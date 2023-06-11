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Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 

Крупнейшее деловое событие года в нашей стране – Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня, и спорта на нём будет очень много.
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
11 июня 2023 15:54
автор: Сергей Иванов
автор фото: Росконгресс

ПМЭФ – это не только участие в деловых сессиях, конференциях и презентациях, но и насыщенная вечерняя программа. В этом году вечера на ПМЭФ станут еще более спортивными. С 14 по 17 июня участники Форума смогут попробовать себя в более чем десяти видах спорта: в программе «Спортивных игр ПМЭФ» не только классические футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон и теннис, но и модные заплывы на сапах и экзотический падел.

«Советский спорт» является партнером Спортивных игр ПМЭФ. Стратегический партнер – топливный бренд G-Drive.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Хоккейная история на форуме выросла из одного матча до целого турнира «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Каждый участник ПМЭФ найдет себе подходящую команду – на лед выйдут бизнесмены, политики, представители администрации Санкт-Петербурга. Кому-то повезет больше остальных, и он составит пару обороны с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

Источник фото: Росконгресс

Впервые на ПМЭФ появится возможность сыграть в бадминтон на самом высоком уровне. В этом помогут призер Олимпийских игр Нина Вислова и чемпион Европы Владимир Иванов. На турнире «Энергия первых» они станут партнерами любителей в командных соревнованиях.

«Бадминтон был и остается одним из самых динамичных и зрелищных видов спорта. В матчах профессионалов скорость летящего волана выше, чем скорость хоккейной шайбы, и может достигать 400 км/ч. Мы постараемся показать, каким эффектным может быть бадминтон, и откроем мир этой увлекательной игры для участников ПМЭФ», – сказал Владимир Иванов. Турнир пройдет на крытых кортах рядом со Смольным при поддержке компании «Газпром нефть» и спортивной платформы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Взять в руки ракетки также можно будет на Вечерней лиге настольного тенниса и турнире «Белые ночи» по большому теннису. Один из самых динамичных видов спорта – сквош – вернулся на ПМЭФ уже в командном формате и поможет разгрузиться после деловой программы. А желающим совместить эти три вида спорта подойдет турнир по паделу. Этот новый вид расширит границы спорта для участников Форума. В нем на первое место выходят тактика, шахматное мышление и командная работа – то, что нужно для успеха в бизнесе и политике.

В Санкт-Петербурге, городе чемпиона Российской Премьер-лиги последних пяти сезонов «Зенита», должно быть и много футбола. Эта задача также решена. Сначала на поле «Газпром Арены» участники Форума разыграют Кубок Росконгресса. В традиционном матче команды усилят обладатели Кубка УЕФА Роман Широков и Павел Погребняк. А после этого на главном стадионе города отметят 15-летие побед «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и бронзового выступления сборной России на Евро-2008. В ретро-матче сыграют участники исторических событий.

Источник фото: Росконгресс

В баскетболе нас ждет очередное противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Год назад председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев привел хозяев к победе над принципиальным соперником. В этом году баскетболисты из Москвы едут брать реванш. Матч пройдёт при поддержке баскетбольного клуба «Зенит» на его домашней арене.

Подвести итоги ПМЭФ в неформальной обстановке смогут участники турнира «Лига Ставок. Кубка Росконгресса» по гольфу. А стать лучше в игре им поможет мастер-класс от гольфиста сборной России Максима Здановича. Также на ПМЭФ можно принять участие в заплыве на сапах по каналам в самом сердце Санкт-Петербурга, заявить корпоративную команду на бизнес-регату «Ведомости» и окунуться в атмосферу конного спорта на турнире по конкуру в формате Jump & Drive.

Всего Спортивные игры ПМЭФ объединят матчи и турниры по 18 видам спорта.

источник: «Советский спорт»
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Крупнейшее деловое событие года в нашей стране – Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня, и спорта на нём будет очень много.
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