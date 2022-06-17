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Встречи культур, встречи спортсменов, встречи на ПМЭФ

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге проходит юбилейный, 25-й международный экономический форум. «Советский спорт» традиционно выступает партнером спортивной части программы. А в этом году она особенно расширенная – турниры по дзюдо, гала-матчи по хоккею и баскетболу, традиционные соревнования по гольфу и т.п.
Встречи культур, встречи спортсменов, встречи на ПМЭФ
17 июня 2022 19:24
автор: Николай Яременко

«А ДАВАЙТЕ УКРАДЕМ КУБОК СТЭНЛИ»

Если кому-то кажется, что спорт на ПМЭФ отступает на задний план – это иллюзия. Количество звезд уже с раннего утра на площадках форума зашкаливает.

О, «Советский спорт»! На столетие пригласите? – останавливает меня трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов делится своим «ноу-хау»:

Я придумал, как организовать привоз в Россию Кубка Стэнли. Это же традиция: каждый игрок везет домой, показывает родителям, школьникам, друзьям, выставляет для показа всем желающим. А тут вдруг нам запретили! Везде можно, а в Россию нельзя! В итоге надо одно – выкрасть. Я предлагаю нам с тобой «спецоперацию» провести.

Вячеслав Фетисов

«ЛЮДИ ПОКУПАЮТ РОССИЙСКИЕ ФЛАГИ, ЧТОБЫ БОЛЕТЬ ЗА НАС»

Олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Евгений Рылов, Дина и Арина Аверины приняли участие в дискуссии «Чемпионы: от медали к бренду». Тема довольно любопытная. В прошлые годы часто появлялись в разном контексте дискуссии о том, чем заниматься спортсмену после окончания карьеры. Сегодня же тема смещается: превращать себя в бренд надо начинать уже во время побед, медалей – в разгар выступлений.

Да, иногда приходится отказываться от тех или иных приглашений. Но я стараюсь ходить на любые встречи – даже не для того, чтобы лично о себе рассказать, а помочь спортивной гимнастике, рассказывает Никита Нагорный.

ПМЭФ – встреча культур

Нас очень хорошо принимают везде. Выступали недавно в Дубаи. Эмираты – дружелюбная страна, проблем не было. Люди (местные и приезжие иностранцы) покупают российские флаги, чтобы поддерживать нас, рассказывает Дина Аверина. – Мы проводим мастер-классы для всех тех, кто занимается художественной гимнастикой. Не только по России – скоро едем в Мексику. Интерес есть везде.

Евгению Рылову, прославившемуся после Олимпийских Игр вместе со своими масками с котами, задумываться о личном бренде уже сегодня не нужно:

Меня все по котам узнают. У многих просят привезти с Игр сувенир-маскота. А у меня – маску.

КАЗАНЬ ПРИМЕТ «ИГРЫ БУДУЩЕГО»

Стенд Министерства спорта РФ - один из самых внушительных на форуме. Жизнь не останавливается тут, похоже, ни на секунду. Утром – вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявляет город, который примет «Игры будущего» в 2024 году – уникальные соревнования, которые многие по масштабу называю «Олимпийские Игры 2.0». Киберспорт, турнир роботов, гонки дронов, мобилити, кибатлетика, полная и виртуальная реальность – и все это на принципиально новой технологической платформе.

Забавный робот встречает всех у места проведения презентации

Из 19 городов, подававших заявки, в шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань, территория «Сириус». Победителем стала Казань.

Город-организатор станет центром приведения для всех технических инноваций, уверен Дмитрий Чернышенко.

Проходит несколько минут – и здесь уже происходит процедура взвешивания у боксеров, которые примут участие в турнире, организованном «Матч-ТВ» и Федерацией Бокса России.

К Александру Поветкину выстраивается очередь, но не за автографами, а просто… за обнимашками!

Чуть позже декорации на стенде в очередной раз меняются: БК «Лига ставок» объявляет о подписании трех амбассадоров компании – Александр Большунов участвует по видеосвязи (он только-только закончил тренировку в Архангельской области), Алина Загитова и Евгений Рылов подписывают соответствующее соглашение лично.

Как удалось собрать такую великую тройку? – задаю вопрос президенту БК «Лига ставок» Юрию Красовскому.

Это и есть своего рода поддержка спорта. Наша доля в отрасли – 17 процентов, а сумма вложений в спорт – 30 процентов от всего рынка. Это значит только одно: речь идет не только об обязательных отчислениях, но и самой разнообразной поддержке спорта, федераций, турниров и отдельных спортсменов.

Удалось пообщаться с одним из подписантов – Алиной Загитовой.

Уверен, что Вы получаете огромное количество предложений о сотрудничестве, о партнерстве. Почему сделали выбор в пользу данного партнера?

Важно общаться со зрителем, с болельщиком, важно заниматься тем, что делает твой вид спорта популярнее. Именно поэтому для меня вопрос не стоял: «Лига ставок» серьезный бренд, на рынке очень давно, спортсменам помогает, занимается благотворительностью. Эта компания с безупречной репутацией. Теперь мы вместе!

Алина Загитова (справа)

КУЗБАСС - СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН НОМЕР ОДИН

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принимал поздравления в связи с избранием Кемерова столицей форума «Россия – спортивная держава» форум пройдет на Кузбассе с 28 по 30 сентября.

Очень часто на первых строчках разного рода спортивных рейтингов бывали Москва, Татарстан. А теперь – Кемеровская область. Как вы объясните такой прорыв Кузбасса?

Спорт в регионе очень востребован. Как с точки зрения занятий спортом «для себя», так и с точки зрения заполняемости трибун. Каких только спортивных объектов и сооружений не появилось в регионе в последние годы! И волейбол, и хоккей с шайбой, и хоккей с мячом. Абсолютно все трибуны под завязку! Появляются новые бассейны – они заполняются людьми. Не важно, на 50 метров, на 25 метров – все заполнено. А кузбассцы, люди шахтерские, с крепкой закалкой. Тут без спорта никак!

источник: «Советский спорт»
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