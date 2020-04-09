Большие гонки в большом кино. Лучшие фильмы на тему автоспорта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 20:00Формула-1Мысин Николай

Большие гонки в большом кино. Лучшие фильмы на тему автоспорта

Спорта нет на ТВ, но спорт есть в кино! Мы продолжаем серию подборок о том, что можно посмотреть, пока весь мир сидит на карантине.

Начинали, разумеется, с футбола. Потом вспомнили баскетбол. Теперь еще одна любимая киноделами тема – разумеется, гонки! И раз уж речь идет о спорте, то мы не будем вспоминать боевики а-ля «Форсаж» и прочие «Жажды скорости» (при всем уважении к Аарону Полу). А сосредоточимся на картинах, где речь о настоящем спорте. Хотя жанры, опять-таки, разные – от комедий абсурда до серьезных байопиков. И даже мультфильмов.

FORD ПРОТИВ FERRARI

Форд против Феррари

Год: 2019
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В главных ролях: Кристиан Бейл, Мэтт Дэймон,
Рейтинг Кинопоиска: 8,1 (104 838). Рейтинг IMDB: 8,1 (189 621).

Одна из главных картин прошлого года, получившая сразу четыре номинации на «Оскар» (включая номинацию за «Лучший фильм») и забравшая две статуэтки («Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука»). История повествует о том, как амбициозный Генри Форд II, не сумев купить компанию «Феррари», решает бросить итальянцам вызов на их домашней, европейской арене, и выиграть марафон «24 часа Ле-Мана». Для чего нанимает талантливого конструктора Кэррола Шелби (Мэтт Деймон), а тот привлекает к работе гениального гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл). Фильм поставлен по реальным событиям, для роли Майлза Бейл похудел на 30 кг (хотя после подготовки к съемкам в «Машинисте» его это испугать не могло), а сама картина собрала по миру 225 000 000 долларов.

ГОНКА

Гонка

Год: 2013
Режиссер: Рон Ховард
В главных ролях: Крис Хемсворт, Дэниэль Брюль, Оливия Уайлд
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (151 299). Рейтинг IMDB: 8,1 (412 341).

Относительно недавняя картина, уже ставшая живой классикой. Оскароносный режиссер («Игры разума»), американец Рон Ховард удивительно точно воссоздал атмосферу «Золотого века» «Формулы-1» и воплотил на экране дуэль Джеймса Ханта и великого Ники Лауды, в роли которых идеально вписались красавчик-Тор Крис Хемсворт и открытый Голливуду Квентином Тарантино Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»). Вышло мощнейшее кино о непростом пути к славе и ярком противостоянии двух легендарных гонщиков. Кульминация сюжета – сезон-1976. Тот самый, когда Лауда едва не сгорел заживо на «Нюрбургринге», а судьба титула решилась в драматичной дождевой гонке в Японии.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»

Самый быстрый Индиан

Год: 2005
Режиссер: Роджер Дональдсон
В главных ролях: Энтони Хопкинс
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (59 240). Рейтинг IMDB: 7,8 (50 373).

Реальная история новозеландца Берта Монро, который посвятил всю жизнь тому, чтобы переделать свой мотоцикл Indian 1920 года выпуска в быстрейший гоночный болид, побивший рекорд скорости (305 км/ч) в 1967-м. События воссозданы не дословно (это, все-таки, художественный фильм), но на это легко закрываешь глаза, наслаждаясь добротной постановкой Дональдсона и безупречной игрой Энтони Хопкинса.

СЕННА

Сенна

Год: 2010
Режиссер: Азиф Кападиа
Рейтинг Кинопоиска: 8,4 (16 516). Рейтинг IMDB: 8,5 (59 593).

Мы сознательно избегаем документальных картин в нашем цикле подборок, иначе их количество будет уж слишком велико. Но «Сенна» единственное исключение. Фильм можно считать за образец, как надо снимать «документалки» о жизни легенд. Азиф Кападия настолько бережно, с любовью и при этом со знанием дела отнесся к работе, что получил одобрение и поддержку даже со стороны семьи Сенны (чего до этого ни с кем из режиссеров не случалось). На выходе получился очень сильный фильм о судьбе трехкратного чемпиона, сдобренный большим количеством архивных кадров из личной жизни Волшебника. Обязательно к просмотру всем истинным фанатам «Формулы-1».

