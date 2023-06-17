Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса

В этом году в программе Петербургского международного экономического форума много спортивных новинок. А самой концептуальной из них стал дебют спортивно-деловой премии «Чемпион».
«Спорт и бизнес вместе, и мы преодолеем все трудности», – так министр спорта Олег Матыцин открыл торжественную церемонию. Организатором премии стала спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».
Мероприятие принимал домашний театр Юсуповского дворца, на сцене которого в разные годы пел Федор Шаляпин и танцевала Анна Павлова. Между прочим, для российского спорта это тоже знаковое место: именно здесь в феврале 1896 года на льду Юсуповского сада стартовал первый чемпионат мира по конькам. Об этом гостям церемонии рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Гостями церемонии стали звезды спорта: олимпийские чемпионы Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе, Светлана Журова, обладатель Кубка УЕФА Роман Широков, главный тренер сборной команды «Россия 25» по хоккею Роман Ротенберг и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Именно они выходили награждать представителей крупного бизнеса, который помогает российскому спорту. С прошлого года наши ведущие спортсмены остались без спонсорских контрактов зарубежных компаний и не получают призовые на международных турнирах. В таких условиях расширение взаимодействия бизнеса и спорта становится еще важнее. Это и призвана подчеркнуть премия «Чемпион».
«Бизнес активно помогает государству в развитии спорта. Мы видим, что как с каждым годом на Форуме расширяется спортивная программа, а ведущие компании презентуют свои спортивные проекты. Премия может стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Заместитель Министра спорта Одес Байсултанов вручил награду советнику генерального директора по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмиру Габдуллину. А заключительную награду пресс-секретарю Председателя Правления «Газпрома» Сергею Куприянову вручил Роман Ротенберг.
Лауреатами премии «Чемпион» также стали:
«Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;
«ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;
«Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;
«Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;
«РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;
«Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;
«Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;
«Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;
ВСК – «Репутация» за надежность и технологичное развитие массового спорта;
Меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.
«Спорт является активным участником всех международных форумов, организуемых Росконгрессом. Мы вместе решаем одну задачу – сделать так, чтобы спорт был нормой нашей жизни, чтобы всем было комфортно заниматься спортом, чтобы люди чувствовали, что спорт помогает им быть успешными и в бизнесе, и в реализации всех задач. Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов», – заявил Олег Матыцин.
За творчество на премии отвечали первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, оперная певица Наталья Павлова, Пелагея и солисты Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.
Соорганизатором церемонии стал образовательный бизнес-форум «Репутация». Стратегический партнер – деловое сообщество RRCC. Партнером премии стал «Советский спорт».
Дебютная церемония премии «Чемпион» прошла в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Нет никаких сомнений, что она станет традиционной.