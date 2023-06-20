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Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах

Прошедший форум был насыщен зрелищными событиями. «Советский спорт» выступил партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023.
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
20 июня 2023 14:03
автор: Сергей Иванов
автор фото: Росконгресс

Победитель Кубка УЕФА Роман Широков был капитаном команды ПМЭФ в матче с Администрацией Санкт-Петербурга на Кубок Росконгресса, завершившемся вничью 1:1.

Источник фото: Росконгресс

Звёзды баскетбола - призёр Олимпийских игр Сергей Моня и чемпион Европы Сергей Быков усилили команды Санкт-Петербурга и Москвы, составленные из участников форума. Санкт-Петербург выиграл в последней атаке - 86:85.

Источник фото: Росконгресс

Невероятные трюки на мото и квадроциклах на STUNT SHOW показали звёзды стантрайдинга - чемпион мира Фома Калинин, чемпион России Павел Чопоров, виртуоз езды на квадроцикле Григорий Талдыкин и другие именитые райдеры. А пообщаться со звёздами стантрайдинга можно было на площадке топливного бренда G-Drive, который выступил стратегическим партнером Спортивных игр ПМЭФ-2023.

Источник фото: Росконгресс

Дебютантом Спортивных игр ПМЭФ стал турнир по бадминтону «Энергия первых». Призер Олимпийских игр Нина Вислова, чемпионы Европы Владимир Иванов и Родион Алимов, а также призер чемпионата Европы Евгения Косецкая стали наставниками участников Форума, распределенных по командам, которые получили названия в честь космодромов: «Байконур», «Плесецк», «Восточный» и «Ясный». Самым успешным капитаном-наставником стала Косецкая, чей «Восточный» выиграл турнир.

Источник фото: Росконгресс

Более 250 человек предпочли начать заключительный день ПМЭФ с заплыва на сапбордах. Масс-старт состоялся у Мариинского театра, откуда участники отправились в увлекательное утреннее путешествие по каналам Санкт-Петербурга и открыли для себя город с нового ракурса.

Источник фото: Росконгресс

Гольфист сборной России Максим Зданович провел мастер-класс для гостей турнира «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Традиционный турнир по гольфу для участников ПМЭФ получил постоянную прописку в гольф-клубе «Петергоф».

Источник фото: Росконгресс

Сквош вернулся в программу ПМЭФ в командном формате. Победителем Кубка Росконгресса стала команда РЖД.

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединили мероприятия по 18 видам спорта. Оператором Игр является «РК-Спорт» - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
Российский спорт при поддержке Фонда Росконгресс активно использовал ПМЭФ-2023 для обсуждения и презентации новых проектов, имеющих особое значение в условиях санкций.
20.06.2023 14:28
Хроника
автор: Сергей Иванов
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Прошедший форум был насыщен зрелищными событиями. «Советский спорт» выступил партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023.
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Хроника
автор: Сергей Иванов
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