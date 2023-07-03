ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Даже тут – первые! Сайту «Советского спорта» – 25 лет

Немного ностальгии и продолжаем движение вперёд!
Даже тут – первые! Сайту «Советского спорта» – 25 лет
03 июля 2023 09:00
автор: Евгений Слюсаренко
автор фото: Советский спорт

Как вы знаете, «Советский спорт» первое спортивное СМИ России. Это наш слоган, который можно увидеть в шапке газеты. Никакого лукавства: мы действительно первые в самом прямом смысле этого слова. То есть, раньше всех из ныне существующих спортивных медиа появились на рынке больше ста лет назад, в 1922 году.

А вы, кстати, в курсе, пишет нам на днях давний приятель по «песочнице» Сергей Королёв, руководитель множества известных медиапроектов. Сайт «Советского спорта» появился раньше всех ваших нынешних друзей-конкурентов-партнёров. Точную дату не скажу, но не позже лета 1998 года. А я был его самым первым редактором. Есть пруфы, если что.

И выдаёт базу скан своей трудовой книжки.

Всей редакцией стали искать точную цифру запуска — интересно же, наша забытая за всеми сменами составов и концепций история. Перелопатили подшивки (тут ещё раз к месту будет упомянуть совместный проект с Национальной электронной библиотекой, благодаря которому любой пользователь сети может найти любой наш номер за всю историю) — и обнаружили. Действительно, в номере №126 (14703) от 3 июля 1998 года в выходных данных на последней полосе впервые появились наши электронные следы: два email-адреса и домен sovietsport.ru.

С большой степенью вероятности сайт заработал раньше этой даты, но как честные исследователи мы решили придерживаться принятой в научном мире договорённости: первое документальное упоминание — это и есть дата рождения.

Итак, официально: 3 июля 1998 года, ровно 25 лет назад, родился сайт газеты «Советский спорт». Не любим пользоваться нафталиновым выражением «старейшее СМИ России со столетней историей», но в данном случае извините: даже в интернете мы старейшие среди «больших» спортивных проектов.

Больше никаких пыльных углов

О том, что сайт на самом деле заработал ещё раньше, свидетельствует тот факт, что домен sovietsport.ru редакция зарегистрировала примерно за полгода до этого, 9 февраля. По воспоминаниям того же Сергея Королёва, сайт состоял из одной страницы, на которой был логотип газеты, по центру красовалось иконка формата PDF со ссылкой на файл с оффлайн-версией свежего номера, а внизу можно было прочесть выходные данные.

Для того времени мне, завалившему пыльными подшивками угол комнаты, это было счастьем, так как появилась альтернатива больше не собирать бумагу. Ежедневно я скачивал ценные выпуски (так как на следующий день они уже заменялись новым). Ни одно другое спортивное СМИ тогда даже не помышляло о таком, рассказывает первый редактор интернет-версии «Совспорта».

Королёв не может назвать день, когда был запущен обновлённый сайт с постраничным меню разделов, заменивший исходный. «Скорее всего, это случилось в первые же недели моей работы в редакции, до конца 1998 года. Разрабатывал всё целиком сам, первые полгода никого не было. Изначальной стратегией стало знакомство читателя с главными событиями, представленными материалами из газеты. К визуализации добавились иллюстрации и бегущая лента. Весь массив сайта структурировался с помощью гиперссылок на статичные страницы», добавляет Королёв.

«Интимные подробности матча «Спартака» с «Реалом»

Уже в 1999 году ежедневный выпуск оказывался полностью в сети (причём создавался он полностью вручную без админки и динамического формирования контента). Ближе к рубежу XXI века онлайн-проект обзавелся собственной редакцией и стали появляться эксклюзивные материалы и оперативное освещение событий.

К сожалению, понять, как выглядел сайт в дебютном в 1998 году, видимо, нам уже не суждено наши поиски ничего не принесли. Единственное, что даёт увидеть вебархив скрин начала декабря с бегущей строкой, а там красивое. Так тогда выражались в интернетах.

«Сегодня в номере: самые интимные подробности последнего матча московского «Спартака» в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», достовернейшие сведения об остальных встречах главного из футбольных еврокубков, грандиозное и откровеннейшее интервью с «Русской Ракетой» из Ванкувера знаменитым хоккеистом Павлом Буре, а также горы другой, самой вкусной и разнообразной информации о современном спорте!».