Кстати, им же вполне может понравиться документальный сериал Netflix. Он так и называется – «Формула-1». Вышло уже два сезона, посвященных чемпионатам 2018 и 2019 годов.

ЛЕ-МАН

Ле-Ман

Год: 1971
Режиссер: Ли Х. Кацин
В главных ролях: Стив Маккуин, Зигфрид Раух
Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (1048). Рейтинг IMDB: 6,8 (8596).

Американец Майкл Дилейни и немец Эрик Шталер сражаются за победу в легендарном марафоне на кольце «Сартэ». Очень старый, но почти культовый фильм, за роль в котором легендарный Стив Маккуин получил баснословные по тем временам 750 000 долларов (плюс процент от сборов). В отличие от «Мишеля Вальяна» (о нем речь чуть ниже), атмосфера «Ле-Мана» воссоздана гораздо правдоподобнее. А сцены гонок, несмотря на возраст картины, до сих пор выглядят завораживающе.

ГРАН-ПРИ

Гран-при

Год: 1966
Режиссер: Джон Франкенхаймер
В главных ролях: Джеймс Гарнер, Ева Мари Сэйнт, Ив Монтан
Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (2051). Рейтинг IMDB: 7,2 (7555).

История о четырех гонщиках, ведущих яркую жизнь и рискующих этой жизнью на трассах «Формулы-1», принесла создателям картины три «Оскара» (за технические номинации) и 20 миллионов долларов в прокате (солидные по тем временам деньги). Сейчас картина выглядит устаревшей, но все равно отлично передает дух «Королевы автоспорта» 60-х годов прошлого века.

ТАЧКИ

Тачки

Год: 2006
Режиссер: Джон Лассетер, Джо Рэнфт
В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Пол Ньюман, Бонни Хант, Чич Марин
Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (139 773). Рейтинг IMDB: 7,1 (348 853).

ТАЧКИ 2

Тачки 2

Год: 2011
Режиссер: Джон Лассетер, Брэд Льюис
В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Майкл Кейн, Джон Туртурро
Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (64 393). Рейтинг IMDB: 6,1 (149 827).

ТАЧКИ 3

Год: 2017
Режиссер: Брайан Фин
В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион
Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (35 008). Рейтинг IMDB: 6,7 (67 539).

Одна из любимых мульт-трилогий современных мальчишек, которая при этом шикарно «зашла» и взрослой аудитории – 1,5 миллиарда долларов совокупных мировых сборов наглядное тому подтверждение. Pixar просто не умеет делает плохие мультфильмы, и даже тот факт, что вторую часть «Тачек» критиковали за неуместный уход в сторону «бондианы», не отменил главное – история Молнии Маккуина покорила сердца даже тех, кто изначально не был замечен в какой-то большой любви к гонкам. Что говорить о поклонниках оных! В качестве бонусов для фанатов автоспорта – бережные отсылки к культовым моделям и личностям, камео звезд (Михаэль Шумахер в первой части, Льюис Хэмилтон и Виталий Петров (в русской версии) – во второй, и много-много других примеров), да и просто заботливое отношение к атмосфере заездов в известных и популярных гоночных сериях.

ТУРБО

Турбо

Год: 2013
Режиссер: Дэвид Сорен
В главных ролях (озвучка): Райан Рэйнольдс, Пол Джаматти, Майкл Пенья, Снуп Дог, Мишель Родригес, Самюль Л. Джексон, Луис Гусман
Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (31 473). Рейтинг IMDB: 6,4 (79 194).

Сценарий про то, как получившая суперскорость улитка добивается права участвовать в «Инди-500» вместе с обычными гонщиками, скажем так, вызывает вопросы. Но это, все-таки, мультик, а не документальное кино. Почему бы и нет? Dreamworks попробовали повторить успех «Тачек» получилось похуже, но не сказать, что плохо. Звездный каст озвучки, красивая картинка, достойный уровень мультипликации, забавный (при всех допущениях) сюжет и столь же бережное отношение к деталям (легендарная «Старая кирпичница», на которой проводится главная гонка Америки, воссоздана буквально в мелочах!) сыграли свою роль. Мульт получился веселый и достойный. Шедевр? Нет. Можно смотреть? Конечно, можно!

