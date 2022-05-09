Азарт под контролем. Можно ли было ставить на спорт при СССР?

«НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ…»

В Советском союзе можно было официально ставить на бегах, о чем мы уже рассказывали в одном из материалов.

Наше партнерское издание «Плеймейкер» напоминает, как Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР внес предложение в ЦК КПСС о проведении в стране лотереи на результаты спортивных матчей. Ее предлагалось назвать «Спортпрогноз».

В заявке говорилось, что это нужно «в целях привлечения средств населения на финансирование работы по физической культуре и спорту и, прежде всего, строительство спортивных сооружений». По расчетам, общая сумма от продажи лотерейных карточек только в ближайшие два года могла составить до 150 млн рублей, из них чистый доход — около 60 миллионов.

Однако ЦК идею отклонил — несмотря на то, что подобные лотереи уже проводили в рядах стран соцлагеря. «Предполагаемые денежные доходы… не смогут оправдать морального ущерба, который был бы нанесен воспитанию молодежи и других слоев населения нашей страны… Вокруг лотерей создается вредный ажиотаж, развивается стяжательство, жажда к нетрудовым денежным доходам, создаются условия для действий жуликов и проходимцев», — говорилось в официальном ответе.

В конце концов, в 70-х запустили «облегченные» версии лотерей — «Спортлото», ДОСААФ, «Спринт». Угадывать там нужно было не результаты спортивных событий, а цифры, и призами были чаще не деньги, но предметы «советской» роскоши: автомобили, холодильники, телевизоры и модные бытовые приборы вроде фенов. На доходы от «Спортлото» финансировали московскую Олимпиаду-80.

МАЗА ЗА МАЗОЙ

Контроль государства не отменял существование множества подпольных букмекеров на всей территории СССР. Их центром были бильярдные, где делали и принимали ставки не только на исход проходивших тут же состязаний бильярдистов, но и на исходы спортивных матчей.

«Все азартные люди. Поэтому мазы тут придумывались самые экзотические. К примеру, маза на футбольные матчи, на корабли на Москве-реке, на количество столбиков в ограждении парка. В общем, нет предела фантазии», — вспоминал Дмитрий Матвеев, мастер спорта по бильярду.

По его словам, милиция была частым гостем в этих полуподпольных клубах, но всегда действовал закон «отката»: давали 3-5 рублей милицейскому наряду — и людей, делавших ставки, не трогали.

ПРОГНОЗЫ НА СПОРТ

Советская букмекерская вольница с переменным успехом просуществовала до распада страны. Уже в перестройку, желая «ослабить гайки», власти запустили и гостотализатор «Спортпрогноз», идея которого витала в воздухе в 60-е. Но популярным он не стал.

«Возможно, при длительной и массированной рекламной поддержке «Спортпрогноз» мог стать самой востребованной из спортивных лотерей. Но реклама еще только прокладывала себе дорогу на советское телевидение и на страницы печати. А в эпоху гласности СМИ сообщали о множестве новостей, ошеломлявших читателей и зрителей гораздо больше, чем сообщение о начале работы всесоюзного тотализатора», — заключал Евгений Жирнов, журналист издания «Коммерсант».