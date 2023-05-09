Михаил Рагозин: каждый День Победы для нашей семьи, как говорится, со слезами на глазах

Боец клуба «Архангел Михаил» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился своими воспоминаниями о бабушке Марии Алексеевне и дедушке Михаиле Симоновиче, которые прошли Великую Отечественную войну.

— Как ты узнал, что бабушка прошла войну?

— Когда мне было лет пять-шесть, мы частенько оставались у бабушки в гостях, и у нее была такая коробочка с наградами ее и деда. Дед воевал, он ветеран войны, у него много орденов, медалей. Мы маленькими частенько доставали эту коробочку, играли и параллельно задавали бабушке вопросы: что это, а откуда это, а как вы это получили? И она рассказывала нам разные истории.

— Можешь поделиться одной из этих историй?

— Бабушка была в тылу, потому что на момент войны ей было 19 лет. Она была молодая девушка, и она работала в тылу. Причем в очень тяжелых условиях. Как она рассказывала, что они добывали торф из болот, и этот торф шел на топливо техники и военных объектов.

Представляете, да? 19-летняя девушка с ломом в болоте, по пояс в холодной воде. Работали по 12 часов — я лично не представляю, это очень тяжело. Плюс, какое должно быть здоровье, чтобы полдня так работать.

Фото из личного архива Миши Рагозина

— Дедушка тоже прошел войну?

— В 41-м он ушел на фронт. Вроде бы в 43-м году он получил ранение в ногу — снаряд упал с самолета, и осколком ему разорвало ногу. Дома он лечился в госпитале, и вот в этот момент он познакомился с бабушкой, у них закрутился роман, и они уже до конца войны поженились.

Она рассказывала. Что это человек с широкой душой, всегда готов был помочь практически в любом вопросе. Он отлично разбирался в машинах: ремонтировал трактора, автомобили, перебирал двигатели. Его очень уважали в деревне, плюс, он был ветераном войны и был авторитетом для всех.

— После выздоровления он так и не вернулся на фронт?

— Ранение серьезное, он хромал до конца жизни. На войну его уже не призывали. Дед умер еще до моего рождения, но его историю знаю из рассказов бабушки, моих родителей. Фотографии, конечно, видел. Всегда в ее квартире висели два портрета — молодой дедушка и молодая она.

Фото из личного архива Миши Рагозина

— В детстве всегда казалось странным, что бабушки тоже когда-то были молодыми…

— Да, я бабушку узнал, когда ей было 70 с лишним. И знаешь, я считаю себя счастливым внуком, потому что, когда ей было 97 лет, она на руках держала моего сына, своего правнука, играла с ним, разговаривала. Где-то далеко на подкорке даже у него сохранится память о ней.

— 97 лет?

— Бабушке исполнилось 100 лет в прошлом году, до 101 года она не дожила всего один месяц. Для меня это очень серьезный возраст, я никогда не видел людей, которые бы еще прожили так много. Естественно, мы все уважительно и трепетно относились к бабушке. Это такой член семьи, который пережил не одно поколение и разные тяжелые времена.

Бабушка всегда являлась неким героем. Я всегда буду помнить тот подвиг, для меня это очень серьезно, и каждый День Победы для нашей семьи, как говорится, со слезами на глазах. То, что мои бабушка и дедушка были участниками той войны, для меня гордость, и я стараюсь не подвести их.