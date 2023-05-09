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Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина не сдержала слез во время Парада Победы

Россия и другие страны бывшего СССР отмечают 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина не сдержала слез во время Парада Победы
09 мая 2023 14:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Алла Шишкина рассказала, что для нее значит День Победы.

«Мы все вспоминаем своих родных, близких, тех, кто защищал нашу Родину. Сегодня мы очень счастливы побывать вживую на параде, я как всегда сидела вся в слезах», - приводит «Матч ТВ» слова Шишкиной.

Добавим, что знамя Победы было водружено 8 мая в Берлине над рейхстагом разведчиками 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина не сдержала слез во время Парада Победы
Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина не сдержала слез во время Парада Победы
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