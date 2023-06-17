ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса

Торжественное мероприятие прошло на сцене театра Юсуповского дворца.
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
17 июня 2023 09:14
автор: Сергей Иванов
автор фото: Росконгресс

В этом году в программе Петербургского международного экономического форума много спортивных новинок. А самой концептуальной из них стал дебют спортивно-деловой премии «Чемпион».

«Спорт и бизнес вместе, и мы преодолеем все трудности», – так министр спорта Олег Матыцин открыл торжественную церемонию. Организатором премии стала спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Источник фото: Росконгресс

Мероприятие принимал домашний театр Юсуповского дворца, на сцене которого в разные годы пел Федор Шаляпин и танцевала Анна Павлова. Между прочим, для российского спорта это тоже знаковое место: именно здесь в феврале 1896 года на льду Юсуповского сада стартовал первый чемпионат мира по конькам. Об этом гостям церемонии рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Источник фото: Росконгресс

Гостями церемонии стали звезды спорта: олимпийские чемпионы Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе, Светлана Журова, обладатель Кубка УЕФА Роман Широков, главный тренер сборной команды «Россия 25» по хоккею Роман Ротенберг и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Источник фото: Росконгресс

Именно они выходили награждать представителей крупного бизнеса, который помогает российскому спорту. С прошлого года наши ведущие спортсмены остались без спонсорских контрактов зарубежных компаний и не получают призовые на международных турнирах. В таких условиях расширение взаимодействия бизнеса и спорта становится еще важнее. Это и призвана подчеркнуть премия «Чемпион».

«Бизнес активно помогает государству в развитии спорта. Мы видим, что как с каждым годом на Форуме расширяется спортивная программа, а ведущие компании презентуют свои спортивные проекты. Премия может стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Источник фото: Росконгресс

Заместитель Министра спорта Одес Байсултанов вручил награду советнику генерального директора по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмиру Габдуллину. А заключительную награду пресс-секретарю Председателя Правления «Газпрома» Сергею Куприянову вручил Роман Ротенберг.

Лауреатами премии «Чемпион» также стали:

«Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;

«ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;

«Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;

«Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;

«РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;

«Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;

«Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;

«Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;

ВСК «Репутация» за надежность и технологичное развитие массового спорта;

Меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.

Источник фото: Росконгресс

«Спорт является активным участником всех международных форумов, организуемых Росконгрессом. Мы вместе решаем одну задачу – сделать так, чтобы спорт был нормой нашей жизни, чтобы всем было комфортно заниматься спортом, чтобы люди чувствовали, что спорт помогает им быть успешными и в бизнесе, и в реализации всех задач. Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов», – заявил Олег Матыцин.

Источник фото: Росконгресс

За творчество на премии отвечали первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, оперная певица Наталья Павлова, Пелагея и солисты Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Соорганизатором церемонии стал образовательный бизнес-форум «Репутация». Стратегический партнер – деловое сообщество RRCC. Партнером премии стал «Советский спорт».

Дебютная церемония премии «Чемпион» прошла в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Нет никаких сомнений, что она станет традиционной.

Источник фото: Росконгресс

источник: «Советский спорт»
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Торжественное мероприятие прошло на сцене театра Юсуповского дворца.
17.06.2023 09:14
Хроника
автор: Сергей Иванов
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Легенда спидкубинга и член Зала славы Рекордов Гиннеса Макс Парк побил культовый рекорд.
15.06.2023 22:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
«Советский спорт» представил обновленный логотип
«Советский спорт» представил обновленный логотип
Старейшее спортивное издание страны «Советский спорт» представило свой новый логотип в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня.
14.06.2023 09:00
Хроника
автор: Евгений Слюсаренко
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Русский богатырь погиб в зоне СВО. Многократный чемпион мира предпочёл подвиг тюрьме
Легендарную карьеру и жизнь Макса Бархатова сгубили проблемы с законом.
13.06.2023 15:13
Хроника
автор: Дмитрий Пожидаев
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Спорт на ПМЭФ: стать партнером Фетисова и Широкова и разогнать волан до 400 км/ч 
Крупнейшее деловое событие года в нашей стране – Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня, и спорта на нём будет очень много.
11.06.2023 15:54
Хроника
автор: Сергей Иванов
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Тина Тернер заставила рыдать лютых фанатов. Ей обязаны жизнью регби и АПЛ
Легендарная певица собирала на «Маракане» больше людей, чем Пеле и Неймар.
25.05.2023 20:14
Хроника
автор: Никита Плохих
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Звезда «Уральских пельменей» Рожков: у «Урала» есть все шансы взять Кубок России
Известный российский актёр и шоумен Андрей Рожков назвал своего любимого бойца ММА и оценил сезон без Кубка Гагарина для «Автомобилиста».
13.05.2023 19:45
Хроника
автор: Никита Плохих
Звёзды большого спорта провели благотворительный аукцион
Звёзды большого спорта провели благотворительный аукцион
Среди самых дорогих лотов – шайба с автографом Ильи Ковальчука и футболка Виктора Гусева.
10.05.2023 21:13
Хроника
автор: Сергей Иванов
Они спасли нас от фашизма. Истории легендарных советских спортсменов, прошедших войну
Они спасли нас от фашизма. Истории легендарных советских спортсменов, прошедших войну
Кто оставил свою профессиональную карьеру, чтобы защитить Родину.
09.05.2023 19:00
Хроника
автор: Сергей Чиков
Михаил Рагозин: бабушка прошла войну и прожила 100 лет
Михаил Рагозин: бабушка прошла войну и прожила 100 лет
Трогательная и удивительная история от одного из лучших бойцов России.
09.05.2023 11:41
Хроника
автор: Евгений Арефьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.