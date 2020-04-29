ФНЛ и ПФЛ могут завершить сезон, Хабиб может встретиться с Конором, Непомнящий уже ничего не может

Непомнящий проиграл Карлсену

Начнем с единственного реального турнира, который проходит в эти дни и представляет живой интерес для российских болельщиков. Точнее, представлял. После трех поражений подряд от Хикаро Накамуры, Дин Лижэня и Магнуса Карлсена Ян Непомнящий потерял все шансы на продолжение борьбы в полуфинале.

Во вторник россиянин должен был по заказу обыгрывать действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, что, конечно, безумно сложно. Однако исходя из того, как шла борьба, казалось, что победа сама идет к Яну в руки: Непомнящий выиграл первую же партию и притом черными! Белыми российскому гроссмейстеру удалось сохранить ничью. Решающей должна была стать третья партия, где белые фигуры были уже у норвежца. И Карлсен в очередной раз показал, почему именно он является шахматным королем, красиво обыграв четвертого номера рейтинга ФИДЕ. Судьба встречи решалась в армагеддоне, где у Непомнящего были черные и ему было достаточно ничьей,однако норвежец вновь сыграл блестяще, заставив соперника сдаться.

Теоретические шансы попасть в четверку полуфиналистов сохраняет француз Вашье-Лаграв, который сегодня играет с Каруаной, но с вероятностью 99 процентов в плей-офф выйдутКарлсен, Лижэнь, Накамура и Каруана.

ФНЛ и ПФЛ могут завершить сезон уже завтра

Очень вероятно, что 30 апреля руководство ФНЛ и ПФЛ объявит о том, что сезон 2019-2020 доигрываться не будет. Решение о том, кто пойдет на повышение, а кто опустится лигой ниже будет принято, исходя из нынешнего положения в турнирной таблице. В ФНЛ и ПФЛ считают, что сыграть 11 матчей за 43 дня (с 23 июня по 2 августа) нереально.

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич уже высказывал непонимание, почему рассматриваются только две опции - доигрывать сезон в изначальном формате или не доигрывать вообще и предлагал провести турнир наподобие плей-офф. Однако это и другие предложения не были услышаны.

Хабиб может вновь встретиться с Конором

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз не исключил, что российский боец может провести второй бой с Конором Макгрегором. В этом случае Хабиб может заработать порядка 50 миллионов долларов. Все зависит от Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца. Если он примет такое решение, то реванш состоится.

Тем временем сам российский боец прокомментировал ситуацию с пандемией, в очередной раз проявив активную жизненную позицию.

«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды.

Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире».