Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только

Если вы уже успели увидеть все главное о футболе, баскетболе и гонках, настало время более жесткого кино. Жесткого - как в плане вида спорта (а речь пойдет о боксе, MMA и прочих единоборствах). Так и в плане жанра. Мы сознательно избегали простеньких фильмов о драках (а-ля вся фильмография Ван Дамма), а выбрали только серьезные картины – с сильным сценарием, постановкой и актерской игрой. И почти каждый фильм в списке имеет либо номинации, либо премии «Оскар».

При этом - абсолютно заслуженно.

ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Год: 2002

Режиссер: Уолтер Хилл

В главных ролях: Уэсли Снайпс, Винг Рэймз, Питер Фальк, Майкл Рукер

Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (9461). Рейтинг IMDB: 6,2 (27 876).

Чемпион по боксу в тяжелом весе получает срок за изнасилование и попадает в тюрьму, где ему заново придется доказывать свое право быть лучшим на ринге - пусть и всего лишь в пределах этой самой тюрьмы. Прототипом персонажа Снайпса наверняка стал Майк Тайсон (отсидел 3 года по такому же обвинению), но ничего общего с реальными событиями фильм не имеет. Получилась простая, в то же время - цепляющая драма. Без претензий на статус шедевра, но способная скрасить вам пару свободных часов.

НОКДАУН

Год: 2005

Режиссер: Рон Ховард

В главных ролях: Рассел Кроу, Рене Зельвегер, Пол Джаматти

Рейтинг Кинопоиска: 8,2 (116 113). Рейтинг IMDB: 8,0 (170 908).

История боксера-неудачника, который пытается прокормить семью в годы Великой депрессии и получает шанс вернуться на ринг. Авторы явно вдохновлялись рассказом Джека Лондона «Кусок мяса» (лучшее, что когда-либо писали о боксе), и это наложило свой отпечаток на общий тон повествования. Вышло мощное кино, ради роли в котором Рассел Кроу похудел на 22 кг, провел огромное число тренировок с реальными профи, заработал сотрясение мозга, растяжение плеча и лишился нескольких зубов… Но оно того стоило. Рон Ховард (который впоследствии снимет «Гонку») пополнил свое портфолио очередным шикарным фильмом, Пол Джаматти заслужил номинацию на «Оскар» (в активе «Нокдауна» их сразу три, но остальные - технические), а зрители получили одну из лучших картин о боксе, когда-либо выходившую на большой экран.

ВОИН

Год: 2011

Режиссер: Гэвин О’Коннор

В главных ролях: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (125 707). Рейтинг IMDB: 8,2 (418 891).

Родные братья с разной мотивацией участвуют в боях MMA, готовясь к престижному турниру «Спарта», где им придется встретится друг с другом. Сюжет не так прост, как кажется – на выходе получилась мощнейшая драма с отличной актерской игрой и номинацией на «Оскар» для Ника Нолти – за роль отца двух главных персонажей. Только не спутайте картину с российской поделкой (и, в общем, подделкой) под одноименным названием. Последнюю можно смотреть только в обзоре BadComedian.

РОККИ

Год: 1976

Режиссер: Джон Г. Эвилдсен

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэззерс

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (82 891). Рейтинг IMDB: 8,1 (495 200).

Картина, открывшая Сталлоне дорогу в большой Голливуд и сразу принесшая ему две номинации на «Оскар» («Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль»). Еще три статуэтки фильм в итоге выиграл (в том числе, две самые престижные - «Лучший режиссер» и «Лучший фильм»). Вряд ли кто-то не знает сюжет, но все же напомним – история повествует о молодом боксере с окраин Филадельфии, который волею судьбы становится соперником чемпиона в матче за титул. При затратах на производство в 1 100 000 долларов, «Рокки» принес создателям баснословные по тем временам 225 миллионов и стал отправной точки саги, включившей в себя еще пять картин. Лучшей из них принято считать «Рокки Бальбоа», вышедшую уже в 2006 году (спустя 30 лет после первой части). Самой популярной (как у нас, так и в Америке) – «Рокки 4» (1985), где Дольф Лундгрен шикарно воплотил на экране стереотипный, но харизматичный и запоминающийся образ советского безжалостного бойца Ивана Драго. В любом случае, посмотреть можно все.

КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ

Год: 2015

Режиссер: Райан Куглер

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон

Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (40 007). Рейтинг IMDB: 7,6 (236 763).

КРИД 2

Год: 2018

Режиссер: Стивен Кейпл-младший

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен

Рейтинг Кинопоиска: 6,6 (18 636). Рейтинг IMDB: 7,1 (94 173).

Спустя почти 10 лет после заключительной части «Рокки» Сталлоне вдохнул новую жизнь в свою историю. Правда – уже с другим главным персонажем. Герой Слая теперь тренирует сына своего первого соперника, Аполло Крида, убитого на ринге Иваном Драго в четвертом фильме. Роль Крида-младшего открыла дорогу в большое кино будущему антагонисту «Черной пантеры» Майклу Б. Джордану (буква «Б» в имени специально – чтобы актера не путали с легендой НБА). К удивлению многих, и сам фильм, и его продолжение вышли добротными и сильными, собрав отличную кассу (400 000 000 долларов в сумме) и заслужив похвалу критиков и зрителей. А за вторую часть Сталлоне снова заработал номинацию на «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана). Правда, опять остался без статуэтки. И да – мы все же дождались возращения Драго!

ЛЕВША

Год: 2015

Режиссер: Антуан Фукуа

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рэйчер МакАдамс, Форест Уитакер, Кертис Джексон

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (89 149). Рейтинг IMDB: 7,4 (208 661).

Чемпион мира в полутяжелом весе теряет все, что было важно в его жизни – титул, деньги, жену (трагически погибшую в ссоре с другим боксером) и даже дочку, которую забирает служба защиты детей. Чтобы вернуть себе любимого ребенка, придется подняться с самого низа. Классическая история о саморазрушении, осознании и преодолении в сильной постановке Факуа («Тренировочный день») и с мощной актерской игрой Джилленхола, МакАдамс и Уитакера. Слабо верится, но изначально «Левша» планировался как продолжение «8 мили» с Эминемом. Правда, легендарный рэпер в итоге не смог принять участие в съемках, да и сценарий очень сильно изменили. Но без близкого друга Эминема Кертиса Джексона (он же более известен как 50 cent) в касте не обошлось.

АЛИ

Год: 2001

Режиссер: Майкл Манн

В главных ролях: Уилл Смит, Джейми Фокс, Джон Войт, Микелти Уильямсон, Джада Пинкетт Смит, Майкл Мишель

Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (27 395). Рейтинг IMDB: 6,8 (90 455).

История Кассиуса Клея, более известного под именем Мохаммеда Али, как великого боксера и иконы своего времени (борца за права чернокожих и т.д.). Все это - в сильной постановке Майкла Манна («Схватка») и с отличными ролями Уилла Смита и Джейми Фокса (оба получили номинации на «Оскар»).

БОЕЦ

Год: 2010

Режиссер: Дэвид О. Расселл

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Марк Уолберг, Эми Адамс

Рейтинг Кинопоиска: 7,8 (92 286). Рейтинг IMDB: 7,8 (327 897)

Воплощение на большом экране непростой биографии Микки Уорда по прозвищу «Ирландец» - о трудностях, через которые ему пришлось пройти, чтобы выиграть титул (правда, по версии WBU). Сюжет отчасти похож на «Рокки», но поставлен по реальным событиям, а сама картина вышла настолько мощной, что получила сразу семь номинаций на «Оскар». И две из них выиграла (Бэйл и Лео за роли второго плана). Бэйл, кстати, опять жестко худел (на 25 кг), чтобы соответствовать своему прототипу (Дикки Эклунду). И этим даже напугал Марка Уолберга. Но мы-то знаем – в Голливуде нет другого актера, который так решительно готов менять свой вес ради искусства. Причем – в любую сторону! Роли в «Машинисте», «Афере по-американски» и «Ford против Ferrari» - наглядное тому подтверждение.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ

Год: 2008

Режиссер: Джефф Уодлоу

В главных ролях: Шон Фэрис, Эмбер Херд

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (63 736). Рейтинг IMDB: 6,6 (93 268).