ГОНЩИК

Гонщик

Год: 2001
Режиссер: Ренни Харлин
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Барт Рейнольдс, Тиль Швайгер
Рейтинг Кинопоиска: 6,5 (16 501). Рейтинг IMDB: 4,6 (38 420).

Сталлоне (кто не в курсе – премия «Оскар» за лучший сценарий к легендарному «Рокки») сам написал историю о гонщике-ветеране, который помогает талантливому, но молодому и неопытному парню выиграть титул. Слай изначально планировал снять картину о «Формуле-1», но, по слухам, не смог поместиться в болид первой «Формулы», после чего перенес действие в американскую «Индикар». Вышло… Прямо скажем, не «Рокки». Но и не ужас-ужас – один раз глянуть можно. Отдельное спасибо Барту Рейнольдсу, сыгравшему владельца команды, чьим прототипом явно послужил Фрэнк Уильямс.

МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ

Мишель Вальян

Год: 2003
Режиссер: Луи-Паскаль Кувлер
В главных ролях: Сагамон Стевенен, Питер Янгблад Хиллз, Жан-Пьер Кассель
Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (10 791). Рейтинг IMDB: 5,4 (3987).

Попытка французов снять фильм о главной гонке Франции – «24 часах Ле-Мана». Вышло задорно, местами весело, но с огромным количеством сценарных дыр и уж совсем оторвано от реальности. Хотя сами заезды смотрятся бодро, а если не цепляться к мелочам, то история Мишеля Вальяна может даже понравится.

ДНИ ГРОМА

Дни грома

Год: 1990
Режиссер: Тони Скотт
В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Роберт Дювалл
Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (7519). Рейтинг IMDB: 6,0 (75 216).

Молодой Том Круз – в роли молодого гонщика NASCAR, чье острое соперничество на трассе с его главным соперником (в исполнении Майкла Рукера) приводит их обоих в больничную палату. Фильм собрал хорошую кассу (150 000 000 долларов), получил номинацию на «Оскар» (за лучший звук) и положил начало отношениям Круза с Николь Кидман не только по сценарию «Дней грома», но и в реальной жизни.

РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ

Рики Бобби

Год: 2006
Режиссер: Адам МакКей
В главных ролях: Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Саша Барон Коэн
Рейтинг Кинопоиска: 6,0 (5758). Рейтинг IMDB: 6,6 (160 883).

Типичная Феррелл-комедия, которых звезда Saturday Night Live наклепал в своей жизни изрядно, в том числе – и на тему спорта (об одной из них мы уже написали). Здесь речь о гонщике, живущем по принципу «Любой ценой нужна победа!», который часто приводит его в забавные ситуации. Снято все в духе Феррелла (фамилия режиссера в данном случае не важна) – безбашенно, абсурдно, но временами – уморительно смешно. Экранный дуэт Уилла с Сашей Бароном Коэном подарил нам немало замечательных сцен. Хотя смотреть их лучше с поп-корном и полностью отключив голову.

Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео) Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома Евгения Медведева: Я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается
Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес «Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
20:53 Футбол Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам
20:29 Баскетбол Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год
20:11 Хоккей Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА
19:54 Лыжный спорт Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане
19:40 Футбол Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)
19:21 Легкая атлетика Клишина – о коронавирусе: То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно
18:59 Бокс Александр Усик: Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили
18:40 Хоккей Избран новый состав совета директоров КХЛ
18:32 Бокс Ушёл из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров
18:20 Футбол Агент форварда «Янг Бойз» подтвердил интерес российских клубов
17:57 ММА Монсон считает, что у Нурмагомедова была возможность вылететь в США
17:43 Футбол СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА
17:19 Футбол Яя Туре: Чем запомнился период в «Барселоне»? Разгромом «Реала» со счетом 6:2
17:04 ММА Друг Макгрегора: Хочу быть честным, поэтому скажу, что не стоит винить Нурмагомедова
16:47 Биатлон Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю
16:37 Футбол «Сельта» снизит зарплату Смолову
16:19 Футбол УЕФА намерен сохранить расписание и места проведения матчей Евро-2020
16:06 Биатлон Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
16:00 Футбол В «Роторе» сократили зарплаты на 20%
15:49 Баскетбол «Химки» продолжают переговоры со Шведом о новом контракте
We do leave our people behind! Russians are forced to live at Seoul airport
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 42
В Приморье впервые выявили коронавирус у детей
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика