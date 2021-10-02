Скандал с авто сестер Авериных, борцов сняли с рейса по пути на ЧМ, Шипачев в КХЛ вне конкуренции

ДАДАЛОЯНУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ДИНУ АВЕРИНУ ПРИРАВНЯЛИ К ЧЕМПИОНАМ

Скандал разразился вокруг подаренных чемпионам и призерам Олимпиады в Токио автомобилей BMW. С самими авто все в порядке, как и с их обладателями. Но не всем чужие подарки пришлись по нраву. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян раскритиковал в СМИ решение наградить серебряную медалистку Игр по художественной гимнастике Дину Аверину автомобилем BMW Х5 наравне с чемпионами, а ее сестру Арину, занявшую четвертое место, - BMW Х3, которые полагались обладателям бронзы.

«Не буду говорить за всех, скажу за себя. Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», - считает спортсмен.

Решение наградить Авериных не хуже медалистов принимали в Кремле. Причина заключается в уверенности в том, что судейство по отношению к россиянкам было крайне необъективным. Далалоян же полагает, что четко ответить на вопрос, засудили ли сестер Авериных, могут только разбирающиеся во всех нюансах специалисты. Но отметил, что, по его мнению, программа у ставшей чемпионкой израильтянки Линой Ашрам была посложнее, чем у россиянок. При этом он понимает, что она допустила грубую ошибку. Артур признался, что ему обидно за наших девочек, но вот почему покоробил чужой подарок — остается загадкой.

После таких откровений на Далалояна обрушились словесный град и молнии. Резче всего высказалась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. «В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них, - подчеркнула знаменитый тренер. - Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?»

Раскритиковали позицию гимнаста и в Госдуме, особенно те, кто имеет отношение к спорту. Продолжение наверняка еще последует.