» и поднялось на первое место
17:33 Футбол Эмилиано Ригони: Я бы выбрал чемпионство «Зенита» здесь и сейчас
17:23 Хоккей Источник: Капризов отказался подписывать новый контракт с ЦСКА
17:03 Футбол Чемпионат Италии собираются возобновить 31 мая, а завершить к 3 августа
16:50 Формула-1 Руководитель команды «Альфа Ромео»: 18 этапов за 6 месяцев обойдутся дороже, чем 18 гонок за год
16:36 Футбол «Реал» и «Барселона» потеряют по 19,5 млн долларов из-за отмены Международного кубка чемпионов
16:21 ММА Ян заявил о желании сразиться с Сехудо на турнире UFC 250
16:19 Футбол Дмитрий Селюк: После пандемии в РПЛ перестанут платить ветеранам по 4 млн евро, как в «Локомотиве»
16:09 Футбол Дмитрий Селюк: Кому важно соотношение «цена-качество», обращайтесь
«Теперь хоть вешайся...» Пандемия накрыла микрокредитные организации и их заемщиков
89-летняя пациентка с коронавирусом в Оренбуржье пошла на поправку
Итоги недели в Приморье: пропускной режим, запрет охоты и спасение мишки
Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом
На Ставрополье выявлено 14 новых пациентов с коронавирусом
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика