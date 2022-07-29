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Во Владивостоке появятся спортивные кластеры мирового уровня

В городах Приморского края – Владивостоке и Артеме – открылись VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Участие в соревнованиях принимают атлеты из 13 стран, включая масштабные делегации из Индии, Монголии, Ирана, Таиланда и Афганистана.
Во Владивостоке появятся спортивные кластеры мирового уровня
29 июля 2022 15:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: vladivostok2022.com

Президент России Владимир Путин направил приветствие спортсменам, отметив растущую популярность Игр. Глава государства подчеркнул, что эти традиционные соревнования служат продвижению принципов олимпизма, развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружеских и личных контактов.

Заявка Владивостока на проведение игр «Дети Азии» была презентована в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме. Опыт организации масштабных спортивных событий в Приморском крае в том числе был сформирован при проведении международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа Мировой серии по керлингу и других статусных соревнований в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, а также заключительного этапа подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио.

«Стартовавшие „Дети Азии“ подтверждают, что на Дальнем Востоке сегодня развивается современная международная и национальная площадка спорта высоких достижений. Владивосток стал спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшее время здесь будут созданы спортивные кластеры мирового уровня. Предметный диалог о развитии спортивной инфраструктуры будет продолжен на Восточном экономическом форуме», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Помощник Президента России Игорь Левитин провел на полях игр «Дети Азии» совещание по развитию спортивной инфраструктуры. На совещании обсуждался статус выполнения поручений Президента России по строительству спортивных объектов в Приморском крае, а также создание на острове Русский центров подготовки сборных России по приоритетным видам спорта.

Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Приморского края Олег Кожемяко также проинспектировали строительную площадку будущего центра керлинга. Старт строительству был дан на ВЭФ-2019, а сдать объект планируют к лету следующего года. Кроме этого, олимпийская чемпионка Анна Богалий приняла участие в церемонии открытия во Владивостоке площадки для интерактивного биатлона с пневматическим стрельбищем.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

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Оперативная информация о спортивных событиях ВЭФ-2022

источник: «Советский спорт»
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Во Владивостоке появятся спортивные кластеры мирового уровня
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