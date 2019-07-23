Жена Дадашева: Душа разрывается от боли без тебя

– Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье, – написала супруга на странице Дадаева в инстаграме.
Напомним, 20 июля в Оксон-Хилле (США) россиянин уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. После поединка Дадашева доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. 28-летний спортсмен перенес трепанацию черепа, впал в кому, а сегодня скончался. По сообщениям команды боксера, у него не выдержало сердце.
У Максима остался маленький сын.
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