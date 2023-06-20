От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы

Секретарь совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов на сессии «Суверенитет в спорте» сообщил о проведении в сентябре 2024 года в Москве Всемирных Игр Дружбы. «Это будет один из флагманских турниров в системе мирового спорта. Хочу обратить внимание на то, что это не альтернатива Олимпийским играм. Это будет коммерческий успешный турнир для звезд мирового спорта», – сказал Марат Филиппов.

Источник фото: Росконгресс

На этой же сессии министр спорта Олег Матыцин рассказал о проекте проведения Игр БРИКС в 2024 году. «Нам не нужно одобрения или согласования с международными федерациями, это государственное решение. Будем этот проект позиционировать на встрече министров спорта стран БРИКС», – заявил Олег Матыцин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, открывая сессию «От соревнований к продукту», в том числе отметил, что Россия готовится к проведению в 2024 году международного инновационного турнира «Игры Будущего», который объединит как любителей классического спорта, так и поклонников видеоигр.

«Спорт выдержал санкционное давление, ответив новаторскими суперформатами как в наших лидерских видах спорта, так и проектами Игр БРИКС, Игр Дружбы, Игр Будущего. Это стало возможным благодаря мощнейшей поддержке российского бизнеса, который также эффективно использовал возможности Спортивных игр ПМЭФ для продвижения своих спортивных проектов», - отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков

Источник фото: Росконгресс

Роль бизнеса в развитии спорта подчеркнула спортивно-деловая премия «Чемпион», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс - «РК-Спорт» и образовательным бизнес-форумом «Репутация». Первая церемония прошла в домашнем театре Юсуповского дворца. Победителями в различных номинациях за поддержку спорта стали компании «Газпром», «Норильский никель», «Лига Ставок», «Уралхим», «РЖД», «Лукойл», «Фосагро», «Роснефть», ВСК, а также меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов. Победителей наградили олимпийские чемпионы Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе, Светлана Журова и другие легенды спорта.

Масштабная программа мероприятий была реализована в павильоне Министерства спорта. Заместитель министра спорта Одес Байсултанов, генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о проведении форума о взаимодействии спорта и букмекеров. Олег Матыцин, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров подписали соглашение о проведении в Уфе международных Летних Игр Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Также были представлены стенды Федерации бокса России, Российского футбольного союза и «РК-Спорта». На площадке ПМЭФ был презентован новый проект Министерства спорта, Федерации велосипедного спорта России и «РК-Спорт» – велогонка «Золото Ладоги». Маршрут многодневки охватит восемь городов и более 40 населенных пунктов в Ленинградской области и Республике Карелия.

Источник фото: Росконгресс

В рамках Спортивных игр ПМЭФ прошли матчи и турниры по 18 видам спорта, которые поддержали легенды спорта. Олимпийские чемпионы – фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян – провели зарядку для участников забега «Мы вместе». Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, обладатели Кубка УЕФА Роман Широков, Юрий Жирков и Павел Погребняк, призеры Олимпийских игр – баскетболист Сергей Моня и бадминтонистка Нина Вислова – приняли участие в матчах и турнирах для участников Форума.

Программа спортивных мероприятий в этом году была значительно расширена. На смену гала-матчу по хоккею пришел турнир четырех команд «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Кубок Росконгресса по футболу впервые прошел на «Газпром Арене». Турнир по сквошу впервые прошёл в корпоративном формате. В программе дебютировали турнир по бадминтону «Энергия первых», заплыв на сапах SUP-завтрак «(От)Личный Петербург», турнир по конному поло, турнир по падел «Падел Премьер», командные соревнования по очистке зеленых территорий «Чистые игры», а на забеге «Мы Вместе» участники впервые могли использовать экскурсионный формат от «Уралхим Ран Фэктори».

Программа с искусственным интеллектом Mendeleev Chess дебютировала на ПМЭФ и помогала участникам Форума в сеансе одновременной игры по шахматам со знаменитыми гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

Источник фото: Росконгресс

Призер чемпионата мира Всеволод Шумков помог «Ленинграду» одержать победу в четвертьфинале командного Кубка Победы по боксу. В международных турнирах по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» и «Вызов Явары» приняли участие спортсмены из 12 стран. Легенды «Зенита» и сборной России отметили ретро-матчем 15-летие побед сине-бело-голубых в Кубке и Суперкубке УЕФА и бронзового выступления национальной команды на Евро-2008.

Впервые в программу Спортивных игр ПМЭФ был включен ежегодный Кубок органов государственной власти по футболу. Турнир состоялся в День России на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве.

Участниками мероприятий Спортивных игр ПМЭФ-2023 стали три руководителя регионов: глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Источник фото: Росконгресс

В гала-матчах и турнирах также сыграли заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, глава Росрыболовства Илья Шестаков, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, президент «Автоваза» Максим Соколов, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, председатель Совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев и другие участники ПМЭФ-2023.

Оператором Спортивных игр ПМЭФ является спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Генеральный партнер – компания «Лига Ставок». Стратегический партнер – топливный бренд G-Drive. «Советский спорт» выступил партнёром Игр.