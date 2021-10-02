Скандал с авто сестер Авериных, борцов сняли с рейса по пути на ЧМ, Шипачев в КХЛ вне конкуренции

ДАДАЛОЯНУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ДИНУ АВЕРИНУ ПРИРАВНЯЛИ К ЧЕМПИОНАМ
Скандал разразился вокруг подаренных чемпионам и призерам Олимпиады в Токио автомобилей BMW. С самими авто все в порядке, как и с их обладателями. Но не всем чужие подарки пришлись по нраву. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян раскритиковал в СМИ решение наградить серебряную медалистку Игр по художественной гимнастике Дину Аверину автомобилем BMW Х5 наравне с чемпионами, а ее сестру Арину, занявшую четвертое место, - BMW Х3, которые полагались обладателям бронзы.
«Не буду говорить за всех, скажу за себя. Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», - считает спортсмен.
Решение наградить Авериных не хуже медалистов принимали в Кремле. Причина заключается в уверенности в том, что судейство по отношению к россиянкам было крайне необъективным. Далалоян же полагает, что четко ответить на вопрос, засудили ли сестер Авериных, могут только разбирающиеся во всех нюансах специалисты. Но отметил, что, по его мнению, программа у ставшей чемпионкой израильтянки Линой Ашрам была посложнее, чем у россиянок. При этом он понимает, что она допустила грубую ошибку. Артур признался, что ему обидно за наших девочек, но вот почему покоробил чужой подарок — остается загадкой.
После таких откровений на Далалояна обрушились словесный град и молнии. Резче всего высказалась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. «В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них, - подчеркнула знаменитый тренер. - Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?»
Раскритиковали позицию гимнаста и в Госдуме, особенно те, кто имеет отношение к спорту. Продолжение наверняка еще последует.
СБОРНУЮ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ МАСОК СНЯЛИ С РЕЙСА
Сборную по вольной борьбе, отправлявшуюся в Осло на чемпионат мира, при пересадке в Амстердаме сняли с самолета из-за нарушения масочного режима. Проштрафились в этом вопросе двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев, Абасгаджи Магомедов, а также главный тренер команды Дзамболат Тедеев. Полицейские вошли в салон лайнера и выпроводили оттуда россиян.
В столицу Норвегии спортсмены в итоге отправились, но уже утром, переночевав в аэропорту Амстердама. Тедеев назвал все произошедшее определенным заказом оппонентов, но непонятно, кто бы это мог устроить. В то же время в России ряд комментаторов инцидента посчитали, что налицо элементарное разгильдяйство и непрофессионализм и что не надо тут искать чьи-то козни.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что штрафовать никто никого не будет. Он также выразил уверенность, что задержка в дороге не скажется на результатах. Чемпионат пройдет с 2 по 8 октября.
ПРОМЕС ВТОРОЙ В ГОЛОСОВАНИИ НА САЙТЕ УЕФА
Спартаковец Квинси Промес занял второе место в голосовании на сайте УЕФА за звание лучшего игрока тура в Лиге Европы. Голландец в четверг стал автором двух мячей в ворота «Наполи», внеся существенный вклад в победу красно-белых в Неаполе (3:2).
Первое место болельщики отдали полузащитнику «Олимпиакоса» Гиоргосу Масурасу. В матче с турецким «Фенербахче» (3:0) на его счету голевой дубль и результативная передача. Третье место у Карла Токо-Экамби из «Лиона». Он также дважды забил в игре с «Бреннбю» (3:0), отдав еще и результативный пас.
ШИПАЧЕВ НАБИРАЕТ ОЧКИ ВО ВСЕХ МАТЧАХ
В регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» выиграл девятый матч подряд. На этот раз «Магнитка» дома победила «Автомобилист» - 4:2 и с 22 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. Преследовавший уральцев «Салават Юлаев» на своем льду неожиданно оступился в игре с «Сибирью» - 1:3, которая благодаря успеху поднялась на девятое место.
На Западе таблицу возглавляет московское «Динамо» также с 22 очками. Бело-голубые вчера проводили второй матч за два дня и одолели «Барыс» - 3:1. Вадим Шипачев набрал 250-е очко за результативность в динамовской форме, сделав передачу. Нападающий пополняет свой лицевой счет во всех 12 матчах со старта сезона и уверенно возглавляет список бомбардиров с 27 (9+18) очками. У ближайшего преследователя Майе Филиппа из «Металлурга» - 18 (6+12).
Вровень с «Динамо» идет финский «Йокерит», выигравший уже 11-ю встречу подряд. В Хельсинки хозяева взяли верх над «Северсталью» - 4:1 (два гола у Пакаринена), но провели на один матч больше лидера конференции — 13.
ЦСКА на своей площадке проиграл «Ак Барсу» - 1:2. Дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий. Армейцы свою единственную шайбу забросили за 11 секунд до окончания третьего периода (Слепышев). «Спартак» без проблем победил «Нефтехимик» - 5:1 и идет пятым.