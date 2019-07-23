Сергей Ковалев: Покойся с миром, Максим Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил соболезнования в связи со смертью российского боксера Максима Дадашева.

– Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким... У меня в голове не укладывается эта ужасная новость... Берегите себя! – написал Ковалев в своем инстаграме.

Напомним, 20 июля в Оксон-Хилле (США) россиянин уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. После поединка Дадашева доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. 28-летний спортсмен перенес трепанацию черепа, впал в кому, а сегодня скончался. По сообщениям команды боксера, у него не выдержало сердце.