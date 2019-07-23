Сергей Ковалев: Покойся с миром, Максим

– Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким... У меня в голове не укладывается эта ужасная новость... Берегите себя! – написал Ковалев в своем инстаграме.
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