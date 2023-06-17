Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса

В этом году в программе Петербургского международного экономического форума много спортивных новинок. А самой концептуальной из них стал дебют спортивно-деловой премии «Чемпион».

«Спорт и бизнес вместе, и мы преодолеем все трудности», – так министр спорта Олег Матыцин открыл торжественную церемонию. Организатором премии стала спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Источник фото: Росконгресс

Мероприятие принимал домашний театр Юсуповского дворца, на сцене которого в разные годы пел Федор Шаляпин и танцевала Анна Павлова. Между прочим, для российского спорта это тоже знаковое место: именно здесь в феврале 1896 года на льду Юсуповского сада стартовал первый чемпионат мира по конькам. Об этом гостям церемонии рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.



Источник фото: Росконгресс

Гостями церемонии стали звезды спорта: олимпийские чемпионы Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе, Светлана Журова, обладатель Кубка УЕФА Роман Широков, главный тренер сборной команды «Россия 25» по хоккею Роман Ротенберг и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Источник фото: Росконгресс

Именно они выходили награждать представителей крупного бизнеса, который помогает российскому спорту. С прошлого года наши ведущие спортсмены остались без спонсорских контрактов зарубежных компаний и не получают призовые на международных турнирах. В таких условиях расширение взаимодействия бизнеса и спорта становится еще важнее. Это и призвана подчеркнуть премия «Чемпион».

«Бизнес активно помогает государству в развитии спорта. Мы видим, что как с каждым годом на Форуме расширяется спортивная программа, а ведущие компании презентуют свои спортивные проекты. Премия может стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Источник фото: Росконгресс

Заместитель Министра спорта Одес Байсултанов вручил награду советнику генерального директора по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмиру Габдуллину. А заключительную награду пресс-секретарю Председателя Правления «Газпрома» Сергею Куприянову вручил Роман Ротенберг.

Лауреатами премии «Чемпион» также стали:

«Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;

«ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;

«Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;

«Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;

«РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;

«Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;

«Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;

«Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;

ВСК – «Репутация» за надежность и технологичное развитие массового спорта;

Меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.

Источник фото: Росконгресс

«Спорт является активным участником всех международных форумов, организуемых Росконгрессом. Мы вместе решаем одну задачу – сделать так, чтобы спорт был нормой нашей жизни, чтобы всем было комфортно заниматься спортом, чтобы люди чувствовали, что спорт помогает им быть успешными и в бизнесе, и в реализации всех задач. Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов», – заявил Олег Матыцин.

Источник фото: Росконгресс

За творчество на премии отвечали первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, оперная певица Наталья Павлова, Пелагея и солисты Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Соорганизатором церемонии стал образовательный бизнес-форум «Репутация». Стратегический партнер – деловое сообщество RRCC. Партнером премии стал «Советский спорт».

Дебютная церемония премии «Чемпион» прошла в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Нет никаких сомнений, что она станет традиционной.