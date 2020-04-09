Большие гонки в большом кино. Лучшие фильмы на тему автоспорта

Начинали, разумеется, с футбола. Потом вспомнили баскетбол. Теперь еще одна любимая киноделами тема – разумеется, гонки! И раз уж речь идет о спорте, то мы не будем вспоминать боевики а-ля «Форсаж» и прочие «Жажды скорости» (при всем уважении к Аарону Полу). А сосредоточимся на картинах, где речь – о настоящем спорте. Хотя жанры, опять-таки, разные – от комедий абсурда до серьезных байопиков. И даже мультфильмов.

FORD ПРОТИВ FERRARI

Год: 2019

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Кристиан Бейл, Мэтт Дэймон,

Рейтинг Кинопоиска: 8,1 (104 838). Рейтинг IMDB: 8,1 (189 621).

Одна из главных картин прошлого года, получившая сразу четыре номинации на «Оскар» (включая номинацию за «Лучший фильм») и забравшая две статуэтки («Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука»). История повествует о том, как амбициозный Генри Форд II, не сумев купить компанию «Феррари», решает бросить итальянцам вызов на их домашней, европейской арене, и выиграть марафон «24 часа Ле-Мана». Для чего нанимает талантливого конструктора Кэррола Шелби (Мэтт Деймон), а тот привлекает к работе гениального гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл). Фильм поставлен по реальным событиям, для роли Майлза Бейл похудел на 30 кг (хотя после подготовки к съемкам в «Машинисте» его это испугать не могло), а сама картина собрала по миру 225 000 000 долларов.

ГОНКА

Год: 2013

Режиссер: Рон Ховард

В главных ролях: Крис Хемсворт, Дэниэль Брюль, Оливия Уайлд

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (151 299). Рейтинг IMDB: 8,1 (412 341).

Относительно недавняя картина, уже ставшая живой классикой. Оскароносный режиссер («Игры разума»), американец Рон Ховард удивительно точно воссоздал атмосферу «Золотого века» «Формулы-1» и воплотил на экране дуэль Джеймса Ханта и великого Ники Лауды, в роли которых идеально вписались красавчик-Тор Крис Хемсворт и открытый Голливуду Квентином Тарантино Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»). Вышло мощнейшее кино о непростом пути к славе и ярком противостоянии двух легендарных гонщиков. Кульминация сюжета – сезон-1976. Тот самый, когда Лауда едва не сгорел заживо на «Нюрбургринге», а судьба титула решилась в драматичной дождевой гонке в Японии.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»

Год: 2005

Режиссер: Роджер Дональдсон

В главных ролях: Энтони Хопкинс

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (59 240). Рейтинг IMDB: 7,8 (50 373).

Реальная история новозеландца Берта Монро, который посвятил всю жизнь тому, чтобы переделать свой мотоцикл Indian 1920 года выпуска в быстрейший гоночный болид, побивший рекорд скорости (305 км/ч) в 1967-м. События воссозданы не дословно (это, все-таки, художественный фильм), но на это легко закрываешь глаза, наслаждаясь добротной постановкой Дональдсона и безупречной игрой Энтони Хопкинса.

СЕННА

Год: 2010

Режиссер: Азиф Кападиа

Рейтинг Кинопоиска: 8,4 (16 516). Рейтинг IMDB: 8,5 (59 593).

Мы сознательно избегаем документальных картин в нашем цикле подборок, иначе их количество будет уж слишком велико. Но «Сенна» – единственное исключение. Фильм можно считать за образец, как надо снимать «документалки» о жизни легенд. Азиф Кападия настолько бережно, с любовью и при этом со знанием дела отнесся к работе, что получил одобрение и поддержку даже со стороны семьи Сенны (чего до этого ни с кем из режиссеров не случалось). На выходе получился очень сильный фильм о судьбе трехкратного чемпиона, сдобренный большим количеством архивных кадров из личной жизни Волшебника. Обязательно к просмотру всем истинным фанатам «Формулы-1».

Кстати, им же вполне может понравиться документальный сериал Netflix. Он так и называется – «Формула-1». Вышло уже два сезона, посвященных чемпионатам 2018 и 2019 годов.

ЛЕ-МАН

Год: 1971

Режиссер: Ли Х. Кацин

В главных ролях: Стив Маккуин, Зигфрид Раух

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (1048). Рейтинг IMDB: 6,8 (8596).

Американец Майкл Дилейни и немец Эрик Шталер сражаются за победу в легендарном марафоне на кольце «Сартэ». Очень старый, но почти культовый фильм, за роль в котором легендарный Стив Маккуин получил баснословные по тем временам 750 000 долларов (плюс процент от сборов). В отличие от «Мишеля Вальяна» (о нем речь чуть ниже), атмосфера «Ле-Мана» воссоздана гораздо правдоподобнее. А сцены гонок, несмотря на возраст картины, до сих пор выглядят завораживающе.

ГРАН-ПРИ

Год: 1966

Режиссер: Джон Франкенхаймер

В главных ролях: Джеймс Гарнер, Ева Мари Сэйнт, Ив Монтан

Рейтинг Кинопоиска: 8,0 (2051). Рейтинг IMDB: 7,2 (7555).

История о четырех гонщиках, ведущих яркую жизнь и рискующих этой жизнью на трассах «Формулы-1», принесла создателям картины три «Оскара» (за технические номинации) и 20 миллионов долларов в прокате (солидные по тем временам деньги). Сейчас картина выглядит устаревшей, но все равно отлично передает дух «Королевы автоспорта» 60-х годов прошлого века.