Так что когда вы обвиняете современные редакции в «желтизне» не спешите. У нас были достойные учителя.

Выбери свой «Совспорт»

Действующее доменное имя sovsport.ru было зарегистрировано 24 марта 2000 года и сменило в шапке газеты предыдущий меньше чем через месяц уже 13 апреля.

С этих пор началась современная история сайта. Какая именно версия была лучшей/самой удобной/самой ламповой судить нашим пользователям со стажем. Мы специально для вас разыскали, как выглядели наши странички за последние 20 лет. Посмотрите в газете, полистайте фотогалерею на сайте или в обновлённом телеграм-канале «Советского спорта» и проголосуйте за лучший вариант. Даже интересно, что вы выберете.

У сайта были свои взлеты и падения, периоды популярности и забвения. Рубеж полутора миллионов читателей проект преодолел в период майского чемпионата мира по хоккею 2010 года, от двух миллионов уникальных пользователей и выше стабильно посещало сайт летом 2012 года в течение Евро и Олимпиады в Лондоне, но непревзойдённым пока пиком редакционной работы остаются зимние Игры в Сочи более 6 миллионов человек заходили к нам в памятные февральские дни 2014 года. Это была вершина, ставшая началом длительного болезненного спуска.

Но есть хорошие новости. В самое ближайшее время мы будем сильно меняться. Только за последние три месяца аудитория sovsport.ru увеличилась в два с половиной раза. В июне мы обновили логотип и соцсети, этой осенью станет совершенно другим наш сайт, а с января мы вернёмся к ежедневному выходу газеты и еженедельному приложения «Футбол».

Нам больше 100 лет и мы становимся всё сильнее. Большое путешествие «Советского спорта» продолжается.

источник: «Советский спорт»
«Он умер на моих руках». Известный бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет
«Он умер на моих руках». Известный бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет
О смерти спортсмена на своей странице в социальной сети сообщила его девушка.
02.07.2023 13:00
Хроника
автор: Владимир Лазарев
Дмитрий Анфиногенов: важно сохранить этот импульс развития
Дмитрий Анфиногенов: важно сохранить этот импульс развития
Что общего у игорного бизнеса, олимпийского наследия Сочи и главного события в мире российского MMA? Рассказывает Дмитрий Анфиногенов.
26.06.2023 12:19
Хроника
автор: Никита Плохих
На мировые игры с употреблением допинга допустят Россию? МОК уже негодует
На мировые игры с употреблением допинга допустят Россию? МОК уже негодует
Австралийский бизнесмен решил провести альтернативные игры без участия WADA.
26.06.2023 09:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес
Летние советы тренера. Как набрать мышечную массу и сбросить вес
Не соревнуйтесь с друзьями, соревнуйтесь с самим собой.
22.06.2023 10:18
Хроника
автор: Дмитрий Пожидаев
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
Порвала интернет. Русская учительница шахмат подняла полторы тонны (видео)
55-летняя женщина из Альметьевска подняла 16-килограммовую гирю 105 раз за пять минут.
21.06.2023 19:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
От Спортивных игр ПМЭФ к Всемирным Играм Дружбы
Российский спорт при поддержке Фонда Росконгресс активно использовал ПМЭФ-2023 для обсуждения и презентации новых проектов, имеющих особое значение в условиях санкций.
20.06.2023 14:28
Хроника
автор: Сергей Иванов
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Спорт на ПМЭФ-2023: Роман Широков, SUP-завтрак и трюки на мотоциклах
Прошедший форум был насыщен зрелищными событиями. «Советский спорт» выступил партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023.
20.06.2023 14:03
Хроника
автор: Сергей Иванов
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Премия «Чемпион»: Карелин, Ротенберг и Вяльбе наградили лидеров бизнеса
Торжественное мероприятие прошло на сцене театра Юсуповского дворца.
17.06.2023 09:14
Хроника
автор: Сергей Иванов
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Аутист в США установил уникальный рекорд. В три секунды не укладывался ещё никто
Легенда спидкубинга и член Зала славы Рекордов Гиннеса Макс Парк побил культовый рекорд.
15.06.2023 22:00
Хроника
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.