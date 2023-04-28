В МОК рассказали, что не изменят критерии допуска россиян из-за заявления комиссии спортсменов ОКР

В МОК заявили, что по‑прежнему придерживается собственных рекомендаций по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Таким образом в организации отметили на заявление комиссия спортсменов ОКР о том, что допуск российских спортсменов к участию в соревнованиях должен быть реализован на основе равноправия и без каких‑либо ограничений.

Напомним, что ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить россиянам и белорусам, не поддерживавшим власти РФ, выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.