Главный герой – Джейк Тайлер – переезжает в Орландо вместе с семьей, чтобы поддержать брата – профессионального теннисиста. Но попадает в круговорот событий, которые приводят его на площадки боев без правил. Фильм – некая смесь «Карате-пацана» и «Кровавого спорта», так что обязателен к просмотру всем фанатам подобных картин. При этом поставлен значительно лучше – как в техническом, так и в драматическом плане.

ОХОТНИК НА ЛИС

Год: 2014

Режиссер: Беннетт Миллер

В главных ролях: Стив Карелл, Чейнинг Татум, Марк Руффало, Сиена Миллер, Ванесса Редгрейв

Рейтинг Кинопоиска: 6,5 (30 619). Рейтинг IMDB: 7,0 (130 070).

Олимпийские чемпионы Лос-Анджелеса (1984) по борьбе, братья Дэйв и Марк Шульцы, после окончания спортивной карьеры переживают не лучшие времена. Особенно Марк, который, несмотря на все свои трофеи, ведет почти нищенское существование и перебивается случайными заработками. Неожиданно оба получают приглашение стать тренерами в клубе Foxcatcher («Охотник на лис»), который создал и спонсирует мультимиллионер Джон Дюпон.

Тонкая психологическая драма, поставленная по реальным событиям (хотя и с серьезными допущениями), и ставшая одним из лучших фильмов года (пять номинаций на «Оскар»). Татум доказал, что может здорово играть не только красавчиков-стриптизеров, Карелл – что является мощнейшим драматическим актером, а не только популярным комиком. Настоящий Марк Шульц выступил консультантом картины.

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН

Год: 2004

Режиссер: Клинт Иствуд

В главных ролях: Хилари Суонк, Клинт Иствуд, Морган Фриман, Джей Барушель, Энтони Маки.

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (174 843). Рейтинг IMDB: 8,1 (610 009).

Престарелый, не особо удачливый тренер по боксу внезапно получает шанс вырастить настоящую чемпионку – из 31-летней официантки местного кафе. Одна из лучших режиссерских работ старины-Иствуда и шикарная роль Хилари Суонк, принесшая ей второй «Оскар». Фильм стал лучшим в 2004 году, собрав четыре статуэтки от Киноакадемии. И вошел в историю, как самая трагичная и трогательная картина о спорте.

РЕСТЛЕР

Год: 2008

Режиссер: Даррен Аронофски

В главных ролях: Микки Рурк, Мариса Томей,

Рейтинг Кинопоиска: 7,5 (65 190). Рейтинг IMDB: 7,9 (283 054).

Давно вышедший в тираж рестлер вопреки запретам врачей решает выступить в очередном шоу, осознавая, что оно может стоить ему жизни. Картина Аронофски наделала много шума, получив «Золотого льва» на Канском фестивале и следом – две номинации на «Оскар». Микки Рурк играет, по сути, самого себя – как его персонаж получает возможность вновь вернуться в «высшую лигу», так сам актер после десятилетия забвения, проблем с алкоголизмом и прозябания на самом дне, благодаря «Рестлеру» реанимировал карьеру и снова оказался на большом экране. Рестлинг, конечно, такой себе спорт, но фильм поднимает проблемы, типичные в этом жанре. Он, все же, не о медалях и титулах, а о преодолении себя, стальной воле и железном характере, присущих всем великим чемпионам.