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Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат

Событие пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге.
06 июня 2023 18:06
автор: Максим Скороходов

15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнется у Исаакиевского собора и пройдет по историческому центру города на Неве.

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы – фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Зарегистрироваться на забег можно в личном кабинете.

Организаторами забега являются спортивная платформа Фонд Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.

Официальный партнер забега – компания «Лига Ставок», стратегический партнер – топливный бренд G-Drive.

Забег на Спортивных играх ПМЭФ станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах страны.

Оператор Спортивных игр ПМЭФ спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

«Советский спорт» является партнером Спортивных игр ПМЭФ-2023.

источник: «Советский спорт»
Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат
Событие пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге.
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