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В МОК рассказали, что не изменят критерии допуска россиян из-за заявления комиссии спортсменов ОКР

В организации придерживаются своей позиции.
28 апреля 2023 20:05
автор: Степан Шереметьев

В МОК заявили, что по‑прежнему придерживается собственных рекомендаций по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Таким образом в организации отметили на заявление комиссия спортсменов ОКР о том, что допуск российских спортсменов к участию в соревнованиях должен быть реализован на основе равноправия и без каких‑либо ограничений.

Напомним, что ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить россиянам и белорусам, не поддерживавшим власти РФ, выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
В МОК рассказали, что не изменят критерии допуска россиян из-за заявления комиссии спортсменов ОКР
В организации придерживаются своей позиции.
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