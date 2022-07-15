О предателях и подлецах. Реплика Николая Яременко

Можно было бы иные высказывания депутата, еще недавно работавшего областным министром, списать на эпатаж. Мол, даёт возможность части электората выпустить пар. Не так он думает на самом деле. Но ведь вроде бы Жириновским у нас сейчас совсем иного человека назначили…

К сути вопроса. В пятницу депутат Терюшков высказался о спортсменах, которые хотят выступать на международной арене и потому меняют спортивное гражданство.

– Государство, вкладывая не только финансы, но и уникальные методики в подготовку спортсмена, то есть инвестируя в будущее страны, вправе рассчитывать на его преданность… или хотя бы на то, что деньги будут возвращены в том случае, если спортсмен решил работать на престиж другой страны в своих корыстных целях.

Там дальше покруче будет. Но уже в самом начале приведённой цитаты что ни пассаж – песня. Инвестируя в тебя, государство инвестирует в будущее страны, а ты… а ты предателем оказался. И разумеется, спортсмен, с точки зрения депутата, не ради себя выступает, не потому что это его работа, его карьера, его личная судьба, а потому что он на чью-то чужую мельницу воду льет, «на престиж другой страны». И – ключевое, вишенкой на торте – «в своих корыстных целях».

Вроде моложе меня депутат Терюшков, не застал он позорных советских судилищ, где осуждали потенциальных перебежчиков или же просто подталкивали вовне. Там обязательно вот этот оборот присутствовал: «преследуя корыстные цели». Ведь недостаточно быть просто «предателем» – в конце концов, это лишь чье-то оценочное суждение. А если еще и «в корыстных интересах», то всё, пригвоздили тебя, не отмажешься теперь, осудила тебя наша социалистическая родина, чуждая идеалов наживы.

Но параллель эта не совсем точна. В той конструкции была четкая идеология: у нас же спортсмен не зарабатывал деньги (он вообще, как правило, токарем официально трудился), он своими рекордами прославлял партию, оказавшую ему всестороннее доверие и поддержку. И так далее – все помнят, кто хочет.

Но сегодня вроде бы концепция иная – вроде бы каждый имеет право на самореализацию. Ищешь спонсоров, ищешь финансирование, выбираешь, где тебе жить и где тебе тренироваться. Оставляем за скобками, почему так вышло, но сегодня у спортсменов во многих видах спорта ситуация печальна – нет международных стартов. А это значит, что нет развития, притормозилась твоя карьера. С фигуристкой Катей Бобровой во вторник общались (я писал об этом уже), она предельно честно признается:

– Я семь раз была чемпионкой России. Не хочу сказать, что это незначимый и слабый турнир – вовсе нет. Но это дало мне несоразмеримо меньше, чем звание олимпийской чемпионки-2014. Всё, что у меня есть – благодаря международным победам.

Так что никакими спартакиадами спортсмену международные старты – будь то чемпионаты мира или олимпиады – ты не заменишь. Вот вам прямым текстом говорят спортсмены. А Вы, депутат Терюшков, получается, хотите им ввести прямой запрет на профессию? За что. Они-то ни в чём не провинились. Они хотят строить спортивную карьеру. И хотят выступать.

Хоккеистам повезло больше – у них есть самая сильная лига в мире, которая зовет играть, не обращая внимания на цвет паспорта. Приносишь пользу, позволяешь хозяевам клубов зарабатывать деньги – играй. Там тоже найдутся крикуны, которые потребуют «изгнать русских из НХЛ», да только всерьез никто это обсуждать не станет.

Поставьте себя на секундочку на место спортсмена: с ранним лет вся его жизнь подчинена была спортивному росту, взрослению, выходу на топ-уровень. Удается это единицам. Кому-то не повезло с тренером, кто-то – повышенно травматичен от природы. Кого-то достали родители своим прессингом. Многие мамочки, чего греха таить, искренне считают, что вкладываются в золотую акцию, с которой потом всю жизнь можно будет дивиденды стричь.

И вот вы, преодолев всё, оказались спортсменом топ-уровня, а перед вами – вжих! – и дверь закрылась.

Врач, который долго шел к профессии, врачом все-таки становится. Учитель – тоже. А вот спортсмен может перестать быть спортсменом. А ведь смена спортивного гражданства – это не побег из страны, это фактически не более чем инструмент, который позволяет остаться в профессии.

Выиграла наша девочка Уимблдон в прошлую субботу. Выиграла под флагом Казахстана, ну и что? Она нашей перестала быть? Нет. Вон, посмотрите, как «колбасит» всю неделю английскую прессу. Как возмущаются они, что русские все-таки пролезли.

Вик Уайльд выступал за Россию – он что, Канаду предал? Виктор Ан совершал гражданское турне Корея – Россия – Корея. Кого и когда он предал? Корею? Или потом, когда возвращался, Россию? Нет.

Все наши спортсмены, под каким бы флагом они ни выступали – все они наши. И в мире прекрасно понимают, что они наши. И если болельщик симпатизирует России – он болеет именно за них.

И закончив карьеру, они спокойно продолжают оставаться нашими и – уверен – жить в России. Я бы на месте наших ведомств сейчас создал бы специальные юридические конторы, чтобы, напротив, побыстрее помочь предложить спортсменам, ищущим международной карьеры, те или иные варианты. И пусть потом «мелкобриты» кусают локти от того, что опять русские в спорте их победили!

Помните, что говорила суровая леди, глава британского Кабмина Маргарет Тэтчер, когда после Москвы-80 награждала легкоатлета Себастьяна Коу? Великобритания бойкотировала те Игры, а бегун выступал в нейтральном статусе и взял «золото» на 1500 метрах. «Как премьер-министр я ненавижу Вас и считаю предателем, но как болельщица и как патриот я преклоняюсь перед Вами и горжусь Вашим подвигом». Точнее не скажешь.

Но Тэтчер – это Тэтчер. «Их нравы», как писали газеты, которых наш герой застать немного не успел. Мы возвращаемся к своим Цицеронам:

«Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал Терюшков в социальных сетях.

Тут я бы вообще не стал ничего комментировать. Овечкин, скажите, перешел на сторону врага? Панарин, Кучеров, прочие НХЛовцы? Сомневаюсь, что там такими категориями вообще кто-то рассуждает. Он спортсмен – он зарабатывает деньги. При этом честно зарабатывает.

Я хотел озаглавить этот текст сначала «Депутат Терюшков, Вы или идиот или подлец», но потом подумал вот о чем. Я не думаю, что депутат, произносящий эти слова – от природы подлец. Нет, адаптивность – свойство именно высокоразвитых приматов. Можно было бы даже сказать, что он не виноват – просто связался с нехорошей компанией, вот она его с пути истинного и свернула. Просто окружение у него в Думе нехорошее. Но ведь он сам задает тон.

Знаете, есть сейчас в различных структурах люди, уверовавшие, что теперь прекрасно будут работать социальные лифты, что сейчас можно быстро взметнуться наверх. Один шахматист открыто сливает всё руководство федерации, рассказывая в личном телеграм-канале всё, что происходит: кто где находится, кто куда поехал (разумеется, поехал за границу, а с точки зрения доносчика сегодня – это уже преступление). И не важно ему, что остальной шахматный мир откровенно иронизирует над ним – он ставит себе уже не спортивные, а политические цели.

Депутат тоже ведь, наверняка, выслуживается. Иначе как еще можно объяснить поток отобранного бреда, который исторгается из его уст? Когда недели полторы назад полыхала история с вратарем Иваном Федотовым, спешно забритым в армию, Роман Терюшков витийствовал: «Не время сегодня заключать контракты с клубами из-за океана». Не ручаюсь за точность цитаты, лезть в сокровищницу зафиксированных лексических конструкций недосуг, но суть я передал точно. Человек, к 25 годам реализовавшийся на родине целиком, затащивший слабую олимпийскую сборную в недавний финал в Пекине, выигравший с ЦСКА Кубок Гагарина (наш ответ Кубку Стэнли), имеет право сам решать, где ему играть дальше. Но нет, пришел думец и пальчиком погрозил. Депутаты, они ж, известное дело, лучше каждого из нас знают, проголодались мы или замёрзли.

Роман Игоревич, Вы у нас, помнится, бывали в редакции. Наши двери по-прежнему открыты. Готовы к открытой дискуссии в любом жанре и в любом формате. Главное – без вот этого всего «переходя на сторону противника и преследуя корыстные интересы». Так точно ничего не получится.