ТАЧКИ

Год: 2006

Режиссер: Джон Лассетер, Джо Рэнфт

В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Пол Ньюман, Бонни Хант, Чич Марин

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (139 773). Рейтинг IMDB: 7,1 (348 853).

ТАЧКИ 2

Год: 2011

Режиссер: Джон Лассетер, Брэд Льюис

В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Майкл Кейн, Джон Туртурро

Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (64 393). Рейтинг IMDB: 6,1 (149 827).

ТАЧКИ 3

Год: 2017

Режиссер: Брайан Фин

В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион

Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (35 008). Рейтинг IMDB: 6,7 (67 539).

Одна из любимых мульт-трилогий современных мальчишек, которая при этом шикарно «зашла» и взрослой аудитории – 1,5 миллиарда долларов совокупных мировых сборов наглядное тому подтверждение. Pixar просто не умеет делает плохие мультфильмы, и даже тот факт, что вторую часть «Тачек» критиковали за неуместный уход в сторону «бондианы», не отменил главное – история Молнии Маккуина покорила сердца даже тех, кто изначально не был замечен в какой-то большой любви к гонкам. Что говорить о поклонниках оных! В качестве бонусов для фанатов автоспорта – бережные отсылки к культовым моделям и личностям, камео звезд (Михаэль Шумахер в первой части, Льюис Хэмилтон и Виталий Петров (в русской версии) – во второй, и много-много других примеров), да и просто заботливое отношение к атмосфере заездов в известных и популярных гоночных сериях.

ТУРБО

Год: 2013

Режиссер: Дэвид Сорен

В главных ролях (озвучка): Райан Рэйнольдс, Пол Джаматти, Майкл Пенья, Снуп Дог, Мишель Родригес, Самюль Л. Джексон, Луис Гусман

Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (31 473). Рейтинг IMDB: 6,4 (79 194).

Сценарий про то, как получившая суперскорость улитка добивается права участвовать в «Инди-500» вместе с обычными гонщиками, скажем так, вызывает вопросы. Но это, все-таки, мультик, а не документальное кино. Почему бы и нет? Dreamworks попробовали повторить успех «Тачек» – получилось похуже, но не сказать, что плохо. Звездный каст озвучки, красивая картинка, достойный уровень мультипликации, забавный (при всех допущениях) сюжет и столь же бережное отношение к деталям (легендарная «Старая кирпичница», на которой проводится главная гонка Америки, воссоздана буквально в мелочах!) сыграли свою роль. Мульт получился веселый и достойный. Шедевр? Нет. Можно смотреть? Конечно, можно!

ГОНЩИК

Год: 2001

Режиссер: Ренни Харлин

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Барт Рейнольдс, Тиль Швайгер

Рейтинг Кинопоиска: 6,5 (16 501). Рейтинг IMDB: 4,6 (38 420).

Сталлоне (кто не в курсе – премия «Оскар» за лучший сценарий к легендарному «Рокки») сам написал историю о гонщике-ветеране, который помогает талантливому, но молодому и неопытному парню выиграть титул. Слай изначально планировал снять картину о «Формуле-1», но, по слухам, не смог поместиться в болид первой «Формулы», после чего перенес действие в американскую «Индикар». Вышло… Прямо скажем, не «Рокки». Но и не ужас-ужас – один раз глянуть можно. Отдельное спасибо Барту Рейнольдсу, сыгравшему владельца команды, чьим прототипом явно послужил Фрэнк Уильямс.

МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ

Год: 2003

Режиссер: Луи-Паскаль Кувлер

В главных ролях: Сагамон Стевенен, Питер Янгблад Хиллз, Жан-Пьер Кассель

Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (10 791). Рейтинг IMDB: 5,4 (3987).

Попытка французов снять фильм о главной гонке Франции – «24 часах Ле-Мана». Вышло задорно, местами весело, но с огромным количеством сценарных дыр и уж совсем оторвано от реальности. Хотя сами заезды смотрятся бодро, а если не цепляться к мелочам, то история Мишеля Вальяна может даже понравится.

ДНИ ГРОМА

Год: 1990

Режиссер: Тони Скотт

В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Роберт Дювалл

Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (7519). Рейтинг IMDB: 6,0 (75 216).

Молодой Том Круз – в роли молодого гонщика NASCAR, чье острое соперничество на трассе с его главным соперником (в исполнении Майкла Рукера) приводит их обоих в больничную палату. Фильм собрал хорошую кассу (150 000 000 долларов), получил номинацию на «Оскар» (за лучший звук) и положил начало отношениям Круза с Николь Кидман не только по сценарию «Дней грома», но и в реальной жизни.

РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ

Год: 2006

Режиссер: Адам МакКей

В главных ролях: Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Саша Барон Коэн

Рейтинг Кинопоиска: 6,0 (5758). Рейтинг IMDB: 6,6 (160 883).

Типичная Феррелл-комедия, которых звезда Saturday Night Live наклепал в своей жизни изрядно, в том числе – и на тему спорта (об одной из них мы уже написали). Здесь речь о гонщике, живущем по принципу «Любой ценой нужна победа!», который часто приводит его в забавные ситуации. Снято все в духе Феррелла (фамилия режиссера в данном случае не важна) – безбашенно, абсурдно, но временами – уморительно смешно. Экранный дуэт Уилла с Сашей Бароном Коэном подарил нам немало замечательных сцен. Хотя смотреть их лучше с поп-корном и полностью отключив голову.